Hulk Hogan pudo haber sido asesinado: la investigación sobre su muerte que impide su cremación un mes después

Hulk Hogan, leyenda de la WWE, en una de sus últimas apariciones en público Europa Press

¿Fue Hulk Hogan asesinado? La leyenda de la WWE falleció el pasado 24 de julio y la versión oficial dictaminó que la causa fue un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, un mes después el cuerpo sigue sin ser cremado mientras hay una investigación en marcha.

El Departamento de Policía de Clearwater confirmó el pasado jueves que la investigación sobre la muerte de Hulk Hogan permanece activa por su "naturaleza única". Los agentes están realizando entrevistas y recaban expedientes médicos mientras la familia coopera plenamente.

Un terapeuta ocupacional presente en la residencia el día de su muerte declaró a la policía que Hogan dejó de respirar después de haberse sometido a una cirugía reciente, en la que le habían "seccionado" el nervio frénico.

El nervio frénico controla el diafragma y envía señales esenciales para la respiración; su daño puede provocar insuficiencia respiratoria y, en casos extremos, el paciente puede simplemente dejar de respirar sin dolor torácico previo, según fuentes y especialistas.

La esposa del exluchador, Sky Hogan, dijo que el nervio frénico de su marido quedó "comprometido" tras la operación; afirmó que se hizo una autopsia sin divulgar resultados y que el cuerpo no ha sido cremado mientras sigue la investigación.

Su hija,Brooke Hogan, ha expresado en redes sociales sus dudas sobre las circunstancias de la muerte de su padre. Relató haber recibido "llamadas legítimas de profesionales, desde policías hasta enfermeras" y pidió ver las grabaciones del 911 y cámaras porque contienen datos que "podrían cambiar la narrativa". Además, se ofreció a pagar una autopsia independiente.

La policía informó que han entrevistado a múltiples testigos y solicitado historiales médicos a proveedores; aseguraron que no hay evidencia de homicidio y que la familia ha sido "receptiva y agradecida". Las grabaciones no se publicarán hasta concluir la investigación.

Hulk Hogan, junto a su hija Brooke

Entre los elementos clave bajo investigación figuran las grabaciones de cámaras corporales, las llamadas al 911 del día del incidente, historiales médicos de proveedores y los testimonios de quienes estuvieron presentes, todos considerados esenciales para reconstruir la secuencia de hechos.

En los últimos años Hulk Hogan acumuló múltiples operaciones; en mayo de 2025 se sometió a una discectomía cervical anterior de cuatro niveles, una intervención descrita como "fuertemente invasiva y compleja", y además padecía leucemia linfocítica crónica y fibrilación auricular.

Los expertos explican que la sección del nervio frénico en cirugía puede derivar en insuficiencia respiratoria grave, requerir ventilación mecánica, provocar parálisis diafragmática unilateral o bilateral y, en casos severos, la necesidad de traqueotomía; la mortalidad aumenta rápidamente si no se trata adecuadamente.

Muerte y legado de Hulk Hogan

Hulk Hogan falleció el 24 de julio de 2025 a los 71 años en Clearwater tras un paro; los servicios de emergencia le trasladaron al Hospital Morton Plant, donde fue declarado muerto a las 11:17 a.m., tras esfuerzos de reanimación.

El informe forense del condado de Pinellas estableció que la causa oficial fue un infarto agudo de miocardio; citó la fibrilación auricular y la leucemia linfocítica crónica como factores contribuyentes y clasificó la muerte como natural, según el documento oficial.

Antes del deceso circularon bulos sobre su estado y su esposa Sky desmintió los rumores; sin embargo, el 24 de julio la muerte se confirmó cuando Reuters, AP, BBC o la propia WWE publicaron la noticia verificando el fallecimiento oficialmente.

La WWE emitió un comunicado lamentando profundamente su fallecimiento; el gobernador Ron DeSantis declaró el 1 de agosto de 2025 como 'Día de Hulk Hogan' y ordenó que las banderas ondearan a media asta en señal de duelo oficial público.

Hulk Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, transformó la lucha libre en un fenómeno global en los años 80 y 90; bajo su alter ego fue campeón mundial doce veces y encarnó el fenómeno de la Hulkamania, dejando un legado imborrable.

La investigación sigue abierta sin fecha para su conclusión; las autoridades insisten en que recopilar evidencia y entrevistar testigos toma tiempo, que la familia recibirá resultados antes de su publicación y que los registros permanecerán restringidos mientras prosigue el proceso.