Arturo Guillén, presidente de WOW: "Cristiano e Ilia Topuria no ven límites, aman las MMA y aman este proyecto"

Arturo Guillén no es un hombre de las artes marciales mixtas (MMA) por formación, sino por convicción. Durante 26 años trabajó en el mundo del cine gestionando la inteligencia que mueve la industria cinematográfica. Pero una casualidad lo cambió todo: conocer la UFC en Estados Unidos y sentir que el deporte lo atrapaba de una manera que nunca esperó.

Ese descubrimiento, ese enamoramiento inicial por un deporte que en España era prácticamente desconocido, fue el germen de WOWfc. Lo que empezó en 2019 como un proyecto casi lúdico, más intuición que empresa estructurada, se ha convertido hoy en la promotora de MMA más ambiciosa del país.

Este 2025 ha sido el año de la consolidación definitiva. WOW ha hecho diez eventos numerados por toda España, generando miles de asistentes en cada velada, transformando espacios emblemáticos en arenas de competición de primer nivel, y atrayendo a figuras de alcance global.

Pero lo más significativo no son solo los números: es que las MMA han dejado de ser ese deporte "sin reglas" que asustaba a muchos para convertirse en un fenómeno de masas que llena pabellones, que genera ilusión, que inspira.

Y eso tiene nombres: Ilia Topuria, que como doble campeón de la UFC y figura vital en WOW ha legitimado el deporte en España como nadie antes; y Cristiano Ronaldo, que recientemente se ha convertido también en accionista de la empresa, marcando un antes y después mediático.

En esta entrevista, Arturo Guillén nos abre las puertas de su visión. Habla de cómo 2025 ha sido el cierre perfecto a una trayectoria vertiginosa, de qué representan Ilia y Cristiano en la ecuación de WOW, de cómo planea llevar las MMA españolas a mercados internacionales en 2026, y de por qué cree que el deporte que hace años era rechazado hoy es inevitable.

Entre reflexiones sobre la superación personal, la ambición sin límites, y la construcción de algo "aún más bonito y más grande" junto a dos de las mayores estrellas del deporte mundial, Guillén comparte su hoja de ruta para que las MMA dejen de ser un sueño en España y se conviertan en una realidad global.

Artur Guillén posa para la cámara de EL ESPAÑOL Nieves Díaz EL ESPAÑOL

P.- ¿Quién es Arturo Guillén y cómo llega a este mundo de las MMA?

R.- Bueno, yo soy un profesional, o intento serlo, que trabaja con mucha ilusión y que ayuda a construir un equipo de gente extraordinaria que tiene un interés común: WOW.

Entonces, yo vengo de un sector bastante distinto. Trabajé en el mundo del cine gestionando la inteligencia que mueve la industria cinematográfica. Por casualidades de la vida, conocí la UFC en Estados Unidos, que eran clientes nuestros, y me volví loco con el deporte.

Al principio, sí es verdad que este deporte tiene una barrera de entrada muy alta porque crees que es una cosa distinta, que es algo sin reglas. Luego te das cuenta de que es todo lo contrario. Y ahí me enamoré del proyecto y decidí dedicarle tiempo en algo que empezó casi como un juego, más que como una empresa con vocación, con la intuición de que esto iba a ser algo grande seguro.

"Las audiencias quieren experiencias que inspiren y conozco muy pocas [que lo hagan] como las MMA"

Y hoy estamos haciendo eventos por toda España, metiendo miles de personas y generando ilusión.

P.- Venía, como dice, de ese mundo del cine. 26 años de trabajo en el sector. Esa experiencia empresarial, ¿en qué cree que pudo ayudar al nacimiento de WOW y luego lo que ha sido su propio desarrollo?

R.- Bueno, todo ayuda. En mi caso concreto, yo me dedico a analizar a las audiencias, el apetito que tienen, la intención de consumo de según qué contenidos. Y era una obviedad identificar que las audiencias lo que quieren son experiencias que les inspiren.

Y yo conozco muy pocas como las MMA. Cuando ves una velada de MMA te das cuenta de que eres capaz de más. Te das cuenta de que hay gente que decide enfrentar retos que a priori parecían inalcanzables. Y eso creo que genera ilusión a todo aquel que lo consume. Por lo tanto, se convierte casi en una misión, más que en una cuestión empresarial, es como una obligación.

