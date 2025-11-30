Clàudia Pons, la batuta del banquillo de España: "Somos inconformistas, quien juega un Mundial, lo hace para ganarlo"

Es imposible entender lo que significa la selección española de fútbol sala femenino sin la figura de Clàudia Pons (Bagá, 1984). Tomó las riendas del equipo en agosto de 2018 y desde entonces no ha hecho sino acumular un éxito tras otro hasta llegar al primer Mundial de la historia.

Con tres Eurocopas en el bolsillo y el reconocimiento doble de ser la mejor seleccionadora del año, ahora la catalana mueve la batuta de la Selección en busca de un hito histórico. Desde Filipinas atiende la llamada de EL ESPAÑOL y se muestra confiada pocas horas antes de afrontar un partido decisivo ante Marruecos en cuartos de final.

Su discurso es ambicioso, como el de cualquiera de las integrantes de la expedición española en este Mundial. Con los pies en el suelo pero sabiendo que su equipo es uno de los grandes favoritos al título, Pons sigue dando con la tecla para hacer jugar a España a las mil maravillas.

🗣️ 𝗖𝗹𝗮̀𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗣𝗼𝗻𝘀: "𝗘𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼́𝗺𝗼 𝗵𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼"



Pregunta: ¿Cómo está siendo hasta el momento la experiencia en el primer Mundial de la historia?

Respuesta: "Brutal. Veníamos aquí con unas expectativas de ver cómo sería esto, de cruzar el mundo para ir a jugar a lo que más nos gusta, y justo al llegar recibimos dos noticias negativas para nosotros. Costó un poco con el jet lag y los entrenos, pero sobre todo la lesión de Peque y el día previo a empezar la lesión de Mayte.

Las jugadoras quedaron tocadas, pero afrontamos la situación como tocaba, no quedaba otra. Así que tratamos de adaptarnos y estar metidas lo antes posible porque a falta de un día para empezar la competición el equipo estaba tocado.

Luego, cuando empieza la competición todo va mucho más rápido y hemos tenido una fase de grupos que no ha sido fácil pese a los resultados".

¿Estas lesiones de Peque y de Mayte pueden servir de impulso al grupo para hacer más piña?

"Es una situación parecida a la que vivimos en el Europeo de 2023, en el que perdimos a Anita durante la preparación. Ahora es una capitana que ve de golpe que su sueño se rompe. Es algo muy complejo porque el equipo entiende la situación, empatiza con ella y queda tocado.

Y claro, luego le añades la lesión de Mayte, que fue en un golpe durante un calentamiento. Parecía que iba a ser un golpe, un sangrado de nariz... pero la cosa fue a más.

Esperemos que sí, que esto nos ayude. El equipo demuestra la fuerza que tiene el grupo y que ante estas adversidades se crece. Eso nos ayudará a enfocarnos para estar bien en estos cuartos de final y tratar de llegar a las semifinales".

Clàudia Pons, durante este Mundial 2025. RFEF

Esta carga emocional supone un trabajo extra también para usted.

"Sí. Al final gestionamos personas que tienen sentimientos y que están ante la oportunidad de su vida, es normal que eso afecte. A nosotros, al cuerpo técnico, también nos afectó, pero nos toca adaptarnos. Siempre digo que los buenos se quejan y los mejores se adaptan. En eso estamos, intentando que esas bajas se noten lo menos posible.

Además, tenemos la suerte de que siguen en el grupo y están aportando a sus compañeras. También está Anita Luján por Manila".

Ahora viene Marruecos en cuartos de final, ¿qué le dice este partido?

"Hemos jugado recientemente dos partidos contra ellas y sabemos lo difíciles que son. Es una selección que cada partido nos ha exigido algo diferente. Debemos estar muy concentradas para saber leer las respuestas que tenemos que dar en pista en cada momento, porque buscan el desorden en las transiciones y trataremos de minimizar riesgos".

¿Qué es lo más peligroso de este rival?

