Ander Martín realiza la transición de su embarcación a la carrera en la modalidad de beach sprint. .

Ander Martín, el líder de la fiebre por el beach sprint que será olímpico en LA 2028: "Si lo hago disfrutando, todo irá bien"

Unos 50 metros de carrera sobre la arena de la playa en busca de la embarcación, otros 500 metros -250 en contra del oleaje y otros 250 a favor- remando sin tregua, y cerca de 50 metros más a pie hasta llegar a la línea de meta.

Es el beach sprint, el nombre 'comercial' que se le ha dado a esta modalidad deportiva de remo que estrenará su condición olímpica en Los Ángeles 2028.

Es emocionante e intensa, pero sobre todo esta disciplina está experimentado un pequeño 'boom' en nuestras fronteras porque España se ha convertido en una gran potencia y tiene serios visos de conseguir una medalla importante en los próximos JJOO.

🥇 ¡CAMPEÓN DE EUROPA!



Ander Martín es el nuevo campeón de Europa de beach sprint, la nueva disciplina olímpica en #LA28



Tras su plata del año pasado, logra subir a lo más alto del podio continental en su camino al debut olímpico. pic.twitter.com/wpBwMGLlfQ — José Manuel Amorós (@AmorosLive) September 17, 2026

Esto es, en gran parte, por culpa de Ander Martín. El remero de Torrevieja viene de proclamarse campeón de Europa, ya piensa en el Mundial que se disputará dentro de unos días y, por qué no, también apunta a la cita olímpica.

Tras su gran éxito en el Campeonato de Europa atiende a EL ESPAÑOL para abrir este deporte a la población, contar una historia personal siempre ligada al mar y hablar de los objetivos y éxitos de una carrera deportiva que está en todo lo alto.

Una vida ligada al mar

Ander Martín nació en Torrevieja hace 26 años. Un precioso paraje con salida al mar, ideal para mirar siempre al horizonte y ver esa inmensa masa de agua hipnotizante.

Como cualquier otro niño, de pequeño probó suerte en deportes mayoritarios como el fútbol, el baloncesto, el balonmano... Hasta el hockey, pero había algo que le llamaba más que nada.

"Me he criado en la mar pescando y buceando. Es algo especial, porque mi familia viene de pescadores. Mi abuelo y mi padre eran pescadores, aunque mi abuelo me 'prohibió' dedicarme a la pesca. Me decía: 'Tú a la mar, ni de broma, tienes que dedicarte a otra cosa'", recuerda con mucho cariño Ander para EL ESPAÑOL.

Ander Martín, remando con el Real Club Náutico de Torrevieja. .

Lo tuvo muy presente, aunque le hizo caso a medias. Le dijo a su madre que quería probar un deporte relacionado con el mar. Lo hizo con la vela, aunque era una disciplina muy cara.

Pero entonces se abrió una oportunidad. "Éramos una familia muy humilde, pero dio la casualidad de que un compañero de mi madre estaba en un club de remo como directivo. Le dijo que fuera a probar. Fui a remar y desde el primer día, que yo tenía 9 o 10 años, me pusieron en medio de la bahía con los yates y los barcos de pesca. Yo flipaba y me encantó", cuenta Ander.

Una gran progresión

No resulta fácil dedicarse al remo en España, pero Ander Martín es uno de los elegidos que lo ha conseguido. No sin mucho esfuerzo y dedicación, por supuesto. También tiene mucho que ver en ello la mentalidad competitiva del alicantino.

"Me iba motivando y creciendo cada vez con objetivos más grandes como entrar en el equipo nacional. Luego iba a un Campeonato de España y lo intentaba ganar. Cuando perdía era cuando más me enfadaba, entonces me ponía a entrenar como un animal", asegura.

Siendo juvenil de primer año entró en la selección de remo tradicional y tuvo que marcharse a Sevilla durante 7 años para seguir creciendo. Eso sí, al terminar la temporada regresaba a casa, a Torrevieja, para practicar remo de mar, la disciplina que actualmente es olímpica.

A por el Mundial

Ander ahora presume de ser campeón de Europa y mira al Mundial con lupa porque es uno de los grandes favoritos para volver a casa con otro oro colgado al cuello.

Del 18 al 21 de este mes de octubre China acogerá el Campeonato del Mundo de beach sprint y el de Torrevieja está plenamente mentalizado de que lo puede hacer realmente bien.

"En lo objetivo y lo que tenemos controlado, creo que vamos a llegar en nuestra mejor versión, pero también es una modalidad donde hay muchos factores que entran en juego y puede pasar cualquier cosa", advierte.

Ander Martín, en pleno esfuerzo durante el Europeo. .

"Quiero aspirar a lo máximo y esto es en lo que me enfoco. Soy consciente de que hay que tener los pies en el suelo, centrarme en lo que puedo controlar y no fallar. Si lo hago disfrutando, irá bien, pero nada es seguro", dice con confianza.

Viene de ganar el Campeonato de Europa hace apenas unos días en La Línea. Asegura que allí no estaba precisamente en su "pico de forma", porque había planeado con su entrenador llegar a su máximo nivel en el Mundial, así que si en el Europeo arrasó sin estar al 100%, todo hace indicar que en el Mundial las cosas pueden ir igual de bien para él.

Mirando a los Juegos Olímpicos

Restan todavía dos años para Los Ángeles 2028 pero Ander quiere estar en ellos. No es para menos. Todavía no está ni siquiera claro al 100% cómo se conseguirán las plazas olímpicas, pero todo apunta a que será a partir del Mundial y el Europeo del año que viene, en 2027.

En los próximos Juegos habrá lugar para las categorías individuales masculina y femenina, y también para el doble mixto. Allí Ander podría tener muchas opciones de formar pareja con Esther Briz.

Cuando en 2023 comenzó a rumorearse que el beach sprint iba a ser modalidad olímpica, Ander vio una gran oportunidad para emplearse a fondo: "Cuando se supo que iba a ser olímpico la Federación tuvo que hacer una estructura nueva", recuerda el de Torrevieja.

"Al principio nos adaptamos poco a poco y, de la mano de la Federación, Esther Briz y yo considerábamos que podíamos ser los más rápidos. Decidimos trabajar juntos y la Federación lo aprobó. Nos cambiamos del CAR de Murcia a Torrevieja, que es un sitio espectacular porque tiene una bahía grande, agua buena y olas cambiantes", dice Ander.

Y es que esos elementos cambiantes de los que él habla son muchos y pueden determinar carreras. El oleaje, la profundidad de las aguas y el comportamiento del mar en un día determinado pueden condicionarlo todo en una prueba tan corta y explosiva.

Sabe, no obstante, que nadie regalará una plaza en Los Ángeles: "Hay muchos países que se están poniendo las pilas y gente muy rápida que está saliendo, pero no creo que haya nada que nos lastre".

Ander Martín, campeón de Europa de beach sprint, escucha el himno de España. .

Ander Martín ni siquiera puede imaginarse lo que sentiría si consigue una medalla olímpica: "No lo sabría explicar, pero si sucediera lo que me gustaría hacer sería agradecer a la gente que ha creído en todo esto, que me ha ayudado y que ha puesto su granito de arena", relata.

En ello tienen mucho que ver los apoyos diarios que encuentra con el Real Club Náutico de Torrevieja, el propio Ayuntamiento de su ciudad, el Proyecto Fer o incluso Quirónsalud.