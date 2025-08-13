Ana Peleteiro estalla por las acusaciones de racismo tras la victoria de Ander Garaiar en los 100m lisos del Europeo sub-20

La atleta española Ana Peleteiro ha salido al paso de las críticas recibidas tras la reciente victoria del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros lisos del Campeonato de Europa Sub-20, el primer oro para España en esta categoría.

De manera habitual, cada vez que un atleta blanco consigue un éxito deportivo, las redes se llenan de comentarios recordándole unas antiguas declaraciones (sacadas de contexto, según ella) durante una entrevista como invitada al podcast de la influencer Laura Escanes.

En concreto, se viralizó un extracto en el que, tratando de explicar la supremacía de los atletas de origen africano en las pruebas de velocidad, decía lo siguiente: "el pobrecito blanco que corre los 100 metros lisos...cariño, no". A través de un extenso vídeo en sus redes sociales, la deportista gallega ha dado explicaciones para defenderse de quienes la llaman racista.

Peleteiro asegura sentirse "cansada" de que se le ataque tras cada gesta de un deportista español o que se le tache de racista. "Ese vídeo está manipulado, quien se haya detenido a ver el vídeo lo entendió perfectamente, si solo ves un fragmento, obviamente lo puedes malinterpretar", explica.

"Utilicé la ironía para hablar de un tema como es la realidad estadística de los 100 metros en el atletismo, obviamente lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme como racista cuando no lo soy. Soy humana y estaba sentada con una persona que es mi amiga, luego la edición me perjudicó", añade.

Para ella, si alguien hiciera un comentario similar sobre "los atletas negros que pierden en natación", hubiese sido la primera en malinterpretarlo o pensar que esa persona es "imbécil".

El español Ander Garaiar CAMPEÓN de Europa en 100 metros.

Por este motivo, la atleta también reconoce que en su día pidió disculpas por el malentendido y acepta que su forma de expresarse "no fue correcta", sobre todo teniendo en cuenta que es una persona expuesta públicamente.

"Todo el mundo se puede equivocar a la hora de expresarse por el momento, por la situación o por cómo editen luego el vídeo. Pedí disculpas porque no estoy orgullosa de haberme explicado así", reconoce.

No obstante, volvió a insistir en que sus palabras se basaron en la realidad histórica de la prueba de 100 metros lisos.

"Si vais a ver los finalistas de 100 metros en los últimos 50 años en campeonatos del mundo o JJ. OO., la gran mayoría son de tez negra. Cualquier atleta os va a decir lo mismo. No es algo malo, es una realidad. En otras pruebas, es diferente. Eso no quiere decir que un blanco no puede ganar una carrera de 100 metros. Obviamente sí", añadió.

Para ella, lo mejor del atletismo es la "multiculturalidad" y el hecho de que "no haya racismo", ya que "gana el que más corre, más salta o más lanza, sin tener en cuenta la religión, la nacionalidad o el color de piel".

Por último, recordó que se siente "muy afortunada y orgullosa de ser una persona mestiza". "La mitad de mi ADN es blanco y la otra mitad, negro. Me siento afortunada de mis raíces y creo que el mestizaje es riqueza. Así me lo han transmitido mis padres y así lo transmito cada día", concluyó.