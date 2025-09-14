Crawford derrota al 'Canelo' Álvarez de forma unánime y le arrebata sus títulos mundiales

Terence Crawford logró una de las victorias más sorprendentes de los últimos tiempos en el boxeo al derrotar por decisión unánime a Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas. Con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, el estadounidense despojó al mexicano de sus cuatro títulos supermedianos en una noche histórica.

El invicto Crawford (42-0) subió dos divisiones de peso para enfrentar al campeón indiscutido supermediano.

Su victoria lo convierte en el primer boxeador masculino en conquistar títulos indiscutidos en tres categorías diferentes durante la era de cuatro cinturones. Previamente había dominado las divisiones de peso superwélter y wélter.

La superioridad técnica de Crawford fue evidente desde los primeros asaltos. Su velocidad de manos le permitió conectar jabs precisos que mantuvieron a distancia al poder de Canelo. Durante los primeros siete rounds, el estadounidense infligió daño consistente con combinaciones cortas antes de escapar lateralmente.

El dominio táctico de Crawford se basó en su disciplina con la mano adelantada. Sus jabs constantes cegaron a Canelo y disrumpieron su ritmo característico, impidiendo que el mexicano estableciera su presión frontal habitual. Esta estrategia recordó la victoria de Dmitry Bivol sobre Álvarez en 2022.

Canelo (63-3-2) intentó recuperar terreno en la segunda mitad del combate. El tapatío aumentó su trabajo al cuerpo y buscó acortar la distancia para desatar su artillería pesada. Sin embargo, Crawford demostró excelente defensa y continuó contragolpeando con precisión quirúrgica.

Los rounds finales fueron dramáticos, con ambos luchadores intercambiando golpes duros. Crawford mostró valentía al plantar cara en el bolsillo e intercambiar con Álvarez, aterrizando los impactos más nítidos y efectivos. Su confianza creció conforme construía ventaja en las tarjetas.

El fin de una era

La derrota marca el fin de una racha de seis victorias consecutivas para Canelo. El mexicano no pudo demostrar por qué era considerado el mejor libra por libra del mundo. Su trabajo corporal, tradicionalmente devastador, no logró frenar la movilidad de Crawford.

Crawford ahora se posiciona como candidato al número uno pound-for-pound. A los 38 años, demostró que la edad es solo un número al subir de peso y conquistar una nueva división. Su hazaña histórica lo coloca entre los grandes de todos los tiempos.

La noche también incluyó peleas eliminatorias emocionantes. Callum Walsh derrotó por decisión unánime a Fernando Vargas Jr., mientras que Christian M'billi empató con Lester Martinez. La cartelera completa brindó entretenimiento de calidad a los fanáticos presentes.