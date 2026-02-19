Del oro histórico de Cardona al milagro de Alonso tras sufrir un atropello: una pareja en el esquí a lo María Pérez y Álvaro Martín

Oriol Cardona, a la izquierda. y Ana Alonso, a la derecha, posando con sus medallas en los JJOO de Invierno de Milán-Cortina COE

Este jueves el Comité Olímpico Español (COE) lograba sumar dos medallas olímpicas más a su palmarés gracias a Oriol Cardona y a Ana Alonso en la modalidad de esquí de montaña o 'skimo'.

El catalán logró hacerse con el oro mientras que la granadina se alzó con el bronce, y ambos han conseguido que el medallero español histórico en los JJOO de Invierno suba de cinco a siete en solo una mañana.

Ambos deportistas son pareja olímpica y competirán en la carrera de relevos mixtos de los Juegos para conseguir este sábado (13.30 horas) una tercera medalla. Juntos han logrado grandes resultados, logrando ganar juntos la Copa del Mundo en 2025 y también salieron subcampeones mundiales.

Oriol Cardona y Ana Alonso, en la Copa del Mundo de 2025 Redes sociales

En la final femenina competían la vigente campeona del mundo, Marianne Fatton, y la subcampeona, Emily Harrop. Y aunque la española no ha conseguido vencerlas, sí que ha logrado dar la sorpresa ante las demás competidoras y se ha subido al podio olímpico para colgarse el bronce.

Por otro lado, Cardona era el principal favorito para alcanzar el oro tras salir campeón del mundo en la misma categoría, compartiendo la final con otro competidor español, Ot Ferrer, que acabó quinto. Oriol cumplió las expectativas y consiguió la victoria, superando a Filippov y al francés Anselmet que quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente.

Un ejemplo de superación

La historia de la granadina Ana Alonso es una de superación. Sufrió un accidente cuatro meses antes de la competición. Mientras entrenaba con la bici en Sierra Nevada, un coche le impactó y le provocó graves lesiones. La más importante fue una lesión de los ligamentos cruzados anterior y colateral interno.

Para algunas personas era prácticamente imposible que la española pudiese competir en los Juegos Olímpicos, como dijo este jueves la propia Ana: "La gente decía que estaba loca, que no iba a llegar a los JJOO".

Pese a ello, la esquiadora siempre tuvo claro que iba a llegar a competir y que iba a dar su máximo:"Siempre dije que iba a luchar por el oro".

Además, no era la primera vez que se encontraba en una situación adversa, en 2017 sufrió una fractura de tibia y peroné mientras esquiaba en una prueba en Italia.

Y no solo eso, tan solo un año después tuvo que someterse a dos ablaciones cardíacas, un procedimiento -para detener o prevenir los latidos irregulares del corazón- que casi le obliga a dejar la competición.

Ana Alonso, tras el atropello que sufrió el pasado mes de octubre Redes sociales

La española ha conseguido el bronce en estos Juegos siendo un ejemplo de superación, lucha y constancia y ella misma es consciente de ello: "Estoy inmensamente orgullosa. Este bronce es por haber confiado en mí después del accidente, hasta el final".

Oro medio siglo después

Después de 54 años, España ha conseguido un oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Por fin, el legendario Paquito Fernández Ochoa tiene un digno heredero.

La filosofía para conseguir el oro la tenía clara, como dijo antes del arranque de la cita de Milán-Cortina en una entrevista para EL ESPAÑOL: "Hemos trabajado muy duro. Estos últimos nueve meses han sido de preparación casi toda específica para los Juegos".

El gusto por el esquí de montaña lo obtuvo de su padre, Joan Cardona, que fue un pionero en las carreras de montaña, llegando a ser subcampeón del mundo en 'skyrunning'. La competitividad se le ha inculcado desde casa y ha dado sus frutos: "La vertiente más competitiva que tengo la he sacado de mi padre y, en consecuencia, de mi hermano [Nill, ahora bombero]".

Sin embargo, ninguno de los títulos que antes había conseguido -y desde luego, tampoco este oro- habrían sido posibles sin la influencia de Kilian Jornet, el reconocido atleta de montaña español, considerado uno de los mejores corredores de trail running y de los mejores esquiadores de montaña de la historia.

Kilian Jornet y Oriol Cardona, en un documental emitido en 3cat Captura de pantalla

El catalán ya comentaba la importancia de su 'maestro' Jornet: "Hace unos años pude coincidir con él, que es un referente mundial del trail y de esquí de montaña y del alpinismo, y ha ayudado a que nos impregne a todo el equipo de esta mentalidad", decía Oriol a este diario.

Los medallistas históricos

Oriol y Ana ya son historia y España entera lo celebra. El olimpismo español lleva consiguiendo al menos una medalla en los Juegos de Invierno en las tres últimas ediciones de manera consecutiva. Un hito que marca una tendencia creciente.

En la edición de Pyeongchang 2018 fue cuando empezó la racha española, gracias a Javier Fernández que consiguió la medalla de bronce en patinaje artístico. Del mismo color fue la medalla que consiguió en esa misma cita Regino Hernández, en la modalidad de snowboarding.

Posteriormente en Pekín 2022, la catalana Queralt Castellet -que ha disputado un total de seis JJOO, incluidos estos de Milán-Cortina- logró la plata en snowboard, siendo la única medalla que consiguió la delegación esa edición.

Hay que retroceder 54 años para la primera medalla, la conseguida por Francisco Fernández Ochoa. Ese oro en Sapporo 1972 en esquí alpino que, por fin, tiene sucesor. Tuvieron que pasar dos décadas para que España consiguiese otra medalla, de la mano de Blanca Fernández, la hija de Paquito: bronce en el eslalon de Albertville.

Otra oportunidad de medalla

Pero la historia en Bormio no ha acabado. Este sábado los dos deportistas, Oriol y Ana, volverán a competir, pero esta vez juntos. Será en la modalidad de relevos mixtos. Ambos tendrán la oportunidad de conseguir otra medalla y protagonizar una historia que tiene un espejo en otra pareja de españoles.

Son María Pérez y Álvaro Martín, premiados con el León de EL ESPAÑOL al deporte en 2024, que consiguieron el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lo lograron en el maratón de marcha, también en relevos mixtos, protagonizando una historia de superación y constancia. Una hazaña que parecía irrepetible y tratarán de emular este sábado tanto Oriol como Ana, otra pareja de oro en el deporte español.