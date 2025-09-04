Conor McGregor va en serio con su deseo de presidir Irlanda y lanza su candidatura: "Llegó el momento de un cambio real"

Conor McGregor, en el Tribunal Supremo de Dublín durante su juicio por violación Europa Press

Conor McGregor sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se presentará como candidato a las próximas elecciones presidenciales en Irlanda.

El luchador irlandés dirigió un llamado directo a los ciudadanos de su país para que contacten a sus concejales locales y soliciten su nominación. Necesita el respaldo de cuatro autoridades locales o veinte miembros del Parlamento irlandés para aparecer en la papeleta electoral.

El período de nominaciones se abrió el 5 de septiembre y se cierra el 24 de septiembre al mediodía. Durante su intervención, McGregor citó la Proclamación de Independencia irlandesa y se comprometió a consultar al pueblo antes de firmar cualquier ley.

Citizens of Ireland, the time for real change is now!



As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!



If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

El deportista centró su discurso en críticas al gobierno actual por el aumento del sinhogarismo y la inmigración. Argumentó que los problemas sociales están vinculados con "una oleada de inmigración masiva que ha golpeado un sistema ya quebrado", según sus declaraciones.

McGregor también afirmó que el turismo ha disminuido y que las calles se han vuelto más peligrosas bajo la administración actual. "Como presidente, no firmaré ningún proyecto de ley hasta que la gente lo vea primero", declaró desde Government Buildings.

Sus opciones

Sus posibilidades de acceder a la papeleta electoral se consideran "extremadamente improbables" según expertos legales. El profesor Eoin O'Malley indicó que es "demasiado controvertido" para conseguir el apoyo necesario de cuatro consejos locales o veinte parlamentarios.

Una encuesta de abril mostró que solo el 7% de los irlandeses votaría por McGregor. La controversia legal que rodea al luchador complica aún más sus aspiraciones presidenciales. Un jurado civil lo declaró culpable de agresión sexual, ordenándole pagar casi 250,000 euros.

Actualmente, Catherine Connolly es la única candidata oficialmente confirmada tras asegurar el respaldo necesario del Parlamento. La independiente TD cuenta con el apoyo del Partido Laborista, los Socialdemócratas, People Before Profit y varios independientes. La ex comisionada europea Mairead McGuinness se retiró por razones de salud.

McGregor había iniciado esta campaña presidencial en marzo tras reunirse con Donald Trump. Durante esa visita del Día de San Patricio, apareció usando una gorra "Make Ireland Great Again" y anunció que la reforma migratoria sería su prioridad.

El luchador retirado se describió como un "maestro de las artes marciales" y un "hombre orientado a soluciones". Argumentó que los concejales locales trabajan más cerca del pueblo que los miembros del Parlamento. Su popularidad ha disminuido considerablemente tras el veredicto civil de noviembre.

Desde entonces ha amenazado con desafiar legalmente el proceso de nominación constitucional si no logra acceder a la papeleta electoral. McGregor perdió 400,000 seguidores en redes sociales tras la controversia legal, reflejando el deterioro de su imagen pública en Irlanda.