Arturo Guillén, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Y luego, más allá de mí, en el accionariado tenemos gente que no ha escuchado la palabra MMA y que ha entrado desde distintos sectores. Tenemos desde banqueros, abogados, gente del mundo del cine, actores, gente del mundo de los seguros, empresarios. Y ahí construimos entre todos una visión mucho más amplia que nos permite ser mucho más ambiciosos en cuanto a los objetivos que tenemos como compañía.

P.- Durante estos seis años de WOW, ¿pensó en algún momento que el proyecto podría no salir adelante?

R.- Bueno, el proceso de cualquier startup es muy complicado. Y tiene mil peligros o mil minas por el camino. Siempre hay factores que pueden perjudicarte. Pero nosotros nos hemos entregado a una misión con toda la ilusión del mundo, llegando a donde podemos llegar, que es en darlo todo a nivel de esfuerzo, a nivel de conocimiento, a nivel de entrega. Y luego el mercado o la audiencia decide.

Y en ese sentido, nos está acompañando. Estamos teniendo cierto éxito, conscientes de que hay grandes retos por el camino, algunos muy grandes que hemos superado. Pero también tenemos mucha confianza en que el mercado existe y el mercado valida ese apetito de consumo de una propuesta como la nuestra.

"Cada evento es como subir el Everest, pero el objetivo de WOW es hacer uno casi a la semana"

Tratándolo con mucho respeto, tratándolo con mucho amor, dándole la categoría que merece, pues las audiencias inmediatamente lo entienden y se conectan emocionalmente, no solamente con lo que se ve en sí, sino con los peleadores en particular, generando un vínculo que va más allá con otros deportes. Y eso creemos que tiene una vida muy larga, y eso nos hace tremendamente optimistas en cuanto a las posibilidades de futuro.

P.- Viniendo ahora al presente, este 2025 ha sido histórico para WOW. Empieza con el WOW 16 en Bilbao, ahora cierra con este WOW 25 que tenemos el sábado en el Madrid Arena. ¿Cómo de difícil es hacer 10 eventos numerados por toda España en un solo año?

R.- Para nosotros ya hacer un solo evento es como subir el Everest. Pero esto es lo que te decía. Tenemos la inmensa suerte de trabajar en un equipo extraordinario, desde los socios inversores hasta el equipo que trabaja en el día a día.

Son profesionales de primer nivel: unos que ya tenían conocimientos de producción audiovisual, otros que vienen de nuevas. Pero siempre pensamos que con ganas, con objetivo común y con gran capacidad de trabajo, todo se consigue.

Al principio del año, hace justamente un año cuando anunciamos que íbamos a hacer todos estos eventos, había gente que le costaba creerse la idea. Sabíamos que era un reto muy grande, pero inmediatamente el público validó nuestra propuesta. Empezando en Bilbao, vendimos todas las entradas, eso nos dio mucho ánimo para seguir. Entonces, cada evento es un reto, pero el objetivo es hacer un evento casi a la semana, así que ahí tenemos el foco y el compromiso.

P.- Sobre el aspecto económico, teniéndole delante no puedo evitar preguntarle cómo se financia algo que ya tiene estas dimensiones, como es WOW. ¿Cómo llega a ser sostenible económicamente?

R.- Bueno, nosotros estamos focalizados en el crecimiento. Estamos obsesionados con la primera impresión que causamos a nuestra audiencia, tanto la que viene a los eventos como la que lo ve por la tele. Y toda nuestra inversión va destinada a eso: luz, sonido, presentadores, los peleadores, la jaula. Todo suma.

Mientras crezcamos no tenemos la necesidad de buscar rentabilidades inmediatas. Sino que podemos financiarnos por las expectativas de futuro. Y estamos creciendo de manera muy amplia. Podríamos hacer eventos con menos recursos y a lo mejor con resultados más positivos, pero no es en lo que estamos. Estamos en construir una audiencia que se mantenga durante el tiempo. Y para eso lo que nos comprometemos es con dar experiencias de usuario de máxima satisfacción.

Arturo Guillén, ante la cámara de EL ESPAÑOL Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Yo no tengo duda de que la gente que viene a nuestros eventos salen satisfechos de lo que han recibido tras pagar su entrada. Y eso es algo muy difícil, ¿no? Con tanta competencia con otros deportes, con la televisión, con el cine. No es nada fácil. Entonces tenemos que dar algo más.

