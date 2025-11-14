La selección española femenina de flag football será homenajeada en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu

El equipo femenino de flag football celebra su bronce en el Europeo 2025. FEFA

La selección femenina de flag football, el deporte similar al fútbol americano que se juega sin contacto, recibirá un homenaje en el partido de la NFL que tendrá lugar este domingo en el Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL, el combinado femenino será reconocido en este evento histórico después de haberse hecho con la medalla de bronce en el pasado Campeonato de Europa que se disputó en París.

Aún no han trascendido los planes para este homenaje, y ni siquiera las propias integrantes del equipo saben en qué consistirá. Lo único que saben es que tendrán su dosis de protagonismo en un Santiago Bernabéu que presentará un aspecto espectacular.

Serán quince personas las encargadas de recibir este reconocimiento en el marco del partido de la NFL en Madrid. Las doce jugadoras que se alzaron con el bronce, además del seleccionador Daniel Castañón y los dos fisioterapeutas del equipo.

No habrá ningún representante adicional de la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) en este homenaje. De hecho, hay cierto malestar con la manera de proceder de la NFL en su acercamiento al público español.

Una referencia

La selección femenina de flag football es uno de los equipos punteros de Europa en este deporte. El pasado mes de septiembre las españolas consiguieron la medalla de bronce en París después de doblegar a Francia, la anfitriona, en el partido por el tercer y cuarto puesto (40-41).

La trayectoria del conjunto nacional femenino durante los últimos años es inmaculada y le ha dado grandes alegrías al deporte español. De hecho, en 2019 la selección femenina fue campeona continental, mientras que en 2023 se proclamaron subcampeonas.

La selección femenina de fútbol americano celebra el tercer puesto en el Europeo. FEFA

El bronce conseguido en esta última edición del Europeo les sirvió además a las españolas para certificar su billete para el próximo Mundial de flag football. La cita se disputará en Düsseldorf, Alemania, del 14 al 16 de agosto de 2026.

Los Juegos, a la vista

Precisamente el equipo español femenino de flag football apunta a ser una de las grandes esperanzas del deporte nacional en los próximos Juegos Olímpicos.

Esta disciplina se convertirá en olímpica en la próxima cita, así que el gran objetivo es alcanzar el billete para Los Ángeles en 2028.

No será sencillo, eso sí, ya que parece que tan sólo habrá seis plazas en el flag football, algo que reduce considerablemente las opciones y complica la clasificación para los JJOO.