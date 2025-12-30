La San Silvestre Vallecana más igualada de la historia sueña con el primer doblete español en 22 años

Llegó la cita con la leyenda. Este miércoles 31 de diciembre, a partir de las 19:55 horas, el mejor atletismo nacional e internacional vuelve a Madrid para dar brillo a una de las noches más festivas.

Una noche que este año no solo será de celebración, sino también de gran emoción ante la perspectiva de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional más igualada de la historia.

Marta García firmó el año pasado una actuación histórica. Se convirtió en la primera española en conquistar la clásica de fin de año desde 2008, con la mejor marca de todos los tiempos conseguida por una atleta de nuestro país en la Vallecana: 31:19. Este año viene a por todas.

"Nunca he sentido los ánimos tan de cerca. Me puso la piel de gallina. Por eso vengo con la ilusión de repetir lo que viví el año pasado. Me da igual el tiempo, el objetivo es disfrutar y revalidar el triunfo", comentó la atleta leonesa, plusmarquista de 5.000 metros en pista cubierta y al aire libre, y de 3.000 metros indoor.

Frente a ella, la plusmarquista nacional de 10 kilómetros (31:11 en Laredo 2025), Carla Gallardo, que en el año de su explosión deportiva, quiere coronarse en el mejor 10K del mundo: "Es una carrera para competir y para disfrutar. Vengo con las ganas de superarme y de luchar por lo máximo para despedir el año como se merece".

No obstante, la gran favorita, a priori, es la neerlandesa Diane Van Es. Plusmarquista europea de 5 kilómetros, llega con la mejor marca de todas las participantes en un 10K, con 30:29. "La única favorita no soy. Hay grandes rivales y no va a ser nada fácil. Seguro que va a ser un gran duelo el que voy a vivir con Marta García y con el resto de estas grandes atletas", dijo.

La campeona de Europa de maratón, Fatima Ouhaddou, sabe lo que es correr muy rápido en Madrid, con 31:08 en un perfil favorable. Sobre sus opciones de podio, comentó "que llego muy bien y quiero luchar por los puestos de arriba con estas grandes competidoras".

Por su parte, Lucía Rodríguez, campeona de España de 5K, se mostró optimista para el cierre de año: "Mi objetivo es mejorar con creces el duodécimo puesto del pasado año, y más con la ayuda de mi hermano Álex, que me va a hacer de liebre".

Kamworor contra la 'armada' española

Y si la carrera femenina promete emociones fuertes, la prueba masculina será de altos vuelos. El keniano Geoffrey Kamworor, triple campeón mundial de medio maratón y dos veces campeón mundial de cross, parte como el rival a batir en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional 2025.

"Ha sido una gran temporada la que he hecho y quiero terminar el año ganando. Recuerdo ver en la televisión a uno de mis ídolos, a Eliud Kipchoge, ganar en la Vallecana. Por eso, es un sueño para mí correr aquí", comentó

El doble ganador del Maratón de Nueva York, atleta del NN Running Team, no lo tendrá fácil en su retorno al 10K tras años con grandes resultados en maratón y medio maratón. Frente a él, los mejores atletas nacionales, todos ellos con la ambición de subirse a lo alto del podio en el Estadio de Vallecas.

El plusmarquista nacional de medio maratón, Carlos Mayo, vuelve a la Vallecana tras un sexto puesto en 2022. Este año, conociendo el recorrido, va a por todas: "Es una incógnita total. No sé cómo reaccionará mi cuerpo tras el maratón", dijo el zaragozano afincado en Madrid.

Un mítico de la prueba, Fernando Carro, buscará ser protagonista en la despedida del año en el que debutó en maratón. "Es una carrera que tiene una emotividad única. Vamos a tirar de ello para competir con esta estrella del atletismo, pero va a ser muy complicado estar al nivel de Kamworor", dijo el plusmarquista nacional de 3.000m obstáculos.

Por su parte, el mejor "ochocentista" de la historia de nuestro país, Adrián Ben, se ha preparado a conciencia para superarse este año, tras un top 10 en su debut, en 2024: "Yo llego a tope. Vengo a lucharle la victoria a Kamworor, pero esta distancia está muy fuera de la zona de confort y no sé si seré capaz de estar ahí. Por intentarlo no va a quedar".

El debut viene de la mano de Eduardo Menacho. El zaragozano, vigente campeón nacional de 10.000 metros en pista, llega a la Vallecana sin miedo: "Seguro que la Vallecana supera mis expectativas. Quiero mirarle de tú a tú a Kamworor e intentar aprovecharme de su rueda, para luchar con el resto de los españoles por el podio".

La 'armada española' en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana se completará con tres atletas que saben lo que es ser podio en la clásica de final de año: Aaron Las Heras, Nassim Hassaous y Jesús Ramos.

Llega el momento de soñar. Llega el momento de vibrar con las zancadas de estas estrellas del deporte nacional e internacional por las iluminadas calles de Madrid.

Porque este año, más que nunca, el atletismo español puede soñar con lo que hace lustros sonaba a quimera: una doble victoria nacional que no se da en la Vallecana desde 2003, con Chema Martínez y Marta Domínguez coronándose en Vallecas.