Entonces, hasta ahora, como estamos dando un producto que da satisfacción, a nivel financiero no ha sido un problema. Te diría que no ha sido casi ni un reto. Hay mucha gente dispuesta a entrar e invertir en WOW y de primer nivel.

P.- ¿En qué punto considera que están las MMA en España?

R.- En un punto dulce. Se ha generado una tormenta perfecta. Las MMA empezaron a coger tracción hace 7- 8 años. Poco a poco e influenciado por la ola de UFC. Y ahí es cuando identificamos en WOW que algo grande pasaría en España.

"Ilia Topuria ha ayudado a dignificar, a legitimar y a validar este deporte en España"

Lo que no podíamos predecir era la irrupción de Ilia Topuria. Lo que ha hecho ha sido que esta ola, que cabalgamos, haya llegado antes con mucha más fuerza de lo que pensábamos. Entonces, Ilia de manera muy rápida ha ayudado a dignificar, a legitimar y a validar este deporte. Eso nos permite ser ambiciosos en cuanto a la capacidad que tiene este deporte de competir con cualquier otro en igualdad de condiciones.

La situación en España, que iba un poco rezagada sobre otros países de nuestro entorno, ahora está al mismo nivel o incluso te diría que por encima. Hay una posición mejor como país.

P.- Como periodista que cubre las MMA y, sobre todo, como aficionado que era antes de cubrirlo, creo que esos prejuicios o esa barrera que hemos mencionado se han ido reduciendo. Pero siento que quizá falta todavía ese click final. ¿Qué cree? ¿Comparte esa opinión? Y en ese caso, ¿cómo se podría derribar definitivamente eso que queda de barrera?

R.- Esos prejuicios son completamente naturales. Yo los tenía. Desde el desconocimiento, yo pensaba que este deporte era otra cosa. Pensaba que era una historia de violencia, de abuso, de agresividad. Y luego a base de la investigación y el análisis me di cuenta de que no, que esto es una historia de crecimiento personal, es una historia de autodescubrimiento.

Arturo Guillén Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Ese es el trabajo que hacemos como compañía. El llegar al consumidor en este trayecto. Lo único que nos aleja de las audiencias es el conocimiento, ¿vale? Y como yo he pasado por ahí, a mí no me cuesta nada y ni me ofende que alguien piense de manera negativa de este deporte. Es un proceso de ida, pero que no tiene vuelta. Una vez entras, luego te enamoras de este deporte.

Entonces, es algo natural. Y para eso lo que necesitamos es contar bien las historias. Contar bien todos los obstáculos que pasan los practicantes, contar bien a qué renuncian, contar bien cuál es su aspiración. Porque si no lo contamos bien no llega. Esto no va de pegar cuatro puñetazos, como dice Ilia bien. Esto va mucho más allá.

Y cuando entras en esa dinámica, cuando entras en las cuestiones primero de superación personal, pero segundo, cuando entras en la dinámica de cuestiones técnicas, ¿no? De si es un grappler contra un striker, quién es capaz de llevar el combate a su terreno. Pues es que es una conversación ilimitada y eso no tiene vuelta atrás.

P.- En lo que es WOW, ¿hasta qué punto se trata de imitar el modelo de éxito que ha sido la UFC y de mantener una identidad propia? ¿Cómo se equilibra?

R.- La UFC es el punto de partida. Es por lo que varios de los socios de WOW entramos en este sector. Yo fue el primer contacto que tuve con las artes marciales mixtas, al que me acerqué con cierto temor por lo que te decía antes.

Pero es una compañía socia nuestra clave de manera estratégica. Nuestros eventos se retransmiten en su plataforma en más de 170 países. Y a la que nos sentimos tremendamente vinculados porque lo que ha conseguido ha sido crear un deporte nuevo y ponerlo al nivel de cualquier otro deporte.

"Nos sentimos parte de la familia de la UFC. Nuestros eventos se retransmiten en su plataforma en más de 170 países"

Entonces, nosotros nos sentimos como familia de la UFC en muchos sentidos y felices de seguir aprendiendo de ellos y trabajando con ellos durante muchos años.

P.- En la propia evolución de WOW hemos visto un incremento también de la presencia internacional en las carteleras de cada evento, hasta el punto de que en WOW 25 los cuatro nombres de las dos peleas titulares son extranjeros. Esto no es algo que sea incompatible con seguir apostando por el talento nacional.

