El padre de Djokovic ataca a Federer: "No puede aceptar que Novak y Nadal serán mejores que él"

El padre de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, ha cargado duramente contra el que para muchos es el mejor tenista de la historia, Roger Federer. El progenitor del actual número 1 del mundo afirma que no entiende cómo el suizo puede seguir jugando al tenis con casi 40 años, y que la única razón es porque no acepta que tanto su hijo como Nadal serán mejores que él.

No es la primera vez que Srdjan Djokovic carga contra el tenista helvético. Si por algo llama la atención de todo el mundo la rivalidad que existe entre el 'Big Three' es por la gran relación que tienen entre ellos a pesar de tener una de las pugnas más duras en la historia del deporte. Sin embargo, son personajes del exterior los que intentan torcer esa situación.

El padre de 'Nole' ha atacado al 8 veces ganador de Wimbledon por seguir jugando a su avanzada edad: "¿Por qué crees que todavía juega con 40 años? No puede aceptar el hecho de que tanto Novak como Nadal serán mejores que él."

Djokovic, Nadal y Federer, el 'Big Three'

Además, Srdjan Djokovic le ofrece una serie de planes por si Roger decide retirarse y se queda sin ideas en las que invertir su tiempo libre: "Váyase a casa, crie hijos, vaya a esquiar, haga algo. El tenis no lo es todo en la vida, es sólo un hobbie para mi hijo".

Una carrera en la cumbre

Roger cumplirá 39 años en el mes de agosto y esta temporada no volverá a las pistas debido a una lesión de rodilla por la cual ha tenido que ser operado. Su vuelta es todavía una incógnita, pero la carrera del maestro suizo está de sobra escrita. No es así para el señor Srdjan, que afirma que no es posible comparar a su hijo con el jugador que más semanas ha sido número 1 del ranking ATP en la historia del tenis.

"Es el típico suizo frío, un gran rival de mi hijo al igual que un campeón, pero no es lo suficientemente bueno como para ser comparado a Novak". Así de a gusto se despachaba el padre de Djokovic para calificar a uno de los mejores deportistas de la historia.

Novak Djokovic y Roger Federer en la semifinal del Open de Australia REUTERS

'Nole' no tendrá esta temporada la oportunidad de alcanzar a Roger como jugador con más Grand Slams ganados de la historia, ya que posee 17 y tan solo restan dos por jugarse. Quien sí podrá igualar, e incluso superar, este hito, es Rafa Nadal. El manacorí ostenta 19 entorchados y tiene ante sí los dos torneos que mejor se le dan entre los cuatro grandes, especialmente su preciado Roland Garros.

Estas fuertes declaraciones de Srdjan Djokovic llegan tan solo unas horas después de que su propio hijo se deshiciera en elogios con el que todavía ostenta el primer lugar en la carrera para convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos.

Trato desigual del público

El serbio afirmó que Roger Federer es el mejor tenista que jamás haya empuñado una raqueta. Sin duda, un calificativo a la altura del gran respeto mostrado siempre entre las tres bestias de la pista.

Srdjan Djokovic no estará de acuerdo con su hijo, aunque sus declaraciones están motivadas por el desigual trato que recibe el serbio por parte del público cuando se enfrenta a Federer. El respetable, especialmente en pistas como la de Wimbledon, escenario que les vio enfrentarse en la final de la edición del año pasado, siempre se decanta del lado del helvético.

