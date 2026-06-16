Ilia Topuria, con dos fracturas orbitales, no volverá a pelear en 2026: un golpe ilegal pudo agravar una de sus lesiones

Ilia Topuria se marchó de la Casa Blanca en ambulancia y, un día después, lo ha hecho del hospital con un diagnóstico tan claro como demoledor: dos fracturas en los huesos orbitales y varios meses de inactividad por delante.

Las pruebas médicas han confirmado una fisura sin desplazamiento en ambas órbitas, con el ojo derecho mucho más dañado que el izquierdo, fruto del castigo acumulado que soportó en su derrota ante Justin Gaethje.

No pasará por el quirófano, pero la recomendación de los especialistas es tajante: reposo prolongado, prudencia extrema y cero prisas por acelerar un regreso que, salvo milagro, no se producirá en 2026.

El relato de la noche maldita de Topuria tiene un punto de inflexión muy concreto. En el primer asalto, en medio de un intercambio en corta, Gaethje lanza la mano izquierda y su pulgar termina impactando en el ojo derecho -el más afectado a posteriori- del hispano-georgiano.

Las repeticiones a cámara lenta difundidas después del combate muestran lo que parece un piquete de ojo, un gesto prohibido por el reglamento que, sin embargo, pasó inadvertido para el árbitro y no fue protestado por Ilia.

Alguien piensa hablar de esta mano ilegal de Justin Gaethje a Topuria?



No es la primera vez que Justin deja un dedo suelto para darle en el ojo al rival, pero mientras el calvo de Dana White no haga nada este tío seguirá haciendo esta mierda. pic.twitter.com/jZoR1c7oen — Residentt (@Residentt4) June 15, 2026

En la secuencia inmediatamente posterior llegan un uppercut y otras manos que terminan de castigar la zona, y a partir de ahí el combate se convierte en una cuenta atrás para la integridad de su rostro. El propio Topuria ha reconocido que a partir de ese momento la pelea cambió por completo.

En su mensaje en redes sociales, ya desde el hospital, felicitó al nuevo campeón y describió cómo vivió la noche: "Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro… y lo hiciste. Me dejaste ciego del ojo derecho en el primer asalto y, al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas".

El rostro de Topuria tras los golpes de Justin Gaethje. EFE

El reglamento de las artes marciales mixtas es muy claro con los eye pokes: introducir los dedos en los ojos del rival está prohibido y puede acarrear advertencias, descuento de puntos o incluso descalificación si el perjudicado no puede continuar.

La norma también prevé que el peleador pueda tomarse hasta cinco minutos para recuperar la visión si el árbitro detiene la acción.

Nada de eso sucedió en Washington. Topuria no pidió esa pausa y el colegiado no interpretó la acción como falta, por lo que el combate siguió su curso hasta que, al final del cuarto asalto, la combinación de daño y falta de visión hizo inevitable la intervención médica.

Topuria, ¿y ahora qué?

Más allá de la discusión reglamentaria, las consecuencias deportivas son obvias. Una doble fisura orbital implica meses de consolidación ósea, revisiones constantes y la obligación de evitar cualquier impacto sobre la zona afectada.

En la práctica, esto significa que Topuria se queda sin calendario para lo que resta de 2026. No hay tiempo material para rehabilitarse, recomenzar un camp en condiciones y afrontar una pelea de máximo nivel sin asumir un riesgo desproporcionado.

Su cinturón ya cambió de manos en la Casa Blanca; su prioridad ahora es recuperar la salud y preservar una carrera que, a sus 29 años, todavía tiene margen si se gestiona con cabeza.

El mensaje que lanzó a sus seguidores deja entrever que el golpe ilegal no formará parte de su discurso público. "La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso", escribió, antes de lanzar un aviso a su nuevo verdugo: "Créeme… esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha".

De aquí en adelante, la carrera del hispano-georgiano se medirá por cómo gestione esta pausa forzada. La pérdida del invicto, el cinturón y la vista durante la pelea conforman un cóctel devastador para cualquiera, pero también la oportunidad de rearmar su proyecto deportivo.

La revancha que reclama no se cocinará en meses. Si la recuperación respeta los plazos, Topuria regresará en 2027 con el recuerdo de aquella noche grabado en la cara y en la memoria.