"La exigencia con la que ellas defienden. Utilizan mucho la fuerza, y en el Mundial las árbitras son más permisivas, ya lo vimos contra Colombia. Marruecos es una selección que la utiliza la fuerza.

"Para nosotras la clave va a ser intentar llevar el partido donde nosotras queremos, intentar ser lo más parecidas a la España que queremos y luego intentar adaptarnos a lo que pide Marruecos. Ellas son una selección que te puede defender en zona y en individual en el mismo partido, que puede salir a presionarte a quince metros o encerrarse en el mismo partido".

¿Qué diría que está siendo lo mejor del Mundial hasta el momento?

"La capacidad de adaptación y de fuerza que da el grupo. Creo que ante estas situaciones, el equipo da un paso al frente, que el grupo se ha dado cuenta de la importancia de esto, y creo que estamos dando un paso todas a la vez.

Clàudia Pons dirige un entrenamiento de la Selección en este Mundial 2025. RFEF

Incluso Ceci, que llegó y debutó al día siguiente, que eso también es muy complicado. Nosotras llevamos desde el 2 de noviembre trabajando día a día, y a ella le sacas de un entreno para coger un avión, cruzarse medio mundo y llegar a Filipinas para jugar. Eso es complicado. Eso te marca la gran calidad".

Busquemos el otro lado, ¿cuál es el 'pero' que le pone al Mundial?

"Siempre les comento a ellas que estamos en un Mundial, que la gente conoce a España y el potencial que tenemos. Habrá momentos que tendremos más facilidad para jugar, pero otros en los que tendremos que sufrir, otros en los que tendremos que ser prácticas y minimizar los errores porque el rival en estas competiciones aprovecha mucho estos errores".

Ahora llegan los cruces, no hay margen para el fallo. ¿Aumenta la presión?

"Solo puede quedar uno, y eso lo llevamos diciendo desde el primer día. Las 16 selecciones que han participado en esta fase de grupos tenían el mismo objetivo. Ha habido mucha lucha para meterse entre los dos primeros, sobre todo en los grupos 1, 2 y 4. Para nosotras, cada partido es una final porque así crecemos. Claro que la presión de jugar el Mundial es alta, pero trabajamos para que ellas la sientan lo menos posible".

Clàudia Pons, seleccionadora española de fútbol sala femenino

Aún así, todo el mundo coloca a España como una de las grandes favoritas a ganar este Mundial. Eso es algo con lo que deben convivir.

"Siempre es importante, pero no podemos huir de una realidad en la que estamos en el top 2 del ranking mundial, y eso nos indica que las cuatro primeras son favoritas.

Hacemos hincapié para ir día a día, y las lesiones nos han dado la lección de que no podemos pensar en el más allá. Y el mensaje es ese, vamos día a día, centradas en lo que toca que es Marruecos, y ojalá dentro de unos días podamos hablar de preparar las semifinales".

Ale de Paz ya reflejó en EL ESPAÑOL la ambición del equipo por ganar este Mundial, así que se desprende una gran confianza del grupo en sus posibilidades. ¿Lo ve así?

"Quien juega un Mundial, lo juega para ganar. Aquí nadie ha venido a participar y a pasarlo bien. Somos hipercompetitivas e inconformistas. Siempre queremos más, y el gran objetivo es poder ser campeonas del mundo, lo tenemos que tener claro.

Pero también que para llegar donde queremos llegar hay unos escalones que tenemos que subir y no podemos saltarlos. Cuando pensemos en el último, nos podremos haber tropezado antes, así que vamos escalón a escalón. Vamos a hacer bien el trabajo y que eso nos genere confianza".

Para terminar, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de su equipo hasta el momento en este Mundial?

"Una de las cosas que siempre trabajábamos y en la que hemos hecho hincapié es la faceta goleadora. Parece que es muy fácil marcar goles, pero hay mucha presión. Cuesta mucho generar y luego cuesta mucho marcar.

Ahí se ha hecho un gran trabajo, las jugadoras están muy concentradas en ello. Me está gustando ver esa faceta goleadora de todas, hemos marcado casi todas y eso dice mucho de lo que es un equipo".