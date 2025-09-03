Arranca la NFL del desembarco en España: Eagles vs. Cowboys; campeones contra la franquicia más valorada

La NFL 2025 empieza este jueves con el enfrentamiento entre los Dallas Cowboys, la franquicia más valorada de la industria del deporte, y los Philadelphia Eagles, actuales campeones del Super Bowl.

Como siempre, la NFL llega con historias suficientes para elevar un año más las audiencias y el interés de un entretenimiento que no tiene rival en Estados Unidos. Más abajo les compartimos lo más importante entrando en una temporada totalmente especial para la NFL en España y para el Real Madrid y el Santiago Bernabéu.

Por primera vez en la historia, y después de hacer bandera en Reino Unido, México, Brasil y Alemania, la NFL disputará un partido oficial en nuestras fronteras: será el partido del 16 de noviembre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y supondrá el pistoletazo de salida a esta fase del desembarco de la NFL en España.

"España es uno de los mercados más importantes para la NFL en el mundo", explicaba en la Superbowl a EL ESPAÑOL y Playmakers Martín del Palacio, head de Mundo NFL y una de las personas clave en el proceso que ha cristalizado con el primer (y ni mucho menos último) partido en España.

"El crecimiento que ha tenido el deporte en España en los últimos años ha sido gigante. Traer un partido para toda la afición española es un premio para estos aficionados y también una gran oportunidad para la NFL. El papel del Real Madrid y Florentino Pérez ha sido clave para llevar esta unión, la de la NFL y España, a otro nivel".

La respuesta de la hinchada fue voraz. "Las entradas se acabaron en un par de horas y la lista de gente en espera que desgraciadamente no pudo conseguir la suya fue la constatación de que la NFL ha acertado de pleno con España y Madrid", explica ahora Del Palacio.

El circo de Dallas

Para cuando llegue la NFL a España, la velocidad de crucero de la temporada estará a tope y entrando en su punto álgido. Todo empieza la madrugada del jueves al viernes (DAZN) con el choque entre los Eagles y los Cowboys.

La franquicia de Dallas, espejo empresarial en el que siempre ha reconocido fijarse Florentino Pérez, repite por decimonoveno año como el club con más valoración de la NFL y de toda la industria del deporte (13 billones de dólares).

En lo deportivo, el conocido como 'America’s team', sigue siendo el hazmerreir de la competición y un reality show que es difícil encuadrar con construir equipos ganadores. En 2026 se cumplirán 30 años del último título de Super Bowl de los Cowboys.

Este verano, el club presidido por Jerry Jones ha vuelto a ser protagonista con la enésima disputa contractual entre el propietario y, en este caso, su mejor jugador. Si otras veces Jones había solucionado estos affaires pagando tarde y de más, esta vez lo ha 'solventado' mandando a Micah Parsons a Green Bay en uno de los traspasos más sonados de los últimos tiempos.

En Philadelphia el jueves por la noche no deberían tener un debut placentero. Los Eagles son lo opuesto a Dallas en cuanto a hacer negocios. Para muchos expertos, estos Eagles son la mejor plantilla que la NFL ha visto en la era del espacio salarial. Parten como grandes favoritos de nuevo y lo normal es que Dallas pase por la picadora en el inaugural.

¿El año de Josh Allen o Lamar Jackson?

Hay pocas apuestas seguras en la NFL, pero una es segura: o Lamar Jackson o Josh Allen (quizás los dos) entrarán en su novena temporada en la NFL sin haber jugado un Super Bowl. La dictadura de los Chiefs es la AFC, con cinco apariciones en la final en los últimos seis años, está siendo un tapón para dos quarterbacks en plenitud y que ya están entre los mejores de la historia.

Cada año que pasa, crece la presión. Ambos tienen equipos preparados para saltar la banca, especialmente Baltimore, y veremos si este año pueden cruzar ese rubicón, derrocar a Mahomes y al menos llegar a la Super Bowl, que esta temporada se disputa en San Francisco en febrero de 2026.