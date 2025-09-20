María Pérez firma su póquer de oro en los Mundiales y se convierte en la reina absoluta de la marcha

María Pérez celebra su oro en los 20 km marcha en el Mundial de Tokio EFE

María Pérez completó una actuación histórica al conquistar su segundo oro en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, esta vez en los 20 kilómetros marcha. La atleta española de 29 años, natural de Orce (Granada), revalidó su título con un tiempo de 1:25:54, su mejor marca de la temporada.

Con esta victoria, Pérez repite la hazaña conseguida en Budapest 2023, logrando el doblete de 20 y 35 kilómetros marcha en el mismo Mundial. Una semana antes había dominado los 35 kilómetros con autoridad aplastante, y en la distancia corta demostró que su nivel competitivo permanece intacto.

La granadina, premio León de EL ESPAÑOL al deporte en 2024, se convierte así en la primera mujer en la historia en lograr dos dobletes consecutivos en Mundiales de atletismo, uniéndose a un selecto club formado por leyendas como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah.

¡LO HA VUELTO A HACER! María García Pérez suma un nuevo oro en los 20 kilómetros marcha e iguala el doblete que ya logró en Budapest



Con este cuarto oro mundial, Pérez se consolida como la atleta española más laureada de todos los tiempos en campeonatos del mundo.

Otra exhibición

La prueba se disputó en la madrugada de este sábado con condiciones más favorables que los 35 kilómetros, sin la humedad extrema que caracterizó la prueba larga. Desde los primeros compases, se formó un grupo de cabeza con cerca de una decena de atletas, entre las que figuraban las principales candidatas al podio.

La peruana Kimberly García León impuso un ritmo alto y cambiante que fue reduciendo progresivamente el grupo cabecero. Entre las bajas más significativas estuvo la italiana Antonella Palmisano, quien tuvo que abandonar la carrera a mitad de prueba.

El momento decisivo llegó cuando restaban aproximadamente cuatro kilómetros para la meta. María ejecutó un cambio de ritmo devastador que le permitió distanciarse del grupo y correr en solitario hasta la línea de llegada.

Su ataque fue tan contundente que en menos de un kilómetro aventajó en cinco segundos a la mexicana Alegna González, su principal perseguidora.

María Pérez cruzó la meta con una ventaja de 12 segundos sobre la plata, exhibiendo una superioridad técnica y física abrumadora. El podio final quedó conformado de la siguiente manera:

El bronce fue para la japonesa Nanako Fujii, que hizo hizo historia para su país al convertirse en la primera mujer nipona en conseguir una medalla mundial en marcha atlética.

María Pérez, cruzando la meta en primer lugar durante la prueba de los 20 km marcha EFE

Con este triunfo, María Pérez amplía un palmarés que ya la sitúa entre las grandes figuras del deporte español.

Sus cuatro oros mundiales se suman a sus dos medallas olímpicas conseguidas en París 2024 (oro en relevo mixto junto a Álvaro Martín y plata en 20 km individual), además de su título de campeona de Europa logrado en 2018.

Tras cruzar la meta, María no pudo contener la emoción. "Soy la mujer más feliz del mundo. He estado en cinco Mundiales y esta es mi cuarta medalla", declaró la atleta española.

La marchadora se quitó las gafas de sol al entrar en la recta final del Estadio Nacional de Japón para "absorber todo el espectáculo" y celebrar con el público.

En sus declaraciones posteriores, destacó la dificultad de la prueba: "No fue fácil, pero conseguí tener tiempo para celebrar al final. La última vez en Japón (Juegos Olímpicos de 2021) me fui con sabor agridulce porque quedé cuarta. Ahora me voy feliz".

Esta victoria tiene un valor especial porque supone la despedida de María Pérez de los 20 kilómetros marcha en Mundiales, ya que a partir de 2027 las distancias cambiarán a media maratón y maratón.

España domina la marcha

El triunfo también refuerza la hegemonía de la marcha española en el panorama internacional. Apenas dos horas después de la victoria de María, Paul McGrath conquistó el bronce en la prueba masculina de 20 kilómetros, sumando la tercera medalla para España en estos Mundiales de Tokio.

Con 29 años, María Pérez ha escrito una página dorada en la historia del atletismo español y mundial, estableciéndose como la referencia absoluta de la marcha atlética femenina y como una de las deportistas más exitosas de nuestro país.