Canadá vence a una Australia sin Kyrgios y se mete en las semifinales de la Copa Davis

Canadá logró en la noche de este jueves una victoria histórica al superar por 2-1 a Australia, en el decisivo encuentro de dobles, y vencer por primera vez en diez confrontaciones al conjunto dirigido ahora por Lleyton Hewitt para lograr las semifinales de la Copa Davis por tercera vez en su historia.

Vasek Pospisil y Denis Shapovalov vencieron a John Peers y Jordan Thompson por 6-4 y 6-4 en 72 minutos, para conseguir la penúltima ronda después de las logradas en 1913 y 2013. Hasta este jueves, Australia había ganado a Canadá los nueve enfrentamientos anteriores, todos ellos disputados en territorio canadiense y sobre hierba, desde 1914. Los canadienses solo habían ganado un partido en todas ellos, de 45 duelos. Canadá se enfrentará en semifinales este sábado (10:30 CET) contra el ganador del Serbia - Rusia del viernes.

Sin el cañonero Milos Raonic y con la presencia solo testimonial en Madrid de su joven valor Felix Auger-Aliassime, de 19 años, Canadá, conducida por Frank Dancevic, firmó una noche triunfal en la Caja Mágica.

El canadiense Pospisil, en la Copa Davis 2019 Reuters

La contienda dio un giro total cuando el tenis rápido y pleno de fuerza de Alex de Minaur, hijo de padre uruguayo y madre española, destruyó el ataque de Denis Shapovalov para vencerle por 3-6, 6-3 y 7-5 en una hora y 55 minutos, igualando (1-1) la victoria en el primer partido de Vasek Pospisil, 150 del mundo, sobre John Millman, 48, por 7-6 (7) y 6-4 en 88 minutos.

La derrota de Shapovalov en el segundo encuentro dejó tocado al conjunto de Dancevic. El número uno canadiense parecía haber pillado el truco de los torneos en sala, con un final de temporada brillante, con triunfo en Estocolmo y puesto de finalista en el Masters 1.000 de París.

En la Caja Mágica no había cedido un solo partido. Derrotó al italiano Matteo Berrettini, por 7-6 (5), 6-7 (3) y 7-6 (5) y luego al estadounidense Taylor Fritz por 7-6 (6) y 6-3. Además de ganar el doble con Posisil contra Italia. Todos partidos duros que no habían mermado su fenomenal físico. Pero esa derrota no apagó las ganas de ganar de Shapovalov, que 30 minutos después de ceder ante De Minaur saltó a la pista para acompañar a Pospisil, y lograr una épica victoria.

Canadá anulaba así los gritos de ánimo de Lleyton Hewitt, el carismático capitán y leyenda aussie, y los gestos de apoyo de Nick Kyrgios, que no pudo competir, al parecer por un problema en el hombro.

Balance australiano

El equipo australiano, campeón de esta competición en 28 ocasiones, el segundo con más victorias, aunque consiguió la última en 2003, había vencido en la fase de grupos a Colombia por 3-0, y a Bélgica por 2-1. Canadá por su parte a Italia, por 2-1 y a Estados Unidos, por igual resultado. La confrontación la inició Pospisil, que marcó 15 saques directos y adelantó a su equipo con la primera victoria ante Millman en una hora y 28 minutos.

Hasta este jueves, Millman se había impuesto en los dos enfrentamientos contra Pospisil, en el challenger de León (México) (7-5 y 6-1) en 2010, y dos años después en la fase previa del Abierto de Australia (3-6 7-6(5) y 6-2)

Pero este jueves y en un momento clave, la historia cambió para él cuando fue capaz de vencer a Millman, rompiendo su saque en el último juego del partido. En el desempate del primer set, hubo nueve perdidas de servicio y el canadiense se impuso en este parcial en 58 minutos.

Después, y tras ceder el primer set, el tenis de De Minaur tomó impulso, ganó el segundo parcial ante Shapovalov en 30 minutos, y logró la rotura definitiva en el undécimo juego del tercero, cuando el canadiense cometió su octava doble falta.

Alex, de 20 años, de la misma quinta que Denis, ha ganado este año tres títulos: Sydney, Atlanta y Zhuhai, además de ser finalista en Basilea y en las Finales de la Nueva Generación de Milán.

Su progresión en la Davis ha sido definitiva. El año pasado, cuando debutó, perdió sus tres partidos en los que compitió, pero desde entonces no conoce la derrota, con triunfo ante Mirza Basic de Bosnia y victorias esta semana ante el colombiano Daniel Elahi Galán y el belga David Goffin.

Sentencia del doble

Pero el doble canadiense sentenció al final, cuando en el undécimo juego del segundo set, Thompson cedió su servicio en el noveno juego, y luego los canadienses remataron su noche mágica con una espectacular jugada en la red.

