La increíble arenga de Nadal y Federer a Fognini en la Laver Cup: "No más negatividad"

La Laver Cup es uno de los trofeos para que disfrute el espectador. Fuera del ranking ATP, la competición organizada por Team 8 e impulsada por Federer siempre deja buenos momentos para el tenis y deporte en general. En este caso fueron dos de las mayores leyendas de dicho deporte, Nadal y Roger Federer.

Los dos tenistas, coaches en el partido de Fognini, aconsejaron al italiano en un episodio de negatividad del mismo: "no more negativity" (no más negatividad) decía Roger al número 11 del ranking ATP. Rafa se unía a la arenga, pidiendo al jugador que no piense en los errores y siga con el partido adelante. Finalmente, Fognini perdía el partido ante el estadounidense Jack Sock (1-6 y 6-7).

No es la primera vez que vemos esto, ya que el pasado jueves Federer protagonizaba uno de los gestos cómicos de la noche, 'troleando' a Rafa en el túnel de vestuarios de camino a la pista de la competición en Ginebra con la risa del balear como protagonista del vídeo.

Federer, quien ha asegurado recientemente que se ve jugando hasta los 40 años, quiere volver a disfrutar del tenis tras la derrota ante Dimitrov en el pasado US Open. Por su parte, el actual campeón de dicho torneo, Nadal, no sabe si jugará la gira asiática o descansará hasta el año que viene.

