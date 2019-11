No fue el día de Rafa Nadal en Londres. El tenista balear debutó con derrota en la Copa de Maestros 2019 ante Alexander Zverev, pero tendría que pasar otro mal rato en la rueda de prensa posterior al partido. Un periodista provocó que el número uno del mundo estallara delante de todos.

La pregunta tiene su aquel. El periodista quería saber si la irregularidad de Nadal sobre la pista se podía deber a su reciente boda, lo que indignó a Rafa: "¿Me estás preguntado esto de verdad?", dijo. "¿Es una pregunta seria o una broma? Vale, estoy sorprendido", continuó el tenista visiblemente enfadado.

Nadal, que hacía alguna que otra pausa en su respuesta, quizás mordiéndose la lengua siguió: "Es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto después de haber estado con la misma mujer 15 años teniendo una vida muy estable y normal. No importa si pones un anillo en un dedo o no. No importa si tienes un anillo en el dedo o no. Por lo menos personalmente. Soy un chico normal. A lo mejor para ti... ¿cuántos años llevas casado?", contestó al periodista con un gesto claro de incomodidad.

El enorme enfado de Rafa Nadal con un periodista que le preguntó por su mujer

El manacorí no pudo contener su enfado y tras responder tratando de mantener la calma estalló tratando de dibujar una sonrisa en su rostro: "Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias", finalizó.

