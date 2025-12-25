2025, el año en que España se subió a la jaula: del fenómeno Topuria al desembarco de las MMA en el panorama mundial

Las artes marciales mixtas han dejado de ser una disciplina minoritaria en España para convertirse en un fenómeno deportivo de masas. El año 2025 marcará un antes y un después, con logros sin precedentes que sitúan a los peleadores españoles en el epicentro del panorama internacional.

El nombre de Ilia Topuria ha sido el gran protagonista de este año histórico. El hispanogeorgiano se convirtió en doble campeón de la UFC, algo que ningún peleador invicto había logrado antes.

Tras conquistar el título del peso pluma en febrero de 2024 y defenderlo en octubre del mismo año frente a Max Holloway, Topuria dio el salto al peso ligero en el pasado mes de junio. En el UFC 317, 'El Matador' fulminó a Charles Oliveira con un KO en el primer asalto para alzarse con el cinturón de las 155 libras.

Esta hazaña lo convirtió en el décimo peleador en ser doble campeón en la historia de la UFC y el primero manteniéndose invicto con récord de 17-0.

El éxito español no se limitó a Topuria. Su hermano Aleksandre Topuria sumó dos victorias consecutivas en su debut en la UFC: ante Colby Thicknesse en febrero y frente a Bekzat Almakhan en noviembre, ambas por decisión unánime.

Aleksandre Topuria, durante su pelea contra Almakhan UFC

Otro pilar es Joel Álvarez, quien debutó en peso wélter en octubre, en Río de Janeiro, dominando al brasileño Vicente Luque por decisión unánime. Su estilo agresivo y sus 22 finalizaciones en 23 victorias lo han consolidado como uno de los peleadores españoles más carismáticos.

De cara a 2026, el panorama español en la UFC se presenta lleno de expectativas. Ilia Topuria no peleará en el primer trimestre del año debido a una situación personal compleja que le ha obligado a pausar temporalmente la defensa de su título.

La UFC programará un combate por el título interino del peso ligero entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje en el UFC 324 de enero, con el ganador esperando para enfrentarse al campeón hispano-georgiano en primavera o verano. Mientras tanto, el nombre de Islam Makhachev sigue resonando como la superfight que todo el mundo quiere ver, con ambos peleadores manifestando su deseo de verse las caras en 2026.

Joel Álvarez, por su parte, busca volver en febrero o marzo ante un rival rankeado -suena Daniel Rodríguez-, con el objetivo de entrar en el Top 15 del peso wélter. Aleksandre Topuria se recupera de su última victoria y planea regresar en los próximos meses para consolidarse en la división de peso gallo. A ellos se sumará un Hécher Sosa listo para debutar en la UFC.

WOW y su alianza con CR

En el panorama nacional, WOWfc se ha consolidado como la promotora líder de MMA en España. La asistencia a sus eventos se ha multiplicado por cuatro respecto a 2024, superando regularmente los 5.000 espectadores y alcanzando 'picos' de 8.000.

Más de 8.000 personas asistieron al Madrid Arena para presenciar WOW 25 WOWfc

El ticket medio se triplicó y sus contenidos digitales acumulan más de 150 millones de visualizaciones en redes sociales. El calendario incluyó diez veladas numeradas por toda España, culminando con WOW 25 el pasado 13 de diciembre en el Madrid Arena.

Los números reflejan una transformación sin precedentes: WOWfc cerró el año con un crecimiento del 400% tanto en entradas como en ingresos respecto a 2024. La audiencia es mayoritariamente joven, con media de edad inferior a 30 años y, en algunas fechas, más del 30% de presencia femenina. Sus eventos, además, se retransmiten en más de 170 países.

El acontecimiento que catapultó definitivamente a WOWfc llegó el pasado 27 de noviembre, cuando Cristiano Ronaldo anunció su entrada como accionista de la compañía. La incorporación del futbolista portugués representa un salto cualitativo sin precedentes para las MMA españolas.

Junto a WOWfc, WAR MMA también ha contribuido al crecimiento del ecosistema nacional. La promotora ha apostado por dignificar las condiciones de los peleadores españoles, elevando las bolsas de los profesionales.

PFL aterriza en España

En la escena internacional, dos peleadores vinculados a España han conquistado títulos en la Professional Fighters League (PFL). Costello van Steenis, hispano-neerlandés afincado en Altea, arrebató el cinturón mundial de peso medio de PFL a Johnny Eblen en julio en Ciudad del Cabo con un espectacular estrangulamiento en los últimos diez segundos del quinto asalto.

Costello van Steenis y Salah Eddine Hamli PFL

Salah Eddine Hamli, marroquí afincado en Alicante y alumno del gimnasio Climent Club, conquistó el título de peso ligero de PFL MENA el 5 de diciembre en Arabia Saudí, sometiendo al iraquí Mohammad Fahmi y embolsándose los 100.000 dólares del torneo, manteniendo invicto su récord de 11-0.

El reconocimiento internacional quedó sellado con un anuncio histórico para 2026. PFL será la primera gran organización mundial de MMA en realizar un evento en España. El 20 de marzo en el Palacio de Vistalegre de Madrid, Van Steenis defenderá su título ante el británico Fabian Edwards. John Martin, CEO de PFL, prometió que sería una noche inolvidable.

Igualmente relevante es el renovado interés de UFC por desembarcar en España. Dana White ha reiterado en múltiples ocasiones su deseo de llevar la UFC a territorio español. Tras el UFC 322 en noviembre, el presidente de la empresa volvió a mencionar que España es una cuenta pendiente y que llegarán "tan pronto como sea posible", barajando Madrid o Barcelona como sedes.

El año 2025 ha demostrado que España ya no es un territorio emergente en las MMA, sino un actor principal del panorama mundial.

Con Ilia Topuria liderando como figura global, una nueva generación de peleadores españoles triunfando en la UFC, promotoras nacionales alcanzando dimensión internacional, campeones españoles en PFL y las dos mayores organizaciones del planeta confirmando su llegada, España se ha subido definitivamente a la jaula.

Lo que comenzó como un movimiento minoritario se ha convertido en un fenómeno de masas que trasciende lo deportivo. El año 2025 quedará marcado en la historia como el momento en que las MMA españolas dejaron de ser una promesa para convertirse en una realidad imparable.