Kilian Jornet completa el mayor reto de su vida y confirma su condición de 'sobrehumano': así ha sido 'States of Elevation'

Se acaban las palabras para definir las hazañas de Kilian Jornet. El atleta catalán ha completado, una vez más, el reto de su vida. Y es que con Kilian esa frase caduca cada temporada, ya que es capaz, casi cada año, de completar una epopeya mayor que la anterior, imposibles todas ellas para el común de los mortales.

Después de ganar las carreras de trail más duras del mundo en varias ocasiones y de llevar a cabo retos imposibles por la montaña, el ya de por sí mejor atleta extremo de la historia comenzó una aventura muy particular. Esta consistía en combinar todas sus destrezas y habilidades para poner al límite sus capacidades físicas, lejos todas ellas de cualquier atleta de élite.

Y es que no es una hipérbole al uso afirmar que Kilian Jornet no es humano, que es algo más. Basta con mirar sus últimas aventuras completadas y el ritmo al que ha sido capaz de hacerlas. Desde conquistar 177 cimas de más de 3.000 metros de altitud en 8 días en los Pirineos a 'Alpes Connections'. Y ahora, 'States of Elevation', el tercer capítulo en la nueva vida de Kilian Jornet.

Esta inclasificable conquista ha supuesto un viaje sin precedentes en el que Kilian ha sido capaz de escalar los 72 picos por encima de 4.200 metros de los 48 estados contiguos de Estados Unidos en apenas un mes y casi sin descanso. Además, el catalán ha avanzado de uno a otro movido únicamente a pie o en bicicleta.

En total, las cifras alcanzadas por el de Sabadell son imposibles de procesar por una mente humana al uso: 5.145 kilómetros de recorrido y 123.045 metros de ascenso en 488 horas, 52 minutos y 07 segundos de actividad. Un viaje de 31 días que escribe otro capítulo inimaginable en el libro de los elegidos del trail y la montaña y en el que solo Kilian tiene el derecho de seguir escribiendo su propia historia.

Así ha sido 'States of Elevation'

El nuevo reto llevado a cabo por Kilian Jornet ha impulsado al atleta de montaña más grande de todos los tiempos a un dar un paso más. Después de conquistar sendas hazañas en los Pirineos y en los Alpes, realizar esta tercera aventura por Estados Unidos le hacía adentrarse en un terreno un tanto desconocido.

Y, sobre todo, le desafiaba de una manera especial, ya que aquí, las distancias a cubrir entre las diferentes etapas de su viaje eran mucho mayores. Por ello, la magnitud del proyecto es especialmente difícil de comprender.

Los expertos han calificado su reto como unir "varios Tour de Francia y docenas de maratones, pero todo ello a gran altitud". Y en poco más de cuatro semanas, con días en los que solo pudo dormir un par de horas.

El proyecto comenzó el 3 de septiembre con la cima del Longs Peak en Colorado y se ha cerrado un mes después en el monte Rainier, en Washington. Desde las escarpadas Montañas Rocosas hasta los desiertos de California, pasando por la majestuosa Sierra Nevada y, finalmente, a través de Oregón hasta los bosques del estado de Washington.

Kilian Jornet junto al equipo utilizado en 'States of Elevation'. Andy Cochrane Imagen cedida

Esta es la línea imaginaria que Jornet divisó para atravesar una inmensa variedad de paisajes y así descubrir una parte de los Estados Unidos que desconocía: "Estoy muy contento de haber llegado hasta aquí".

"Cuando empecé este proyecto, solo era una idea en un mapa, algo que pensaba que podría ser genial, pero no sabía si sería posible. Ahora veo que sí lo era y, más allá de las cifras, ha sido una auténtica aventura, una forma de descubrir lugares que se han convertido en muy especiales para mí".

El magnánimo proyecto del atleta español se ha desarrollado principalmente por tres estados: Colorado, California y Washington. Todo arrancó en las montañas de Colorado, donde escaló los 56 catorce mil (picos por encima de 4.200 metros) públicos del estado.

Entre los momentos más destacados se encuentran travesías tan emblemáticas como la LA Freeway, Elks y Nolan's 14 o cumbres tan icónicas como el monte Elbert y Pikes Peak. Estas rutas de gran exigencia técnica han requerido una versión de Kilian especialmente resistente y experta.

