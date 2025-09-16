El COI defiende la presencia de Israel en competiciones internacionales: "Cumplen con la Carta Olímpica"

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha reafirmado su decisión de mantener a Israel como participante legítimo en las competiciones olímpicas internacionales, rechazando las crecientes presiones para vetarlo de los Juegos Olímpicos debido al conflicto en Gaza.

Según el organismo deportivo mundial, tanto Israel como Palestina "cumplen con la Carta Olímpica" y mantienen "los mismos derechos" como comités olímpicos nacionales reconocidos.

La posición del COI ha sido consistente a lo largo de 2024 y 2025, enfrentando numerosas solicitudes de exclusión de Israel.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha subrayado repetidamente que la organización mantiene una postura de neutralidad política, destacando que "tenemos dos Comités Olímpicos Nacionales: el de Israel y el de Palestina, que han sido reconocidos por el COI y gozan de los mismos derechos".

Las peticiones para vetar a Israel han llegado desde múltiples frentes. El Comité Olímpico Palestino, liderado por Jibril Rajoub, ha solicitado formalmente la exclusión de Israel, argumentando que aproximadamente 400 deportistas palestinos han sido asesinados y se han destruido instalaciones deportivas desde el inicio del conflicto.

Además, 26 legisladores franceses enviaron una carta al COI pidiendo sanciones contra Israel, proponiendo que sus atletas compitieran bajo bandera neutral, similar al tratamiento dado a Rusia y Bielorrusia.

Organizaciones como Avaaz han recopilado más de 95,000 firmas solicitando la suspensión de Israel de eventos deportivos internacionales.

Sin embargo, el COI ha mantenido su posición, argumentando que "los equipos de ambas delegaciones participaron en los Juegos Olímpicos de París y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo en la Villa Olímpica".

La diferencia con Rusia

El COI justifica el trato diferenciado entre Israel y Rusia basándose en criterios técnicos específicos de la Carta Olímpica. Según Pere Miró, ex director adjunto del COI, "suspendimos al Comité Olímpico Ruso porque se anexionó territorios que estaban en el Comité Olímpico Ucraniano, y eso incumple la Carta Olímpica".

La suspensión de Rusia se produjo porque anexionó unilateralmente organizaciones deportivas de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia.

En contraste, "el comité olímpico israelí nunca ha dicho que Palestina sea suya", lo que constituye la diferencia fundamental según el COI.

La organización sostiene que mientras Rusia violó directamente la integridad territorial de otro comité olímpico nacional, Israel no ha cometido una infracción similar en el ámbito deportivo.

Esta posición del COI se ha reflejado en competiciones recientes, como la Vuelta Ciclista a España 2025, donde el equipo israelí Israel Premier Tech ha participado a pesar de protestas y boicots que han obligado a medidas de seguridad extraordinarias.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) no ha tomado medidas drásticas al respecto, siguiendo la línea del COI.

El debate también se ha extendido a otros deportes. En baloncesto, la Federación Internacional (FIBA) justifica la presencia de Israel en competiciones porque "no se imponen restricciones a los equipos israelíes" por parte del COI.

Críticas por doble rasero

Los críticos acusan al COI de aplicar un doble rasero al no sancionar a Israel de la misma manera que lo hizo con Rusia. El jefe del Comité Olímpico Palestino ha denunciado que esto "confirma que hay instituciones internacionales que insisten en aplicar dobles estándares y no adherirse a la Carta Olímpica".

Sin embargo, el COI mantiene que su actuación se basa exclusivamente en violaciones técnicas específicas de la Carta Olímpica dentro del ámbito deportivo, no en consideraciones políticas más amplias.

Esta posición ha generado tensiones continuas, especialmente considerando que países como Sudáfrica fueron excluidos de los Juegos Olímpicos durante el apartheid, estableciendo precedentes para la exclusión basada en violaciones de derechos humanos.