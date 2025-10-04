Muere Arthur Jones, campeón de la Super Bowl y hermano de la leyenda de la UFC Jon Jones, a los 39 años

El deporte americano está de luto por una noticia devastadora: Arthur Jones, campeón de la Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens y hermano mayor del legendario peleador de UFC Jon Jones, ha fallecido a los 39 años.

Su muerte repentina, ocurrida la mañana del 3 de octubre, ha conmocionado tanto a la NFL como al mundo de las artes marciales mixtas, donde la familia Jones representa una dinastía sin precedentes.

El impacto de la noticia se sintió inmediatamente en las redes sociales, donde figuras como Conor McGregor expresaron su pesar: "Muy triste escuchar esta noticia. Arthur era un gran hombre, ¡un gigante amigable! Que vaya con Dios, Arthur Jones".

La UFC también rindió homenaje al fallecido atleta a través de sus canales oficiales, reconociendo el dolor de toda la familia Jones.

Arthur, nacido el 3 de junio de 1986 en Rochester, Nueva York, forjó su camino en el fútbol americano desde la escuela secundaria, donde además fue campeón estatal de lucha libre en dos ocasiones.

Su talento lo llevó a Syracuse University, donde estableció un récord escolar con 38.5 tacleadas para pérdida como liniero defensivo interior y fue seleccionado en el primer equipo All-Big East durante sus dos últimas temporadas.

Los Baltimore Ravens lo eligieron en la quinta ronda del Draft de 2010, convirtiéndose rápidamente en una pieza fundamental de su línea defensiva. Durante sus cuatro temporadas en Baltimore (2010-2013), Arthur demostró su valía acumulando 173 tacleadas totales y 10 capturas de mariscal de campo en su carrera.

Arthur Jones, con los Baltimore Ravens en un partido de la NFL Reuters

Su momento más glorioso llegó en la Super Bowl XLVII contra los San Francisco 49ers, donde no solo capturó al quarterback Colin Kaepernick sino que también recuperó un balón suelto crucial para la victoria 34-31 de Baltimore.

Eric DeCosta, gerente general de los Ravens, recordó a Arthur como alguien cuya "presencia era un regalo para todos los que lo conocían. Su gran sonrisa brillante, energía contagiosa y positividad eterna creaban una presencia que continuamente elevaba a otros".

El entrenador en jefe John Harbaugh lo describió como "un compañero de equipo dedicado y un trabajador implacable".

Tras su exitoso paso por Baltimore, Arthur continuó su carrera con los Indianapolis Colts (2014, 2016) y finalizó en Washington en 2017. Con los Colts, aunque perdió la temporada 2015 por lesión, logró mantenerse como un contribuyente sólido en la línea defensiva.

Una familia de estrellas

La tragedia golpeó particularmente fuerte a una familia que había alcanzado las cumbres del deporte profesional.

Arthur era el hermano mayor de Jon 'Bones' Jones, excampeón de peso pesado de UFC y considerado uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, y de Chandler Jones, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl y también campeón de la Super Bowl con los New England Patriots.

En una entrevista de 2012, Jon había expresado su admiración por Arthur, diciéndole a Sports Illustrated que "el fútbol americano es la pasión de Arthur en la vida" y que creía que su hermano mayor podría haber sido exitoso incluso en las MMA si hubiera elegido ese camino.

Jon Jones, en el centro, junto a sus dos hermanos

Las causas específicas del fallecimiento no han sido reveladas por Syracuse University ni por los Ravens, quienes solo confirmaron que ocurrió "repentinamente" la mañana del viernes.

La noticia ha generado una ola de condolencias desde toda la comunidad deportiva, con antiguos compañeros de equipo y rivales recordando no solo sus habilidades atléticas, sino su carácter excepcional como persona.

La pérdida de Arthur Jones a tan temprana edad representa un golpe devastador para una familia que había personificado la excelencia deportiva en Estados Unidos.