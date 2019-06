Thiem se rinde a Nadal: "He comprobado por qué es uno de los mejores de todos los tiempos"

El austríaco Dominic Thiem aseguró que durante los dos primeros sets de la final de Roland Garros jugó a un elevado nivel, pero que no fue suficiente contra Rafael Nadal. "He comprobado por qué es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. No es por casualidad que tiene 18 Grand Slams, solo dos menos que Federer", afirmó el austríaco.

Nadal con el trofeo de Roland Garros EFE

Thiem se mostró muy satisfecho de su rendimiento en los dos primeros sets y reconoció que luego bajó. "Contra otros jugadores eso no es tan grave, pero él no desaprovechó la oportunidad", aseguró. El tenista se mostró muy satisfecho de su colaboración con el chileno Nicolás Massu, que le entrena desde hace tres meses y junto al cual, dijo, está haciendo su mejor temporada.

"He ganado Indian Wells y Barcelona y he jugado la final aquí. Creo que mi juego se está desarrollando, mejoro en las finales; no he estado tan lejos de ganar, sobre todo en los dos primeros sets. Creo que estoy en la buena trayectoria", dijo.

Satisfecho con su nivel

Thiem afirmó que en semifinales venció "a una de las leyendas de este deporte", el serbio Novak Djokovic y que un día más tarde se enfrentaba a otra, "el mejor jugador de la historia sobre tierra", lo cual "demuestra lo difícil que es ganar un Grand Slam".

