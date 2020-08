El tenis, escandalizado por el sobrepeso de Raonic: "Se habrá comido un elefante"

¿Qué se ha comido Milos Raonic? La pregunta la ha lanzado el extenista Mariano Zabaleta después de que se publicase en las redes sociales una fotografía en la que se ve al canadiense, de origen montenegrino, junto a Diego Schwartzman al final de un entrenamiento entre ambos.

En la instantánea se puede ver al tenista de Podgorica con algunos kilos de más, quién sabe si fruto de cuarentenas, confinamientos... y falta de entrenamiento al máximo nivel por la pandemia de la Covid-19. La foto entre ellos se ha vuelto viral e incluso un compañero de la ATP como Fabio Fognini contestó a la pregunta de que se habría comido poniendo "un elefante".

El mundo del tenis se ha quedado escandalizado por el estado físico de Raonic, quien de por sí ya impone con su 1,96 de altura. Un gigante con una potencia impresionante y uno de los saques más veloces de todo el circuito masculino. La fotografía llega, precisamente, en la cuenta atrás para que regrese la ATP con el Masters de Cincinnati como primera parada.

Ver esta publicación en Instagram @mraonic Una publicación compartida de Diego Schwartzman (@dieschwartzman) el 4 Ago, 2020 a las 8:29 PDT

En este 2020, atípico a todos los efectos después del avance del coronavirus por todo el planeta, las mejores raquetas del mundo no se darán cita en la gira por Estados Unidos. Del 'Big Three' a priori solo jugará en la temporada de pista dura el serbio, y número uno del ranking, Novak Djokovic.

Roger Federer se encuentra recuperándose de la lesión y ya confirmó en pleno confinamiento que no volvería a jugar hasta el año 2021, mientras que Rafa Nadal ha decidido desechar la oportunidad de jugar tanto en Cincinnati como en el US Open.

"Si bien entiendo y agradezco los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos. Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de la Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control", dijo el tenista español en un comunicado en sus redes sociales.

Raonic, cabeza de serie

Los tenistas han mostrado en las últimas semanas que llegan al reinicio de la temporada del tenis en diferentes estados de forma. El caso más llamativo es el de Milos Raonic y esos kilos de más que incluso los profesionales de su deporte no han querido pasar por alto.

El canadiense es el número 30 del ranking de la ATP y muchos no han obviado que hace ya varios años, cuando entrenaba bajo las órdenes de españoles como Galo Blanco o Carlos Moyá, su estado físico era mucho mejor que el de ahora, en especial del que muestra en esa foto junto a Schwartzman.

Raonic no se perderá la temporada en pista dura, de hecho, es uno de los 32 cabezas de serie confirmados para la edición del US Open que se disputa este mismo mes de agosto y para la que son baja importantes raquetas tanto del circuito masculino como del femenino.

