Ilia Topuria no descarta ser candidato a la presidencia de España: "Si al pueblo le hace falta, por supuesto que sí"

El doble campeón de la UFC Ilia Topuria sorprendió al mundo deportivo al no descartar una futura candidatura a la presidencia de España durante la presentación del evento WOW 22 en Madrid.

Con una respuesta que mezcló humor y determinación, el peleador hispano-georgiano dejó claro que estaría dispuesto a dar el salto político si las circunstancias así lo requieren.

"Se viene, se siente, Ilia presidente", respondió inicialmente con tono jocoso el campeón de 28 años cuando un aficionado le preguntó si consideraría presentarse para la presidencia española.

Sin embargo, su respuesta posterior adquirió un cariz más serio: "En este punto de mi vida y de mi carrera nunca lo había pensado, nunca he tenido ese tipo de reflexión, pero si al pueblo le hace falta, por supuesto que sí".

Topuria reconoció que la idea de incursionar en política "no se le había ocurrido nunca", pero su disposición a servir al pueblo español quedó patente en sus declaraciones.

Ilia Topuria con sus dos cinturones de campeón de la UFC EFE

El peleador, que obtuvo la nacionalidad española en 2022 tras una exitosa gestión del presidente Pedro Sánchez, ha demostrado un fuerte vínculo emocional con España a lo largo de su carrera deportiva.

La comparación con Conor McGregor resultó inevitable, especialmente después de que el peleador irlandés anunciara recientemente su candidatura oficial a la presidencia de Irlanda.

McGregor, de 36 años, ha solicitado públicamente el apoyo de concejales locales para figurar en las elecciones presidenciales del 24 de octubre, presentando un discurso con fuerte carga antimigratoria donde describe la inmigración ilegal como una red que "está causando estragos en el país".

Su futuro

Respecto a su futuro inmediato en el octágono, Topuria mantiene la incertidumbre sobre su próximo combate tras su espectacular victoria por nocaut ante Charles Oliveira el pasado 29 de junio en el UFC 317 de Las Vegas.

"No tengo ni idea. Estamos en medio de la negociación, ajustando el calendario del próximo año", declaró el doble campeón, descartando por el momento nombres como Arman Tsarukyan, Justin Gaethje y Paddy Pimblett como posibles rivales.

El campeón hispano-georgiano también aprovechó la ocasión para hablar sobre los planes de expansión de WOW, mencionando la intención de llevar la promotora a Francia, Reino Unido e incluso México.

"Cada día es mucho más probable que venga la UFC a España", añadió Topuria, refiriéndose a la creciente presencia de peleadores españoles en la prestigiosa organización estadounidense, que ya cuenta con cinco representantes nacionales.