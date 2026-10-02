Deporte y alta gastronomía mexicana se unen en Madrid con la primera edición del MadBlue River Fest

El evento se celebrará del 9 al 12 de octubre en Madrid Río dentro de la programación de Hispanidad 2026, e incluirá la carrera 'Madrid Corre en Español' y el festival culinario 'Agave y Maíz'.

Deporte y gastronomía mexicana para unir a toda la comunidad hispanohablante. Esa es la filosofía de MadBlue River Fest, que del 9 al 12 de octubre convertirá Madrid en puente entre países, para convertir el idioma que nos une, en un puente cultural sin fronteras.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha dado a conocer las dos citas que forman parte de este festival, Madrid Corre en Español y Agave y Maíz Festival Mexicano, parte de las actividades para conmemorar los vínculos culturales y la lengua que comparten los países hispanohablantes. Según ha explicado, buscan “integrar deporte, cultura y gastronomía en una experiencia única de convivencia y celebración”.

La carrera se celebrará el domingo 11, a las 10:00 horas, con salida y llegada en Puente del Rey. El recorrido, de 10 kilómetros, es un viaje por escenarios emblemáticos de la capital como Puerta de San Vicente, Príncipe Pío, Parque del Oeste, calle Princesa o la Plaza de España.

La cita contará con representación de países como Perú, Colombia, Bolivia, Guinea Ecuatorial y Ecuador, y ofrecerá actuaciones vinculadas a las distintas culturas participantes, con cumbia, son, flamenco y mariachis. Además, tendrá lugar una carrera infantil gratuita con las distancias adaptadas a diversas edades y a través de una aplicación, se invitará a los 21 países que comparten el español a sumarse a esta gran fiesta.

La propuesta culinaria llegará con Agave y Maíz Festival Mexicano, en el que 14 casetas incluirán la mayor concentración de alta cocina mexicana avalada por el Sello Copil que otorga Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía.

En ellas se podrá degustar coctelería de autor y una selección de destilados de agave (mezcal, tequila, raicilla, bacanora y sotol) así como se otorgará el premio a Mejor Taco, Mejor Cóctel y Mejor Tostada. Del 9 al 12 de octubre, público de todas las edades podrá disfrutar de esta experiencia con música en directo, arte popular y actividades familiares durante los cuatro días del evento.

"El Sello Copil reconoce a quienes preservan la cocina mexicana de verdad. Que diez de esos restaurantes cocinen juntos en Madrid Río, en la calle y con entrada libre, es la mejor manera de contar lo que México comparte con España", declaró Ximena Caraza Campos, directora general de la Fundación Casa de México en España.

Zapopan, ciudad invitada

El municipio de Zapopan, en Jalisco, participa como Ciudad Invitada y Municipio Fundador, con espacio institucional propio, programación y presencia a lo largo de los cuatro días. Jalisco es la tierra del agave azul y del tequila, y aporta al festival una de las despensas más ricas de México. Zapopan ha sido designada Capital Americana del Deporte 2027.

Madrid es la primera ciudad de una serie internacional que continuará en América. En esta edición, El Mundo Corre en Español permite sumarse a la cita desde cualquier país a través de una app y de forma gratuita, con Madrid como epicentro permanente del movimiento.

Madrid Corre en Español y Agave y Maíz Festival Mexicano forman parte de Madblue River Fest 2026, que durante cuatro días convertirá la explanada de Puente del Rey en el mayor punto de encuentro de la comunidad hispanohablante, y de la programación de Hispanidad 2026, la iniciativa de la Comunidad de Madrid que celebra los vínculos culturales y la lengua compartida a ambos lados del Atlántico. El proyecto cuenta con el apoyo de Zapopan (Jalisco), Fundación Casa de México y Sello Copil, así como Cervezas Victoria, Goya, L´Oreal o Electrolit.

MADRID CORRE EN ESPAÑOL

Fecha: 11 de octubre.

Lugar: Explanada del Puente del Rey (Madrid Río).

Hora: 10:00 horas.

Inscripciones: 14 euros hasta el 27 de septiembre; 16 euros a partir de esa fecha y hasta agotar dorsales

Información: www.madridcorreenespañol.es

AGAVE Y MAÍZ FESTIVAL MEXICANO

Fechas: 9, 10, 11 y 12 de octubre de 2026

Lugar: Explanada de Puente del Rey · Madrid Río

Horario: Viernes 9, sábado 10 y domingo 11, de 12:00 a 24:00 h. Lunes 12, de 12:00 a 18:00 h.

Acceso: Libre y gratuito.

Cómo llegar: Metro líneas 5, 6 y 10 y Cercanías. Se recomienda el uso de transporte público.

Web: agaveymaizfest.com