Horario internacional y dónde ver el Muguruza - Svitolina

Garbiñe Muguruza se medirá a la ucraniana Elina Svitolina en el duelo de tercera ronda de Roland Garros este viernes 31 de mayo sobre las 12:30 horas. Se trata de la séptima participación en este torneo desde su debut en 2013 y ante una rival a la que solo ha ganado en una ocasión.

La tenista española, decimonovena del mundo, viene de vencer a la sueca Johanna Larsson por 6-4 y 6-1, en una hora y 4 minutos. Será la novena vez que se enfrente a Svitolina, dos veces cuartofinalista en París, pero que esta temporada llegó a al torneo sin una victoria sobre tierra batida en la gira previa.

Por su parte, la tenista ucraniana, novena del mundo, llegará descansada al encuentro porque no jugó segunda ronda tras la retirada de su compatriota Kateryna Kozlova con un problema en las costillas. "No llega demasiado pronto, es una buena tercera ronda. Es el tipo de rivales que me motivan", señaló sobre su rival.

Horario Muguruza-Svitolina

Horario del partido

El duelo entre Muguruza - Svitolina se disputa este viernes 31 de mayo a las 12:30 horas en la pista Philippe Chatrier de Roland Garros.

Hora local: 12:30

América

Estados Unidos: 03:30 horas -Costa Oeste-; 06:30 horas -Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 04:30 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 07:30 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 11:30 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 12:30 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 12:30 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 13:30 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 14:30 horas.

Cómo ver el partido

El partido será retransmitido a través de Eurosport 2 y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

