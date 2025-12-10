Palou, Leiton y Del Bosque, entre los galardonados en los Premios María de Villota de la Ciudad de la Raqueta 2025

Se han anunciado los galardonados de la XII edición de los Premios María de Villota de la Ciudad de la Raqueta. El acto de entrega tendrá lugar el 19 de enero de 2026 en la sede del Comité Olímpico Español.

Los cinco premiados son Alex Palou, Paula Leiton, Vicente del Bosque, Edurne Pasaban y José María Olazábal.​ Estos premios nacieron en 2014 para honrar el legado de la piloto madrileña María de Villota, fallecida en 2013.

A diferencia de otros reconocimientos deportivos que se centran solo en logros competitivos, los Premios María de Villota buscan distinguir a deportistas que han dejado un legado personal basado en valores como la superación, el esfuerzo, la disciplina y la solidaridad. El jurado está presidido por Emilio de Villota, padre de la piloto.​​

Alex Palou es premiado por su trayectoria en la IndyCar, la competición de monoplazas más importante de Estados Unidos. Este año logró su cuarto título en la serie y ganó las 500 Millas de Indianápolis, convirtiéndose en el primer español en conseguir esta victoria.

Su éxito en el automovilismo estadounidense lo posiciona como una figura histórica para el deporte español.​

Paula Leiton recibe el galardón por su carrera deportiva excepcional en waterpolo. Ha ganado múltiples medallas con la selección española, siendo clave en el histórico oro olímpico conseguido en los Juegos de París 2024. Su trayectoria destaca por la consistencia y el compromiso con su equipo.​

Vicente del Bosque es reconocido por su extraordinaria carrera tanto como futbolista como por su papel como seleccionador nacional de España y entrenador del Real Madrid. El jurado destaca su legado deportivo y personal como referente en el deporte español.​

Vicente del Bosque Europa Press

Edurne Pasaban es premiada por ser la primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles. Su carrera ha roto barreras en el alpinismo, convirtiéndola en una leyenda en su disciplina. Además, ha visibilizado la importancia de la salud mental al compartir abiertamente sus luchas personales durante su trayectoria deportiva.​

José María Olazábal recibe el reconocimiento por toda una vida dedicada al golf. El golfista vasco firmó una trayectoria ejemplar durante tres décadas, ganando dos Masters de Augusta. Su carrera se caracteriza por haber superado graves problemas físicos que casi lo retiran del deporte.​

La selección de estos cinco deportistas combina el reconocimiento a leyendas retiradas, como Del Bosque, Pasaban y Olazábal, con atletas en activo que están escribiendo páginas importantes del deporte español, como Palou y Leiton.

El jurado ha valorado "la trayectoria y el legado tanto deportivo como personal de los premiados, referentes todos ellos del deporte universal".