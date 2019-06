Toni Nadal: "Rafa volverá a ser favorito el año que viene en Roland Garros"

Toni Nadal, tío de Rafael Nadal y durante muchos años su entrenador, se mostró encantado del duodécimo triunfo en Roland Garros de su sobrino, y aseguró que el año que viene volverá a ser el favorito.

"Creo que el año que viene volveré a decir que es el favorito. Lo dije este año. Sé que si juega a un buen nivel, si recupera el nivel, es el favorito, porque se adapta muy bien las condiciones de la pista y ha ganado muchas veces", aseguró Toni a la prensa tras la victoria de su expupilo.

El entrenador dijo sentir una gran "satisfacción": "Ganar aquí doce Roland Garros, no te puedes imaginar. Yo crecí viendo ganar a Borg seis veces, y me creía que era un supermonstruo. Pues mi sobrino lo acaba de doblar, me parece increíble".

Rafa Nadal, con la copa de su 12º Roland Garros. Reuters

Toni Nadal dijo que recordaba bien el primer triunfo en 2005: "Está lejos pero me acuerdo bien de cuando ganamos, me entrevistaron y me emocioné por ver a mi sobrino ganar el primer titulo. Pensaba que con 18 años ya había conseguido lo que muchos no logran en toda su carrera, levantar un trofeo de Grand Slam", dijo.

'Pensé, ya tenemos esta tranquilidad para el resto de la carrera'. Catorce años después Rafael ha conseguido levantar el trofeo por décimo segunda vez", añadió. El tío del campeón afirmó que su sobrino ha tenido "los cambios lógicos" debidos a la edad y que "ha dejado cosas en el camino para incorporar otras". Entre las mejoras destacó la volea y el revés, aunque reconoció que ahora "va perdiendo potencia con la derecha y las piernas ya no corren tanto como antes".

Confiado en la victoria de su sobrino

Sobre la final contra Thiem, aseguró que en ningún momento pensó que perdería porque tras ceder el segundo set se puso con ventaja en el tercer de forma muy rápida. "Suelo estar muy atento a la cara del rival y no veía la de Dominic con la fuerza que normalmente tiene o que tenía en el primer set. Hacía gestos a su equipo, pensaba que iba al límite. Rafael se ha puesto 4-0 muy rápido y no hemos sufrido por la derrota", señaló.

"La clave ha sido el que Rafael ha combinado levantarle la pelota, en el revés y en la derecha, no podía generar una gran velocidad, muchas veces golpeaba echándose para atrás y Rafael tenía la opción de entrar para ajustar el siguiente punto, y eso ha sido decisivo", indicó. Agregó Toni Nadal que hay muchos tenistas que pueden jugar unos cuantos juegos a un nivel elevado, pero que Nadal es capaz de mantenerlo durante todo el partido.