R.- Sí, absolutamente. La tesis de negocio original era que iba a ser más sencillo para las audiencias conectar con peleadores locales.

Lo que hemos aprendido por el camino, porque una startup empieza con una idea, pero luego por el camino va pivotando, es que la audiencia puede conectar con peleadores de fuera por sus méritos deportivos o por su personalidad. España está llena de casos de deportistas que han sido grandes estrellas habiendo sido extranjeros.

Entonces, lo que hemos visto ahora, por ejemplo con el caso de Umakhan [Ibragimov], que ha hecho dos peleas y las ha ganado en el primer asalto brillando, pues la audiencia le adora. Te diría que es la primera estrella de WOW.

Y eso nos facilita la ambición que tenemos de hacer veladas semanales. Obviamente tenemos un interés principal en que salgan peleadores españoles, pero también de manera orgánica, no de manera artificial.

O sea, si a los peleadores españoles les damos peleas no equilibradas, pues en el momento que salgan de aquí se los comen. Eso es un error. Creemos que los peleadores españoles tienen que subir de nivel mediante peleas equilibradas.

Nosotros lo que buscamos es una pelea que haga que los dos peleadores ganen. Una pelea que haga que los dos crezcan y salgan mejores peleadores que cuando entraron.

Y en ese ecosistema vamos a tener un roster de peleadores de primer nivel independientemente de su nacionalidad. Y muchos, que este es un tema que me apasiona también, de los extranjeros que vienen a España porque ahora todo el mundo quiere venir a WOW. De todo el mundo nos llaman.

Y muchos vienen a España, la conocen y, por ejemplo, Umakhan está buscando un terreno para construirse una casa aquí. Entonces, ¿español es el que nace aquí o el que elige estar aquí?

P.- Y con el talento femenino, ¿cómo se enfoca la apuesta también que se hace desde WOW?

R.- Bueno, igual que la UFC. Las mujeres, primero, merecen cobrar exactamente igual que los hombres. Y eso es algo maravilloso de este deporte. La primera estrella de la UFC fue una mujer. La primera estrella transmediática fue una mujer.

Y en España hay varias mujeres de primer nivel mundial. Estoy seguro de que muchas de ellas van a brillar con carácter global. Porque un combate de dos mujeres es igual de interesante o incluso más que uno de hombres, y te lo digo como aficionado.

No es como que tengan que tener una cuota y haya que meterlas, no. Es que un combate de mujeres es técnicamente buenísimo, son fuertísimas, son supercompetitivas. Y ahora, como hay menos mujeres que practican, hay normalmente menos combates de chicas. Pero cada vez va a haber más. Y como te digo, hay un talento incipiente en España de chicas que van a llegar al mismo nivel o más que los hombres, sin ninguna duda.

Uno de los cinturones de campeón de WOW Nieves Díaz EL ESPAÑOL

P.- Quiero hablar ahora también de esas dos figuras tan mediáticas como importantes que tiene WOW. Primero voy por Ilia. ¿Qué ha aportado hasta ahora su figura? Porque no es solo una cara que se deja ver en los eventos, que a la gente le encanta desde luego, sino que su involucración va a más.

R.- Absolutamente. Ilia entra en WOW no solamente como un embajador o como una cara, sino con un papel tremendamente activo. Porque él conoce este deporte como nadie, pero también conoce el negocio.

O sea, si le hablas sobre técnicas, sobre luchadores, pues sabe más que nadie. Pero es que él está pendiente de las luces, de cuando entran los peleadores y cómo está el matchmaking. Entonces tenemos que aprovechar ese activo y esa suerte que tenemos con él.

Para él, creo que WOW es una de las inversiones que ha hecho que más ilusión le hacen. Para que los que vienen detrás de él no tengan que hacer un camino tan difícil como el que hizo él, que tengan que irse fuera, sino que tengan un entorno en España en el que brillar. Y su aportación en ese sentido está siendo fundamental.

"Cristiano conecta con los valores de las MMA. No habríamos podido elegir a alguien mejor para nuestro accionariado"

P.- Luego está la noticia de la incorporación como accionista de Cristiano Ronaldo. Quiero saber cómo surge esta relación. ¿Cómo es ese acercamiento WOW-Cristiano, Cristiano-WOW?

