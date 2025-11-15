NFL en Madrid: horario y dónde ver por TV y online el partido Miami Dolphins - Washington Commanders del Bernabéu

Los preparativos para el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu EFE

Madrid se prepara para vivir un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva. Este domingo, el estadio Santiago Bernabéu acogerá el primer partido oficial de la NFL en territorio español, un hito que marca la llegada definitiva del fútbol americano profesional al país.

El duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders trasciende lo meramente deportivo para convertirse en un fenómeno social y económico de gran magnitud. Con cerca de 80.000 espectadores esperados en las gradas del Bernabéu y una atmósfera de 'mini Super Bowl' prometida por los organizadores, Madrid ha transformado sus calles, plazas y establecimientos para recibir a los aficionados.

El impacto económico previsto supera con creces las expectativas iniciales. Las estimaciones más conservadoras sitúan el beneficio turístico en torno a los 5 millones de euros, mientras que el impacto total podría alcanzar los 70 millones de euros, con la hostelería y restauración como principales beneficiarios al recibir entre 15 y 21 millones de euros.

Se espera la llegada de aproximadamente 20.000 turistas internacionales, principalmente estadounidenses con un perfil de alto poder adquisitivo, que permanecerán en la ciudad durante varios días generando actividad en hoteles, restaurantes y comercios.

El Bernabéu, un escenario a la altura

La elección del Bernabéu no es casual. El estadio, recientemente renovado y considerado uno de los más emblemáticos del planeta, se ha adaptado completamente para las exigencias de la NFL.

El césped ha sido modificado según las medidas reglamentarias del fútbol americano, los banquillos reubicados y hasta la nomenclatura del recinto ha cambiado temporalmente: el tradicional 'Santiago Bernabéu' pasa a denominarse simplemente 'Bernabéu' como parte de una modernización visual.

Maniquíes de los Commanders y los Dolphins en la tienda del Bernabéu Reuters

Los protagonistas sobre el campo llegan con circunstancias similares. Tanto Miami Dolphins como Washington Commanders presentan un balance idéntico de tres victorias y siete derrotas, lo que añade un ingrediente de incertidumbre y competitividad al encuentro.

Los Dolphins, que ejercen como equipo local y entrenan en el Riyadh Air Metropolitano durante su estancia en la capital, vienen de imponerse a los poderosos Buffalo Bills y buscan aprovechar el impulso de esa victoria. Por su parte, los Commanders, que han preparado el partido en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, intentarán resurgir tras caer ante Detroit Lions.

Ambos equipos han protagonizado una semana intensa de actividades en Madrid. Las ruedas de prensa, los entrenamientos abiertos y los encuentros con aficionados han generado una expectación inédita en el país.

Mike McDaniel, entrenador de los Dolphins, confesó su enamoramiento por la ciudad y destacó este viaje como una oportunidad para fortalecer a su equipo. Dan Quinn, al frente de los Commanders, no dudó en lucir la camiseta de los Madrid Bravos, el equipo local de fútbol americano, como gesto de respeto hacia la ciudad anfitriona.

El espectáculo no se limitará únicamente al terreno de juego. Siguiendo el modelo de la Super Bowl, el NFL Madrid Game 2025 incluirá un show de medio tiempo de alto nivel protagonizado por Bizarrap, cuatro veces ganador de un Grammy Latino, junto al legendario rapero puertorriqueño Daddy Yankee.

Esta apuesta por el entretenimiento busca atraer no solo a los aficionados del fútbol americano, sino también a un público más amplio interesado en vivir una experiencia completa.

A qué hora es el partido de la NFL en Madrid

El encuentro entre Miami Dolphins y Washington Commanders está programado para el domingo 16 de noviembre a las 15:30 horas (horario peninsular español) en el estadio Santiago Bernabéu.

Las puertas del recinto se abrirán a las 11:30 horas, permitiendo a los espectadores disfrutar del ambiente previo durante varias horas.

Cómo ver por TV y online el partido de la NFL en Madrid

En cuanto a las opciones para seguir el partido, los aficionados tienen múltiples alternativas tanto en televisión como online. La retransmisión en abierto correrá a cargo de Cuatro, que iniciará su emisión a las 14:55 horas con una edición especial presentada desde el propio estadio.

La narración estará a cargo de Iker Sagasti, acompañado por los comentaristas Mariano Sinito y Paula Páramo, mientras que Fran Mato y Marta Veracruz cubrirán el terreno de juego y la alfombra roja, con Daniel Martidí mostrando el ambiente exterior.

Paralelamente, DAZN también ofrecerá el partido de forma gratuita con registro previo en su aplicación, comenzando su cobertura a las 14:30 horas con invitados de lujo como Guti, Iker Casillas y Pablo Laso.

La plataforma Mediaset Infinity igualmente permitirá seguir el encuentro en streaming de manera gratuita y simultánea a la emisión de Cuatro. Como alternativa adicional, el canal de YouTube de LaLiga emitirá en directo el partido para espectadores en España y 18 países de América Latina