Lozano Jr y Reyes Pla hacen historia en el Mundial de Liverpool y el boxeo español sigue rompiendo barreras

El boxeo español sigue sumando hitos. En Liverpool, que acogió durante diez días los Mundiales del pugilismo, Rafa Lozano Jr. (-55 kg) se colgó la plata y se convirtió en el primer boxeador nacional en subir al segundo peldaño del podio mundial.

El regreso español al podio en Liverpool comenzó con Emmanuel Reyes Pla (-92 kg), que ya había conseguido un bronce en Belgrado 2021 y que en Liverpool 2025 volvió a subirse al cajón, aportando la continuidad y el ejemplo necesario para el equipo nacional en esta etapa.

Desde que Enrique Rodríguez-Cal abriera las puertas en La Habana, en 1974, ya son ocho las medallas mundiales ganadas por el boxeo español. De ellas, siete se consiguieron en los últimos cuatro años. La explosión de una generación histórica.

Lozano Jr. alcanzó la final tras una competición brillante, venciendo a rivales de primer nivel hasta toparse con el kazajo Makhmud Sabyrkhan, que mostró más experiencia y precisión en el combate decisivo celebrado en el M&S Bank Arena de la ciudad de los Beatles.

La derrota se produjo por decisión unánime de los jueces, cinco contra cero, aunque la plata de Lozano Jr. es histórica y refleja la calidad, la progresión y la juventud de un boxeador que cumplirá 21 años el 27 de diciembre.

Sea oro o plata, estamos MUY ORGULLOSOS de ti, Rafa



Rafa Lozano Jr. consigue el mejor resultado de toda la historia del boxeo español en unos Mundiales con esa plata





Desde el primer asalto Sabyrkhan impuso su ley: más experiencia, agresividad y recursos técnicos que complicaron la tarea del cordobés, que tardó en encontrar su sitio sobre el cuadrilátero y en adaptarse al ritmo impuesto por el campeón.

En el segundo asalto el andaluz subió la intensidad y mostró orgullo; buscó incomodar con volumen y conexiones al cuerpo, y aunque solo uno de los jueces dio ese parcial a su favor la mejoría fue evidente durante la pelea.

El seleccionador Rafa Lozano junto su hijo, el boxeador Rafa Lozano Jr, plata en el Mundial

El tercer asalto terminó por certificar la victoria del kazajo, que controló tiempos y espacios; Lozano intentó la remontada a pecho descubierto, buscando el cuerpo a cuerpo y algún hueco, pero no logró desarmar el plan táctico del rival dominante.

La progresión de Rafa Lozano Jr. ha sido meteórica: bronce en el Mundial U17, oro en el Europeo U19, bronce absoluto en el Europeo de 2024 y un meritorio quinto puesto en los Juegos Olímpicos de París, resultados que avalan su trayectoria creciente bajo la batuta de su padre, el seleccionador Rafa Lozano.

Reyes Pla no se baja del podio

En cuanto a Reyes Pla, bronce olímpico en París 2024, su camino se frenó en Liverpool en semifinales frente al zurdo uzbeko Turabek Khabibullaev. El púgil de origen cubano cayó por decisión dividida en una intensa semifinal del peso pesado, en un combate táctico decidido por pequeños márgenes tras tres asaltos vibrantes.

El primer asalto favoreció a Reyes Pla en tres de las cinco cartulinas gracias a sus derechas rectas y ataques al cuerpo; en el segundo el uzbeko aumentó la presión y se llevó el parcial, y en el tercero cerró fuerte para alcanzar la final.

A pesar de la derrota, Reyes Pla se colgó el bronce y se confirmó como el único púgil español con dos medallas mundialistas, una condición que subraya su regularidad y su estatus consolidado en la élite del boxeo olímpico internacional.

El Profeta se queda en la orilla



Enmanuel Reyes Pla tendrá que conformarse con el bronce tras caer en un combate igualadísimo ante Khabibullaev





El impulso internacional del boxeo español no para desde 2021. La historia se siguió escribiendo con la primera mujer medallista en Estambul 2022, Laura Fuertes, y con tres nuevos metales en los Mundiales de Taskent 2023 logrados por Martín Molina, Gazi Jalidov y Ayoub Ghadfa (plata olímpica en París 2024), síntoma de un crecimiento sostenido.

En Liverpool, España volvió a ganar dos metales, una plata y un bronce, que refrendan un progreso claro en el boxeo olímpico nacional y abren expectativas para el futuro, con figuras que prometen seguir rompiendo barreras y afianzando este deporte en el país. Al final del camino, un objetivo común: Los Ángeles 2028.