R.- Bueno, fue algo muy natural, algo tremendamente orgánico. Cristiano es un gran fan de las MMA y seguía WOW. Contactos comunes habían estado en nuestros eventos. Había también personas del consejo nuestro que tenían relación con su entorno. Y no sé muy bien cómo surgió la conversación, pero surgió el interés y fue muy rápido.

Es que hemos generado interés en varios deportistas de primer nivel. Y con Cristiano fue muy rápido porque nosotros obviamente estábamos felices de contar con él en el accionariado. Y él tiene un interés en las MMA, primero, obviamente a nivel de negocio, pero también porque conecta con sus valores. Y eso es lo que hacemos en WOW, ¿no?

Yo no lo había reflexionado tanto hasta las últimas semanas que ha entrado. He entendido mejor el mensaje que él tiene. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Si tuviésemos que elegir uno por la amplitud de su mensaje, por el alcance que tiene, el número uno del mundo es Cristiano.

Arturo Guillén, junto a Ilia Topuria, accionista de WOW WOWfc

Pero si también miramos su mensaje a nivel cualitativo es que también es perfecto. Porque encaja perfectamente con el mensaje de WOW. Del esfuerzo, la resiliencia, el compromiso con la excelencia, la superación de las adversidades, el trabajo duro.

Entonces, es que no habríamos podido elegir a alguien mejor.

P.- ¿Qué papel tendrá Cristiano en el ecosistema de WOW? ¿Cómo de involucrado estará?

R.- Cristiano está pues muy ilusionado porque es una inversión que va más allá de dinero. Él quiere participar en la construcción de la visión de la empresa igual que Ilia.

Cristiano obviamente vive en otro país y tiene compromisos deportivos que hacen un poco más difícil que pueda venir. Vendrá a los eventos que pueda venir porque su acercamiento a WOW es muy parecido al de Ilia.

Y te puedes imaginar. Cuando tengo reuniones con los dos, que decimos hablar, yo que creo que soy más o menos ambicioso, al lado suyo soy un amateur.

Ellos ven mil veces más allá. Donde yo veo que puede haber algún conato de límite, ellos no ven ninguno. Entonces lo que hacemos es que la compañía se sume a esa visión.

Y bueno, juntamente, la visión de Ilia, la visión de Cristiano y la visión del resto de WOW nos ayudan a construir algo aún más bonito y más grande que beneficie a todas las MMA y a todo el deporte en general.

"La visión de Ilia [Topuria] y de Cristiano nos ayuda a construir algo aún más bonito y más grande que beneficie a todas las MMA"

P.- El público tiene ganas de ver juntos a Ilia y a Cristiano...

R.- Eso va a pasar, ¿no? Es cuestión de pues no sé si será en el siguiente evento o en el siguiente, que puedan venir y coincidirán. Pues tienen agendas superapretadas y supercomplejas. Pero se va a dar seguro. Por eso, porque los dos aman este deporte y aman este proyecto.

Y de ahí pues podemos, como sector, soñar en grande. Por eso, porque ni Cristiano ni Ilia están ahí por sus condiciones físicas, que son extraordinarias. Están ahí por su cabeza, ¿no? Por su ambición.

A mí lo que me entusiasma de los dos es cómo ellos tienen una visión que para muchos puede parecer inalcanzable. Ellos se comprometen con esa visión y la persiguen.

En casa viendo la tele no vas a ganar una Copa de Europa ni el campeonato de la UFC, ¿no? Es un trabajo que a veces nos olvidamos. A veces pensamos como que estas personas han tenido suerte y les ha llegado. No, estos señores han trabajado de manera incansable por algo que para muchos les parecía casi imposible.

Y esa manera de pensar es esa visión que llega más allá. A la que la gente normal pues tenemos que sumarnos y ver a dónde nos lleva.

P.- ¿Cuál es la hoja de ruta de WOW para 2026?

R.- Bueno, pues un año de crecimiento, de consolidación, de entrada en nuevos mercados, de hacer eventos parecidos a los de este año, pero más grandes. Pero también hacer eventos distintos en lugares emblemáticos.

Arturo Guillén, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Nieves Díaz EL ESPAÑOL

De recibir apoyo institucional de cara a que este deporte sea tratado como cualquier otro. De mucha exposición audiovisual, de mucho contenido audiovisual emitiendo los formatos tanto de ficción como de no ficción. De muchas historias.

