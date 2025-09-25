Pontevedra, epicentro del salvamento acuático de España este fin de semana

Presentación del Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo por Comunidades Autónomas Concello de Pontevedra

Pontevedra se convertirá este fin de semana en el epicentro del salvamento marítimo con la celebración del Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo por Comunidades Autónomas, evento que se ha presentado este miércoles en la casa consistorial de la ciudad.

La concelleira de Deportes, Anabel Gulías, ha participado en este acto, destacando el evento deportivo como la culminación de "un compromiso firme de este gobierno municipal con los clubs de agua de la ciudad".

Asimismo, ha subrayado que este torneo es fruto de la colaboración institucional y, especialmente, del esfuerzo local. "Al principio de este mandato, asumimos un compromiso con los clubs de la ciudad", ha recordado Gulías en referencia al convenio firmado con la Fundación Rías do Sur.

La concelleira también dedicó unas palabras al club local SAPO: "Les quiero dar las gracias por haber empujado para que tengamos competiciones en esta ciudad". Además, les felicitó por sus resultados deportivos.

Más de 200 socorristas

El evento reunirá a aproximadamente 114 socorristas en categoría absoluta y 90 en categoría cadete, procedentes de 10 comunidades autónomas. Galicia será la selección con mayor representación.

Las pruebas de piscina se celebrarán el día 26 y durante la mañana del 27 en Pontevedra, mientras que durante la tarde y el 28 de septiembre los socorristas competirán en Sanxenxo.

Finalmente, Gulías ha agradecido la participación de la Xunta de Galicia, de la Deputación de Pontevedra y a la Federación gallega por trabajar para que "el salvamento acuático también sea un deporte de referencia" en la ciudad.