La crítica de Adrian Newey a Honda tenía fundamento: "No estábamos preparados para estar a la altura de la Fórmula 1"

Koji Watanabe y Adrian Newey, en la rueda de prensa de Aston Martin .

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha reconocido que Newey acertó al señalar, en Melbourne, uno de los problemas que condicionaron el arranque de la nueva etapa de la marca japonesa junto a Aston Martin: la falta de experiencia en la F1 de buena parte del personal.

El propio Newey ya había puesto el foco sobre este hecho en marzo. Según explicó entonces, él, Lawrence Stroll y Andy Cowell viajaron a Tokio en noviembre del año anterior después de conocer los rumores que apuntaban a que Honda no alcanzaría con su nueva unidad de potencia el objetivo de rendimiento previsto para la primera carrera.

Fue durante aquellas conversaciones cuando descubrieron que muchos de los integrantes originales del proyecto no habían regresado a la Fórmula 1.

Orihara confirma ahora que aquella apreciación era correcta. Honda, explica el ingeniero japonés en declaraciones a Motorsport.com, tiene una estructura particular que provoca que sus trabajadores roten habitualmente entre los programas de Fórmula 1 y los proyectos destinados a los coches de calle.

Durante el año pasado, Honda incorporó al proyecto a numerosos ingenieros procedentes de sus programas de producción, además de recuperar a otros que ya habían trabajado anteriormente en el proyecto con Red Bull.

Una política que, según Orihara, forma parte de la estrategia de la compañía para desarrollar talento y ampliar sus conocimientos dentro de la Fórmula 1.

El problema fue que esa transición dejó al equipo con un nivel de experiencia colectiva inferior al necesario para afrontar las exigencias de la máxima categoría. "Probablemente, a finales del año pasado, nuestro nivel general de desarrollo humano no era suficiente para estar a la altura de la Fórmula 1", admite Orihara.

Lawrence Stroll y Koji Watanabe Aston Martin

Los test de invierno terminaron convirtiéndose en una prueba especialmente exigente para Honda. Las dificultades encontradas durante las sesiones de Baréin y Barcelona obligaron a la estructura a acelerar su proceso de aprendizaje, pero también sirvieron para que los nuevos integrantes adquirieran experiencia práctica sobre las particularidades del trabajo en Fórmula 1.

"Ya contaban con suficientes conocimientos y habilidades de alto nivel, pero luego adquirieron experiencia sobre cómo deben trabajar en la Fórmula 1", explica Orihara.

El ingeniero considera que aquellas dificultades fueron, en cierto modo, necesarias para completar la formación del nuevo personal y elevar el nivel del proyecto.

Desde entonces, Honda asegura haber dado un paso adelante en la preparación de su estructura. "Creo que desde entonces hemos progresado mucho en lo que respecta al desarrollo de nuestro personal. Y ahora confío en que estamos en una buena posición para desarrollar una unidad de potencia sólida y también una gestión energética sólida", señala Orihara.

El siguiente examen llegará en Zandvoort, donde Honda estrenará una nueva unidad de potencia mientras Aston Martin incorporará también varias piezas adicionales de aerodinámica al AMR26.

El objetivo será que Alonso y Stroll puedan volver a pelear por los puntos, aunque la combinación de todas las novedades podría requerir varios grandes premios antes de que el conjunto encuentre de nuevo su equilibrio y pueda explotar todo su potencial.