Todo un reto para el atleta catalán que tuvo que enfrentarse a un clima impredecible y al terreno implacable de Colorado, con feroces tormentas y fuertes rachas vientos. Muchas de estas ascensiones suelen llevar días a los ultracorredores más experimentados. Sin embargo, Jornet fue derribando muros con jornadas de más de 16 horas al día en movimiento.

Tras cerrar la etapa de Colorado, Kilian llevó a cabo otra de las aventuras más especiales dentro de 'States of Elevation': 'Desert Ride'. Casi 1.500 kilómetros en bicicleta hacia el oeste, rumbo a California, con etapas de 300 kilómetros al día a temperaturas de casi 40 grados.

Y una vez allí se enfrentó a un reto completamente diferente: las áridas laderas desérticas de las Montañas Blancas, las crestas técnicas de Sierra Nevada y el largo y solitario ascenso al monte Shasta, donde la nieve y los fuertes vientos pusieron a prueba su resistencia física y mental.

Uno de los momentos más críticos fue la travesía del Norman's 13 en Sierra Nevada, que rápidamente se convirtió en su tramo favorito de todo el proyecto. A pesar de llevar 23 días en movimiento, Kilian consiguió avanzar rápidamente, lo que le valió un nuevo FKT con apoyo (pendiente de confirmación oficial).

Kilian Jornet subiendo el Monte Shatsa en su reto 'States of Elevation'. Nick Danielson Imagen cedida

Y su viaje prosiguió hacia el norte a través de Oregón para entrar en el noroeste del Pacífico de Washington, donde cerró el proyecto con el emblemático Monte Rainier. Sin duda alguna, esta ascensión fue una de las más técnicas de 'States of Elevation' ya que en esta época del año ni si quiera estaba claro si sería posible avanzar hasta alcanzar la cima.

La nieve fresca de los días anteriores a la llegada de Kilian hizo que la ruta fuera aún más exigente, pero el atleta español logró llegar a la cima y regresar sano y salvo. De vuelta con el equipo, se permitió el lujo de disfrutar de un rico banquete a base de pizza para terminar, entre bromas, admirando las maravillas con las que se había encontrado en su dramático viaje.

"Me ha sorprendido la naturaleza salvaje, la fauna y lo mucho que cambian los paisajes. Me encantó hacerlo por mi cuenta, pero también me gustó que, en ocasiones, se unieran amigos para compartir un momento conmigo y mostrarme su hogar. Estoy muy contento con cómo ha ido el proyecto".

Un viaje para la historia

Una vez completada su gesta, llega ahora el momento de intentar valorar la inabarcable magnitud de 'States of Elevation'. A diferencia de una carrera o un intento de récord, esta aventura no tenía puntos de referencia externos. El proyecto exigía afrontar miles de kilómetros de recorrido y una enorme cantidad de metros de desnivel acumulado.

Durante 'States of Elevation', Jornet recorrió 5.145 km por sus propios medios: 4.133 km en bicicleta (80%) y 1.011 km andando o corriendo (20%) para un total de 123.045 metros ascendidos. Aunque la mayor parte de la distancia se recorrió pedaleando, casi el 60% del tiempo total se dedicó a caminar, con una media de 15 horas de movimiento al día.

A lo largo de su viaje, Kilian contó con el apoyo de una comunidad de atletas comprometidos que aportaron su tiempo, conocimientos y experiencia. Estos momentos de compañerismo añadieron calidez a un proyecto que, de otro modo, habría estado marcado por la soledad, las tormentas y las largas horas de esfuerzo.

Para cerrar este capítulo de 'States of Elevation', la Fundación Kilian Jornet (KJF) celebró un viaje que fue más allá de las cimas. La iniciativa organizó cuatro eventos Running Minds y dos jornadas de restauración de senderos, en los que participaron más de 500 personas de varios estados de Estados Unidos.

Y está previsto un evento Running Minds final, al que se espera que asistan más de 200 personas. En colaboración con 21 organizaciones asociadas y narradores, la KJF amplificó los temas de la restauración, la reconexión y la resiliencia. Los participantes firmaron 79 tarjetas instando a los legisladores a apoyar la preservación de los terrenos públicos.

De principio a fin, la Fundación Kilian Jornet coordinó las activaciones sobre el terreno, convocó a socios locales y elevó las voces de la comunidad a esta plataforma colectiva. El viaje sirvió para recordar que la humanidad es inseparable del mundo que explora.