Nadal: "Lo único positivo es que no ha habido dolor en el abdominal"

Rafa Nadal no ha comenzado con buen pie las ATP Finals. En su primer partido, sucumbió por 6-2 y 6-4. Pero el número uno del mundo también ha sacado una única "nota positiva" de la derrota contra Alexander Zverev, y es que no tuvo dolor en la zona abdominal. Unas molestias que le obligaron a retirarse hace tan solo unos días del Masters 1.000 de París-Bercy.

"No ha habido problema con el abdominal. No he tenido dolor. Zverev jugó bien y yo mal. Podría buscar razones y excusas, pero lo que importa es que necesito jugar mucho mejor en dos días. Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hay que ser positivo y competitivo, algo que no he sido hoy", ha afirmado el tenista de Manacor.

El español todavía no se encuentra al cien por cien de su confianza y eso es algo que se ha notado sobre la pista de Londres, donde lleva trabajando desde el pasado viernes: "Era predecible que no estuviera al cien por cien. He tenido que ir con mucho cuidado, no estoy para nada contento. Hoy no he competido bien, la pista tampoco no favorece a ello. De alguna manera tendría que haber encontrado una solución de engancharme al partido".

Nadal, durante el partido con Zverev Tony O'Brien Reuters

Sin miedo

Nadal ha asegurado que la Copa de Maestros es "el único torneo en el que te puedes permitir un fallo". "Me quedo mal, es lógico. He perdido un partido de una manera que no me ha gustado. Ahora hay que entrenar bien mañana", ha apuntado antes de ser cuestionado por los problemas físicos: "No he tenido miedo al sacar. Me ha faltado ritmo en lo que conlleva el juego en general. Me ha faltado confianza para el ganador, ritmo a la hora de leer los puntos que valían mucho. Me ha pasado el partido demasiado rápido. No he sido capaz de pararlo".

