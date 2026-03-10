El mensaje de Cristiano Ronaldo a Edu Aguirre tras saber que peleará en La Velada del Año 6 de Ibai: "Aplástale"

El pasado lunes Ibai Llanos anunció los combates de La Velada del Año 6, que destaca por tener diez peleas. El primer enfrentamiento que salió a la luz fue el de Edu Aguirre contra Gastón Edul, un duelo entre periodistas.

El combate va a tener un gran revuelo, no solo por los peleadores sino también por la relación que tiene con los futbolistas. El español es muy cercano a Cristiano Ronaldo mientras que su rival cuenta con el apoyo de Lionel Messi.

El propio Edu dijo en el plató de La Velada que Cristiano ya sabía de su combate: "Se lo conté en Riad comiendo, hace un par de semanas, y le moló, me dijo: 'Edu, aplástale'".

La relación entre ambos es muy cercana desde la etapa del futbolista en el Real Madrid, se les ha visto juntos de viaje y también en las celebraciones de los títulos que el portugués consiguió con el Real Madrid.

Por otro lado, Gastón Edul protagonizó uno de los momentos más virales del pasado Mundial, cuando estaba entrevistando a Messi y este se dirigió a un jugador holandés con el famoso: "¿Qué mirás [sic] bobo?".

No obstante, hay un factor clave en este enfrentamiento y es el Mundial. Semanas antes de La Velada se producirá la competición internacional, que tendrá a Gastón muy ocupado, ya que él cubre todo lo relacionado selección argentina.

Los combates se dieron a conocer a través de las redes sociales de Ibai, que batió el récord absoluto de dispositivos conectados en anteriores Veladas, con más de 1,7 millones y una media de más de 1 millón.

La Velada se celebrará el próximo 25 de julio en el estadio de La Cartuja, donde hay capacidad para 80.000 espectadores que llenarán el recinto por segunda vez consecutiva. Siendo la primera vez que se repite sede.

Se espera una Velada histórica, con más combates que ninguna y con dos main events que harán que todas las personas que han conseguido entrada, disfruten de un buen espectáculo.