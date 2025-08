Hablamos con AuronPlay sobre La Velada del Año: "Estamos más cerca de la 6ª Champions del Barça que de verme pelear"

Hace una semana, la comunidad hispanohablante de Internet asistía a su evento más importante: La Velada del Año. En su quinta edición, Ibai Llanos volvió a romper récords superando los nueve millones de dispositivos conectados simultáneamente a su canal de Twitch.

En La Cartuja, recinto que acogió el evento, estuvo AuronPlay (Badalona, 1988), uno de los mayores creadores de contenido españoles de la última década. Se quedó en el palco, eso sí. Aunque sus millones de seguidores rezan para verle en el ring, por ahora prefiere mantenerse fuera de él.

Su sola presencia crea mucha expectación y este año fue multiplicada al ir acompañado de su pareja, Sara Ismael, y por el especial atuendo que llevaron ambos. Sus looks fueron creados por la estilista y diseñadora Mery Olivares a partir de artículos encontrados en Vinted, el marketplace de moda de segunda mano líder en Europa.

Tras La Velada del Año 5, AuronPlay ha hablado en exclusiva con EL ESPAÑOL. Aún con la adrenalina en el cuerpo por los combates de boxeo protagonizados por sus compañeros de profesión, la pregunta era obligada. ¿Le ha entrado el gusanillo por pelear?

Si bien AuronPlay —cuyo nombre real es Raúl Álvarez Genes— retó en directo al streamer colombiano Juan Guarnizo, prefiere rebajar la expectación de momento. Tiene aún varios meses para pensárselo, por lo que sus seguidores pueden seguir sin tirar la toalla.

AuronPlay y Sara Ismael, siguiendo La Velada del Año 5 en La Cartuja

P.- ¿Cómo se vive desde dentro La Velada y qué te ha parecido esta última edición?

R.- Sin duda una edición histórica, con el récord de audiencia con los más de 9M de viewers en Twitch. En el estadio el ambiente fue muy bueno y el hecho de hacer casi todos los combates nocturnos le da un toque más épico a cada pelea. Me sorprendió muy positivamente el estadio de La Cartuja.

P.- ¿Qué combate tenías más ganas de ver? Danos tu valoración.

R.- Seguramente el Roro-Abby y el Grefg-Westcol, por todo el beef y el ruido que se había generado en la previa. El primero fue muy ajustado y el segundo fue claramente para Grefg, que tiene el cardio y el físico de un toro. Westcol hizo lo que pudo, pero no fue suficiente.

P.- ¿Qué participante ha sido el que te ha sorprendido más y por qué?

R.- Mi amigo Perxitaa. Sabía que estaba muy en forma y muy listo para su pelea, pero es que tuvieron que parar el combate. El tío está ahora mismo desatado; podría incluso con un oso, es espectacular lo que hace la motivación.

P.- ¿Cuáles crees que son las claves para que este evento se haya convertido en el fenómeno de masas que es?

R.- El propio origen de La Velada es la clave: el hecho de ver a streamers/youtubers/creadores de contenido picarse y pegarse en un entorno fuera del que suelen tener habitualmente genera muchísima expectación y curiosidad.

Y luego, el envoltorio es perfecto: Ibai como host que es un crack, cantantes de talla mundial que entretienen al público entre peleas y un evento donde se reúnen todas las caras más reconocibles de la creación de contenido a nivel hispanohablante.

P.- ¿Ves posible que se siga superando la audiencia de La Velada tras llegar este año a más de 9 millones de dispositivos?

R.- No lo sé, es posible que sí, aunque estas ya son cifras muy históricas —iguales o superiores a muchos programas de TV— y que deberíamos aplaudir y poner en valor. Lo de La Velada es un fenómeno único.

P.- La moda también tiene su hueco en La Velada y tu look de este año se creo con artículos encontrados en Vinted. ¿Qué nos puedes contar sobre tu atuendo y dinos si te gustó cómo quedó?

R.- La idea era que entre mi pareja Sara y yo le diésemos una segunda vida a las prendas de se venden en Vinted y con ellas pudiésemos crear un look para La Velada, con un toque gracioso, como siempre nos caracteriza.

Nos trolleamos en un directo de Twitch y terminamos comprándole al otro prendas de arriba y abajo que no pegaban para nada, junto a algún accesorio curioso. Al final una diseñadora que nos proporcionó Vinted —@meryolivares— nos 'tuneó' y mejoró el look para poder ir mucho más conjuntados, cómodos y arreglados al evento, y el outfit final fue bastante sencillo pero bonito.

P.- En Vinted están ya disponibles algunos artículos tuyos. Es también una forma diferente y original de conectar con todos tus fans, ¿verdad?

R.- ¡Por supuesto! La idea es, sobre todo, poner a la venta ropa, artículos, coleccionables u objetos que han formado parte de mi carrera y que mis fans valoran, como alguna de las sudaderas que salían en mis videos de YouTube, prendas de mi colección de merch de Auronhouse o algún coleccionable único como una figurita mía firmada.

Si lo hago es por ellos, más que nada, y así les devuelvo todo el cariño que me demuestran día a día.

P.- Los fans son muy importantes en un evento como La Velada. ¿También crees que añade presión sobre cada participante por tratar de estar a la altura de ese apoyo?

R.- No he estado en esta situación pero supongo que debe ser una presión doble, la que tienes desde fuera por parte del público y la que se impone uno mismo por querer dar el 100%. Está claro que los participantes tienen pocos meses para prepararse, es su primera pelea y todo este mix hace que sea un combate especial y un reto mayúsculo.

P.- ¿Cómo te imaginas que es la sensación de estar en medio del ring ante 80.000 personas y a punto de pelearte?

R.- Como decía antes, es un combate único por muchos motivos. Piensa que pocos boxeadores, tanto profesionales como amateurs, pueden decir que han peleado en un estadio ante 80.000 personas. A esto añádele que es tu primera pelea, y encima con poca preparación, retransmitido ante millones de personas y contra un compañero de profesión.

P.- Vimos a tu amigo Perxitaa ir al ring homenajeando su carrera en Internet con una entrada inspirada en Minecraft, ¿cómo sería una entrada así en tu caso? ¿O elegirías ir acompañado de un artista?

R.- Fue una entrada muy acorde a su personalidad. Los que son streamers o gamers deben mantenerse fieles a su forma de ser. Hay otros que prefieren la épica para motivarse, también lo entiendo.

En mi caso no sabría decirte cómo saldría porque ni me imagino peleando, de momento, pero está claro que sería algo más parecido a lo de Perxitaa que no saliendo con un rapero acompañado de 50 personas.

¿Velada del Año VI? pic.twitter.com/TZTD8pj3BP — La Velada Del Año 5 (@infoLaVelada) July 30, 2025

P.- En el último año te has puesto en forma, cada edición se habla de tu posible participación... ¿Estamos más cerca de ver a Auronplay peleando en La Velada?

R.- Estamos más cerca de ver la sexta Champions del Barça que de verme pelear, creo, jaja

P.- Juan Guarnizo ya ha respondido a tu 'reto' para La Velada del Año 6. Puso en X: "Nos vemos en 2026". ¿Quieres decirle desde aquí algo a Ibai al respecto?

R.- Que nos veremos en 2026, pero de momento no te diré si desde la grada, el palco o el ring.