Y te diría que lo más importante de todo es creación de estrellas nuevas que rieguen el contenido. De conversaciones de calidad, de conversaciones relevantes. Y de dar algo positivo a la audiencia que nos da su tiempo y su atención.

P.- ¿Puede ser también el año en el que veamos ese primer evento de WOW en el extranjero?

R.- Sí. Sí, de hecho, podía haberlo sido este año. Yo creo que el 2026 lo será. Tenemos varias opciones y varias propuestas. Pero creo que el 2026 tiene que ser el año en el que pongamos un pie fuera con toda la humildad, pero también con toda la ambición de lo que se puede conseguir.

Porque si creemos que tenemos un producto extraordinario y bueno para el consumidor, tenemos la obligación de llevarlo a donde se pueda tener mejor. O sea, como si tienes un aceite maravilloso que es super bueno y super sano, quieres que todo el mundo lo tome. Pues esto es lo mismo. Queremos que WOW sea algo estupendo y cuanta más gente pueda tener acceso, mejor.

P.- ¿Qué mercados pueden ser los más propicios o cuáles se han tanteado para esa entrada?

R.- Bueno, hablamos de Latinoamérica por razones obvias. De hecho, el sector nos ve más ahí incluso que nosotros mismos. Porque el sector está dominado por compañías más del entorno anglosajón.

También Europa, quizás Europa más occidental. Norte de África. Y desde luego, y también obviamente por la influencia de Cristiano, Oriente Medio.

"En 2026 veremos el primer evento de WOW fuera. Tenemos varias opciones: Latinoamérica, Europa occidental, norte de África, Oriente Medio..."

P.- ¿Tiene WOW la ambición de llenar un estadio?

R.- Este es un espectáculo para 10-15.000, máximo 20.000 personas. Más es que el público tiene que estar a cierta distancia, no demasiada. No es como un partido de fútbol en el que tienes que ver cómo se comporta la estructura del equipo y cómo pasan de un sitio a otro.

Aquí tienes que ver a las personas, qué pasa. Cuando entran en la grada, la gente mira más a las pantallas, incluso los de primera fila, que a lo que está pasando en la jaula. Que es algo no sé si es bueno o es malo, pero es así.

Entonces, yo creo que Ilia tiene mucha razón. Hacer un evento en el Bernabéu para poner la bandera y decir: oye, para darnos la imagen que todos queremos ver de la aceptación y el interés que genera este deporte. Pero no creo que sea algo recurrente, ¿no? De que siempre tengamos que hacerlo.

Los instantes previos a la rueda de prensa de WOW 25 Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Lo habitual debe ser, creo, eventos de en torno a 10-15.000 personas. Y puntualmente, pues imagínate, la gran velada del año, una vez, pues sí, hacerla en un gran estadio. Idealmente pues con Ilia como cabecera. Porque no tengo la menor duda de que llena uno y ocho.

P.- Por último, estando tan cerca de WOW 25, ¿qué mensaje mandaría a quien lee esta entrevista y esté acercándose por primera vez a las MMA?

R.- Primero que quedan muy poquitas entradas, muy poquitas, pero queda alguna. Que se animen a venir a vivir la experiencia en persona. Porque tenemos un entorno muy sano, lleno de familias, lleno de niños, lleno de gente mayor. Tenemos a veces hasta más de un 30% de asistencia de público femenino. Gente de todo tipo. Desde empresarios hasta gente que practica en gimnasios.

Y se crea un ambiente muy bonito, muy sano, ¿no? No es solamente entretenimiento. Sino que va un poquito más allá. Sales de ahí diciendo: bueno, pues he visto hombres y mujeres que a través del reto de las MMA encuentran su mejor versión. Y eso llega. Eso llega al público.

"En nuestros eventos tenemos un entorno muy sano, lleno de familias, de niños, de gente mayor y más de un 30% de asistencia de público femenino"

Si no pueden venir en persona, que lo recomiendo mucho, muchísimo, que tengan la curiosidad de eliminar prejuicios y se dejen sorprender. Porque es lo que he visto en estos años. Mucha gente a la que antes tenía que convencer para que viniese y ahora me llaman esos mismos para pedirme entradas.

Y si no, pues por la tele a través de Movistar Plus o de Fight Pass. Que no es lo mismo que estar en persona, pero también se puede vivir bastante. Y ves pues al final lo más importante que es la calidad humana de los deportistas que van a brillar en WOW el sábado.