¡Alerta, imagen explícita!: Kvitova revive su pesadilla cuando fue acuchillada

Petra Kvitova declaró en el juicio contra Radim Zondra, el hombre que presuntamente acuchilló a la tenista en su casa en 2016. La finalista del Open de Australia no llegó a entrar en la sala que se encontraba su agresor y declaró por vídeo, reconociendo fácilmente a su agresor: "Supe que era él en el momento en que le vi. Recordé sus ojos".

La tenista checa fue atacada en su casa. El hombre, se hizo pasar por el revisor de la caldera. Kvitova fue sorprendida con un cuchillo en su cuello. Al intentar defenderse, agarró el cuchillo y se cortó todos los dedos de su mano izquierda.

La tenista checa relató al juez como fue agredida: "Me pidió que abriera el agua caliente y me encontré con el cuchillo en mi cuello. Agarré la hoja del cuchillo cuchillo con la mano izquierda... y al caer al suelo y vi que había sangre por todas partes".

La mano de Kvitova tras ser acuchillada

La dura recuperación de Kviatova

A pesar de la gravedad de la agresión, la mano de la tenista fue reconstruida y pudo volver a competir, llegando a la final del último Open de Australia contra Osaka, quien la terminó venciendo: "Me cortó todos los dedos de mi mano izquierda y también los nervios del pulgar e índice. Hoy en día la movilidad de mis dedos no es del 100% y no tengo sensibilidad en las puntas del pulgar y del índice"

Kvitova dejó claro el año pasado que no descansaría hasta que hubiese una condena: "El caso para mí sólo terminará con la condena final". Radim Zondra se enfrenta a 12 años de cárcel por asalto y agresión.

La tenista tuvo una recuperación acelerada y actualmente se encuentra en el segundo puesto del Ránking WTA, solo superada por su rival en Australia, la tenista Naomi Osaka.

[Más información en: Un 'caníbal' suelto por la grada: sale del estadio con un mordisco en la cara]