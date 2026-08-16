España gana la medalla de bronce en el estreno del relevo mixto de 4x100 en un Europeo de Atletismo

Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué lograron con un tiempo de 40.42 la medalla de bronce.

Los relevos españoles han conquistado su primera medalla en los Europeos de Birmingham, a la espera de lo que haga dentro de una hora el poderoso 4x400 femenino.

Los protagonistas han sido Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué, terceros en una gran final con 40.42, nuevo récord de España.

El triunfo, como cabía esperar por la entidad de sus cuatro relevistas, fue para Gran Bretaña (39.97), récord de Europa, por delante de otra de las grandes potencias de la velocidad continental en este campeonato, la renacida Alemania (40.11).

España aventajó en casi medio segundo al cuarto clasificado, Suiza (40.87), mientras que Portugal fue quinta con 40.90. Italia y Países Bajos no terminaron la carrera, mientras que Bélgica fue descalificada por un fuera de zona en la entrega del testigo.

Los cuatro relevistas españoles funcionaron como un reloj, con grandes intercambios del testigo. Destacaron especialmente Maribel Pérez y Jaël Bestué, segundos más rápidas en sus respectivas postas, con 10.33 para la sevillana y 10.03 para la catalana.

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¡ASÍ SE RESARCE UNO DE LOS 4X100 DEL SÁBADO!



El 4x100m mixto vuela hacia el bronce para sumar un nuevo metal para España. #AtletismoRTVE



Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué logran el premio de todo el relevo nacional. pic.twitter.com/hBjrtf0qhl — Teledeporte (@teledeporte) August 16, 2026

Crespí firmó una gran curva inicial (10.53) y entregó el testigo en tercera posición, mientras que Calbano no desentonó en absoluto (9.53), demostrando el acierto de los técnicos al mantenerle en el equipo.

Era el estreno de esta prueba en unos Europeos después de su puesta de largo oficial en los Relevos Mundiales de Guangzhou en 2025.

Un año después, en Gaborone, España firmaba un sensacional récord nacional en las series (40.51) con los mismos relevistas que hoy, logrando además el billete directo para el Mundial de Pekín de 2027.