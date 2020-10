Nadal: "Djokovic está con 17 Grand Slams, veremos que sucede, pero no es una obsesión para mí"

Rafa Nadal afrontará este domingo su final número 13 en Roland Garros. Las estadísticas no son especialmente malas para él. De las 12 anteriores han conseguido ganar las 12, por lo que tiene cierto sentido considerarle favorito siempre que pisa la arcilla de París. Además, tiene toda la experiencia del mundo al haber jugado 101 partidos en la capital francesa, de los cuales ha vencido en 99, otra estadística que le sonríe.

Sin embargo, lo que a Nadal siempre le sonríe es su trabajo y su talento, las armas con las que ha llegado tan lejos en su carrera y en su vida personal. El ganador de 19 grandes y de 12 Roland Garros tendrá la oportunidad este domingo de sumar uno más y alcanzar a Roger Federer, el jugador que más Grand Slams ha sumado en la historia del tenis masculino. Palabras mayores.

Para ello, tendrá que vencer a otro gigante del tenis, a Novak Djokovic. El otro gran rival de su carrera saltará al otro lado de la pista Philippe Chatrier para intentar derrotar a Rafa y sumar así su segundo grande de la temporada tras el levantado en Australia. Para ello, tuvo que derrotar en un partido agónico a cinco sets al griego Stefanos Tsitsipas.

Djokovic, durante el partido ante Tsitsipas. Gonzalo Fuentes Reuters

Nadal, que está ante una oportunidad única de seguir haciendo historia y sumar otro año más ganando al menos un grande, ha sido protagonista del 'Festival dello Sport' organizado por La Gazzetta dello Sport, donde ha concedido una entrevista en la que ha repasado una temporada tan difícil como la actual y la situación de los tres grandes del tenis.

Ha sido una situación terrible para el mundo en general. El mundo ha cambiado en todos los aspectos. La gente está sufriendo muchísimo. El tenis no ha estado en mi cabeza en estos meses".

Rafa es consciente de que ya no es un chaval y eso implica haber vivido mucho en el circuito, especialmente con su rivalidad frente a Federer: "La rivalidad tiene una evolución. Ahora la siento diferente a como la sentía antes. Cuando me enfrente en la actualidad me siento tranquilo, pero cuando era joven era una rivalidad intensa en el campo. Roger y yo somos felices de la cerrera que llevamos y valoramos positivamente continuar jugando al tenis".

Su rivalidad con Djokovic

Sin embargo, esa etapa parece ya bastante superada debido al bajón físico del suizo, lesionado hasta la próxima temporada, y es Djokovic, su rival de mañana, quien más le exige, especialmente en la carrera por ver quien acaba con mayor número de Grand Slams.

Nadal y Djokovic REUTERS

"Novak esta con 17, veremos que sucede. No es una obsesión para mí. Siempre sigo mi camino y estoy contento con mi carrera. Mi felicidad no va a ser diversa si bato a Roger o no. Continuo mi labor y seguiré jugando al tenis bien y feliz".

Además, Rafa ha asegurado que todos tienen ya una edad y que el relevo no tardará en llegar. Aunque no tiene en mente todavía su retirada, sí sabe qué quiere hacer en un futuro: "El relevo no tardará en llegar, de hecho, ya está aquí. Hay muchos jugadores jóvenes con grandes talentos. Mi futuro pasa por la academia y mi fundación. Son mis proyectos personales y son de futuro, pero no tengo pensado retirarme".

