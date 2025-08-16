Quién es Bodhana Sivanandan: la niña prodigio que ha llegado a ser Maestra de ajedrez con sólo 10 años de edad

Bodhana Sivanandan, en uno de los torneos de ajedrez que ha disputado Federación Inglesa de Ajedrez

Bodhana Sivanandan, una niña del noroeste de Londres, ha logrado lo que parecía imposible: derrotar a un gran maestro de ajedrez con apenas 10 años, cinco meses y tres días de edad.

Su hazaña en el Campeonato Británico de Ajedrez 2025, celebrado en Liverpool, la ha convertido en la jugadora femenina más joven en lograrlo.

La Federación Internacional de Ajedrez confirmó que la británica venció al experimentado Peter Wells, de 60 años, en una partida decisiva. Con este triunfo superó el récord que desde 2019 pertenecía a la estadounidense Carissa Yip.

Además, Sivanandan ha conseguido este año el título de Maestra Internacional Femenina, el segundo más alto reservado exclusivamente a mujeres. Un ascenso meteórico que está llamando la atención de todo el mundo.

Su historia con el ajedrez comenzó durante la pandemia, cuando tenía solo cinco años. Un amigo de su padre llevó a casa varios objetos y entre ellos había un tablero de ajedrez.

"Quería usar las piezas como juguetes. En cambio, mi papá me dijo que podía jugar, y entonces empecé desde ahí", contó en una entrevista con la BBC.

Lo curioso es que nadie en su familia jugaba al ajedrez. Sus padres, ambos ingenieros, admiten que no tenían experiencia en este deporte y se declaran asombrados por el talento de su hija.

Un ascenso imparable

Bodhana no solo ha roto récords este año. En 2024, fue seleccionada para el equipo femenino de Inglaterra en la Olimpiada de Ajedrez en Hungría, convirtiéndose en la persona más joven en representar a Inglaterra en cualquier deporte a nivel internacional.

Su estilo de juego ha sido elogiado por expertos como Danny Gormally, quien destaca sus movimientos posicionales simples y efectivos, y su capacidad para imponerse en la fase final de las partidas.

El maestro internacional Malcolm Pein asegura que la joven "podría convertirse fácilmente en campeona mundial femenina, o incluso absoluta".

También destaca su compostura, humildad y brillantez en el tablero, cualidades poco habituales en una jugadora de su edad.

Por su parte, Tim Wall, director junior de la Federación Inglesa de Ajedrez, resalta su "ética de trabajo" y la madurez que muestra en cada competición.

Una inspiración

Bodhana reconoce que el ajedrez le aporta mucho más que victorias. "Me ayuda con las matemáticas y a calcular mejor", asegura. Su padre insiste en que lo importante es que siga disfrutando del juego, más allá de los títulos y récords.

En un deporte históricamente dominado por hombres, su ejemplo ya está inspirando a niñas y jóvenes a dar el paso hacia las competiciones, demostrando que el talento no entiende de edad ni género.

Con un récord histórico, un título internacional y una determinación evidente, Bodhana Sivanandan sueña con convertirse en gran maestra. Viendo su trayectoria, pocos dudan de que podría alcanzar el título supremo del ajedrez y marcar una nueva era en este deporte.

Su historia apenas está comenzando, pero ya es un fenómeno global que está atrayendo la atención de medios, aficionados y futuras promesas del ajedrez.