El presidente de la ATP: "Es muy posible que no haya tenis este año"

El coronavirus sigue atacando día tras día a muchos países, lo que ha hecho que en varios de ellos se haya decretado el estado de alarma y la gente no pueda salir de sus casas. En lo referido al deporte, todas las grandes competiciones están paradas y aún no se sabe cuando van a regresar.

En relación al tenis, tras cancelarse torneos como el Mutua Madrid Open o Wimbledon, parece que este deporte está a punto de decir adiós a 2020. Hay que recordar que tanto el circuito masculino como el femenino están suspendidos oficialmente hasta el 13 de julio.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, ha reconocido que la presente temporada es posible que no se reanude debido a la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus.

"Nadie sabe cuándo podremos reanudar el tenis, por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre. Todo es hipotético, por lo que no sirve de nada golpearse la cabeza contra la pared por algo que podría no suceder, porque es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año. Si el juego no se reanudara a principios de septiembre, dudo mucho que sea más adelante", expresó.

Opciones de la ATP

"Nuestro principio operativo es muy simple: tenemos que intentar jugar tantos torneos como podamos en las semanas que tendremos a nuestra disposición para preservar la clasificación y el premio en efectivo, y sobre todo para proporcionar el entretenimiento. para nuestros espectadores", comentó Gaudenzi.

"Ahora estamos hablando del calendario de la temporada, hemos creado unas 50 versiones diferentes y hemos tenido que volver a barajarlas a diario. Estamos trabajando en la posibilidad de una gira de arcilla de cuatro semanas después del US Open. El mejor de los casos sería tener una gira por Norteamérica durante el verano, luego la arcilla, luego Asia y luego las Finales ATP", finalizó.

