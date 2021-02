Kyrgios se vuelve a rendir ante Rafa Nadal con un gesto que ha sorprendido al mundo del tenis

Nick Kyrgios, por mucho tiempo que pase, no podrá quitarse nunca su faceta de chico malo del tenis. Lo cierto es que se lo ha ganado a pulso con sus cuestionables espectáculos, muchas veces cayendo en actos y gestos lamentables. Le ha faltado el respeto a casi todos en esta vida, pero de vez en cuando piensa con la cabeza y le pone cordura a sus actos.

No es casualidad que las mayores muestras de sensatez de Kyrgios las suela poner con temas relacionados con Rafa Nadal. Es habitual que el tenista australiano muestre a través de redes sociales y de declaraciones su admiración por el juego del español. Cada vez que Kyrgios ve un vídeo con alguna de las hazañas de Rafa, suele mostrar su satisfacción y su alegría por haber coincidido con un jugador y una persona de la grandeza del manacorí.

Además, en alguna ocasión ha sido él mismo quien ha publicado alguno de sus puntos contra el tenista español en sus redes sociales, mostrando lo duro y casi desesperante que es jugar contra un tenista de la talla delelespañol. Todo en clara muestra de respeto y admiración hacia el ganador de 20 grandes, el más laureado de la historia del tenis junto a Roger Federer.

Nadal, lamentándose durante el partido. Dean Lewins EFE/EPA

En esta ocasión, el último gesto de Kyrgios hacia Nadal ha llegado tras la eliminación del español en el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, torneo que se ha disputado en unas extrañas condiciones debido a la difícil situación que atraviesa el planeta a causa de la pandemia del coronavirus.

Nadal tuvo al alcance de su mano el pase a las semifinales del torneo, pero terminó cayendo derrotado ante Stefanos Tsitsipas en cuartos de final después de haberse puesto dos sets arriba. Casi nadie daba opciones al griego teniendo en cuenta que el ciclón Nadal había sacado su mejor tenis para encarrilar el partido. Además, el manacorí parecía haber superado por completo los problemas de espalda que le atormentaron durante los primeros días del torneo.

Sin embargo, el campeón del torneo de maestros del año 2019 no se rindió y tras igualar el nivel del español en el tercer set, consiguió llevarse esa decisiva tercera manga para comenzar el camino de su remontada, la cual terminó completando en un partido épico y lleno de gloria para él. Tras el choque, un Nadal dolido por la derrota mostró, una vez más, su cara más humilde para reconocer la oportunidad perdida, pero también para felicitar a su rival y no poner excusas.

Nadal, un ejemplo

"No soy alguien que busque excusas o se queje. Nunca me he considerado como alguien desafortunado. Pese a todas las lesiones que he tenido, creo que soy una persona muy afortunada. Lo único que puedo hacer es seguir adelante. Me puse en una posición con dos sets arriba en cuartos de final y muy cerca de las semifinales. ¿Que he perdido una oportunidad? Sí, pero la vida continúa. Espero seguir teniendo oportunidades y pelearé por ello".

Estas palabras han encantado a Nick Kyrgios, que no ha dudado en mostrar su respeto y admiración por el Rafa Nadal más humilde y comedido, que asume la derrota y su responsabilidad y que no busca excusa ni resta méritos a su rival. Nadal siempre es un ejemplo, en la victoria y en la derrota.

Así lo piensa también el polémico Kyrgios, que publicó un mensaje en sus redes sociales citando estas declaraciones de Rafa Nadal y acompañándolas de varios mensajes. En el primero de ellos cobraba importancia la palabra calidad, mientras que después el australiano calificaba a Rafa como el rey debido a su gran gesto. Esta espontánea muestra de admiración ha sorprendido al mundo del tenis, que no está muy acostumbrado a ver a Kyrgios en esta faceta tan amable.

