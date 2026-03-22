Madrid cambia las normas: solo las grandes carreras sobrevivirán en la Castellana desde 2026

Madrid ha puesto punto final a la era de la Castellana como autopista del running para todo aquel que quisiera correr por el centro.

El Ayuntamiento aprobó hace unas semanas el calendario de carreras de interés deportivo para 2026 y ha fijado en 19 el número máximo de pruebas que podrán discurrir por el eje central del Paseo de la Castellana, el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado.

Una decisión que llega después de recibir nada menos que 36 solicitudes para organizar carreras con paso por el centro de la ciudad este año, una cifra que ha obligado al Consistorio a coger el bisturí y aplicar criterios técnicos y organizativos de forma mucho más estricta que en temporadas anteriores.

El nuevo requisito es tan sencillo como exigente: para poder recorrer la Castellana, una carrera deberá haber registrado al menos 5.000 inscripciones en su última edición.

El objetivo declarado por el Gobierno municipal es "preservar la convivencia vecinal y compatibilizar estos eventos multitudinarios con la movilidad y la actividad económica".

Imagen del Medio Maratón de Madrid. MEDIO MARATÓN MADRID

En román paladino: los domingos de cortes de tráfico sistemáticos en Salamanca, Chamberí y Centro tienen los días contados si la prueba no mueve una masa crítica de corredores suficiente para justificar el sacrificio de los vecinos y los conductores.

El calendario aprobado integra 13 carreras de gran participación y seis de carácter institucional y federativo, garantizando la continuidad de las citas más emblemáticas de la temporada.

Entre las que han superado el corte figuran nombres de referencia del running nacional: el Movistar Madrid Medio Maratón, la Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid, la Carrera de la Mujer, la Ponle Freno Madrid, la Ibercaja Madrid Corre por Madrid, la Superhéroes Run, la Speed Run Madrid o la clásica Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

También se mantienen la Carrera de Bomberos de Madrid, la Carrera Popular Rey Felipe VI o el Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, entre otras.

La otra cara de la moneda la protagonizan las 15 pruebas que no han podido mantener sus recorridos iniciales y que ahora deberán replantear sus trazados.

La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ya ha mantenido reuniones con los promotores afectados para buscar alternativas fuera del eje central, con escenarios como Madrid Río, la Casa de Campo o los propios barrios donde tienen su origen como posibles destinos para estas carreras reubicadas.

Ninguna desaparece del mapa, pero todas deberán reinventarse si quieren sobrevivir en el nuevo ecosistema deportivo de la capital.

La vicealcaldesa Inma Sanz matizó que la medida afecta a "la Castellana en un sentido amplio: Castellana y aledaños", descartando restricciones en otras zonas de la ciudad donde no existe el mismo nivel de saturación.

Madrid sigue siendo una de las capitales europeas con mayor cultura de running popular, pero el modelo de crecimiento sin filtros ha tocado techo. El listón ya está puesto: 5.000 corredores o fuera de la Castellana.