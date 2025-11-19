La sorprendente posición de Ilia Topuria en el ranking de la UFC tras la última victoria de Makhachev

Ilia Topuria, con sus dos cinturones de campeón de la UFC UFC

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) ha sido testigo esta semana de un giro en su clasificación más prestigiosa. Islam Makhachev ha recuperado el trono del ranking libra por libra de la UFC, relegando a Ilia Topuria al segundo escalón tras una actualización que ha sorprendido a propios y extraños.

El movimiento se produjo inmediatamente después del UFC 322, celebrado en el mítico Madison Square Garden de Nueva York el pasado 15 de noviembre. Makhachev protagonizó una exhibición de dominación absoluta ante Jack Della Maddalena, llevándose el cinturón del peso wélter con una decisión unánime que reflejó su superioridad durante los cinco asaltos del combate.

Lo verdaderamente histórico de esta victoria va más allá del simple cambio de posiciones en el ranking. El daguestaní se ha convertido en el undécimo peleador en la historia de la UFC en ostentar títulos en dos divisiones simultáneamente, un logro reservado únicamente para los más grandes del octágono.

Además, con esta victoria, Makhachev igualó la legendaria racha de Anderson Silva: 16 triunfos consecutivos, la segunda mejor marca en más de tres décadas de historia de la organización.

La caída de Topuria al segundo puesto resulta especialmente llamativa considerando las circunstancias. El hispano-georgiano continúa invicto con un impecable récord de 17 victorias sin conocer la derrota, una estadística que pocos pueden presumir a este nivel de competición.

Su reinado en la cúspide del ranking duró aproximadamente 140 días, un periodo durante el cual consolidó su estatus como una de las figuras con mayor prestigio de este deporte.

Topuria había alcanzado el primer puesto tras una actuación memorable en junio, cuando fulminó a Charles Oliveira en el primer asalto del UFC 317, convirtiéndose en doble campeón al añadir el cinturón de peso ligero a su ya ostentado título de peso pluma.

Ilia Topuria vence a Charles Oliveira y se proclama campeón de UFC del peso ligero Reuters

Su hazaña fue doblemente histórica: además de conquistar dos divisiones, lo hizo manteniendo un récord perfecto, algo nunca antes visto en la UFC.

La trayectoria reciente del 'Matador' es simplemente deslumbrante. Tres knockouts consecutivos contra tres leyendas vivientes del deporte: Alexander Volkanovski, Max Holloway y Oliveira. Ninguno de estos combates superó el tercer asalto, demostrando un poder devastador que pocos poseen en el octágono.

Sin embargo, la hazaña de Makhachev de conquistar el título wélter —una categoría de peso superior— después de haber dominado el peso ligero, sumado a su racha histórica de victorias, convenció al panel de votantes de que el ruso merecía recuperar la corona que había ostentado durante más de 600 días consecutivos, un periodo solo superado por Jon Jones en la historia de esta clasificación.

Este intercambio de posiciones ha encendido aún más los ánimos para lo que podría ser el combate más esperado de 2026. Ambos gladiadores han expresado públicamente su deseo de enfrentarse, y Dana White, el todopoderoso presidente de la UFC, ha mostrado un entusiasmo palpable por materializar este choque de titanes.

Islam Makhachev celebra con sus dos títulos de la UFC Reuters

Los rumores apuntan a un escenario extraordinario para albergar semejante espectáculo, posiblemente en un evento especial que haría historia.

Mientras tanto, Topuria ha decidido no participar en el primer gran evento del próximo año, una señal que muchos interpretan como una estrategia para prepararse adecuadamente para un enfrentamiento de magnitud épica.

El ranking ha cambiado, pero la narrativa está lejos de concluir. La pregunta ya no es si se enfrentarán, sino cuándo y dónde presenciaremos este duelo definitivo entre dos de los guerreros más formidables de la actualidad.