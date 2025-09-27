El Comité Paralímpico Internacional levanta la suspensión parcial a Rusia y Bielorrusia

La bandera de los JJOO y la bandera de Rusia, ondeando juntas Reuters

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) ha decidido levantar las suspensiones parciales impuestas a Rusia y Bielorrusia, restaurando así todos los derechos y privilegios de membresía de ambos países tras una votación celebrada en Seúl, Corea del Sur.

El levantamiento de las sanciones se produjo durante la Asamblea General del IPC celebrada en Seúl, donde las organizaciones miembro votaron contra el mantenimiento de las suspensiones parciales que habían sido implementadas desde 2022.

Esta medida había sido adoptada inicialmente como respuesta a la invasión militar de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, con Bielorrusia siendo sancionada por su apoyo como aliado estratégico de Moscú.

Las organizaciones miembro del IPC, compuestas por Comités Paralímpicos Nacionales, Federaciones Internacionales y Organizaciones Internacionales de Deporte para Discapacitados, rechazaron tanto una suspensión total como parcial para ambos países.

En el caso de Rusia, la votación contra una suspensión completa fue de 111 votos en contra, 55 a favor y 11 abstenciones, mientras que la moción para mantener una suspensión parcial fue rechazada por 91 votos en contra y 77 a favor, con 8 abstenciones.

Para Bielorrusia, los números fueron aún más contundentes: 119 votos contra 48 para rechazar una suspensión total (con 9 abstenciones), y 103 votos contra 63 para rechazar una suspensión parcial (con 10 abstenciones). Para que cualquier moción fuera aprobada, se requería una mayoría del 50% más uno de todos los votos emitidos.

Los Juegos de Invierno

Esta decisión abre la posibilidad de que atletas rusos y bielorrusos compitan bajo sus banderas nacionales en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina, programados del 6 al 15 de marzo de 2026.

Sin embargo, existe una complejidad adicional: las federaciones internacionales que gobiernan los seis deportes del programa paralímpico de invierno mantienen sus propias prohibiciones sobre los atletas de estos países.

Los deportes incluidos en el programa de invierno son esquí alpino adaptado, esquí de fondo adaptado, snowboard adaptado, biatlón adaptado, hockey sobre hielo adaptado y curling en silla de ruedas.

Para ser elegibles, cada atleta debe tener una licencia activa para la temporada 2025-2026 de sus federaciones internacionales respectivas.