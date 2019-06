Nadal atiza a Wimbledon: "No respetan a algunos jugadores"

El reciente ganador de Roland Garros, Rafael Nadal, habló en Vamos de Movistar Plus obre la polémica ocurrida en Wimbledon, torneo que empieza dentro de una semana y del cual espera conquistar para alzarse con su tercer entorchado bajo la hierba inglesa.

El tenista español podría ser tercer cabeza de serie en beneficio de Federer, algo que no ha gustado mucho al de Manacor.

Nadal no comprende que Wimbledon tenga un determinado criterio diferente a otros torneos.

Disconforme con Wimbledon

"Creo que es lo de siempre. Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Es un criterio. Sea como sea, si soy dos o tres, tendré que jugar a mi mejor nivel para aspirar a lo que aspiro. Aceptaré ser tres si lo ven así y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen.

Lo único que a mí no me parece bien de esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga. Si lo hiciesen todo sería correcto, pero que lo haga solo un torneo... no solo ha ocurrido en mi lugar, le ha pasado a otros jugadores. No respetan el estatus que algunos jugadores se han ganado a lo largo de la temporada".

Favoritos para ganar Wimbledon

"Los candidatos a ganar supongo que Federer, Djokovic... y hay jóvenes que están jugando bien y hay que ver como compiten. Es un torneo especial, distinto a los demás. Creo que hay más opciones de sorpresas. Eso hace que sea un torneo único. Es un poco más incógnita".

