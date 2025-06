Alejandro Blanco: “El debate sobre las atletas trans no necesita política sino estudios que digan si hay o no ventaja”

Alejandro Blanco (Orense, 9 de octubre de 1950) llegó al cargo de presidente del Comité Olímpico Español en 2005 y como él mismo reconoce "nada en la vida es igual 20 años después y en el deporte lo mismo".

Reelegido seis veces en el cargo, Blanco afronta una legislatura que debe ser clave para el olimpismo y el deporte español. En estos cuatro años, tiene por delante la difícil tarea de impulsar un gran cambio en el modelo deportivo en España.

La optimización del dinero público con estrategias estables, un proyecto a 30 años y la atracción de financiación privada que permita complementar los fondos públicos.

Una inyección económica que no busca otra cosa más que mejorar la preparación de Federaciones y deportistas para lograr mejores resultados en las grandes competiciones internacionales y fortalecer todo el sector económico que rodea al deporte en España.

Además, la reciente elección de Kirsty Coventry como presidenta del COI abre un nuevo camino en el organismo internacional que tendrá entre otros grandes retos: encontrar una respuesta al debate sobre las atletas trans en las competiciones femeninas.

Por último, el sueño de lograr que Madrid sea olímpico parece irreal en estos cuatro años, pero con el cambio en el COI, la capital sabrá si el modelo que ha impulsado en sus candidaturas para el 2012, 2016 y 2020 sigue siendo el ideal o tendrá que transformarse antes de volver a intentarlo.

Hace 20 años de su llegada a la presidencia del COE, ¿cómo ha cambiado el olimpismo español y el deporte en estas dos décadas?

El deporte está en una evolución continua. Hoy estamos viendo especialidades deportivas en los Juegos que hace 20 años nadie imaginaba.

La llegada de la empresa privada a la organización de grandes eventos es un cambio exponencial.

Las estructuras federativas como tal están cambiando y creo que ahí ha habido una evolución muy positiva del deporte, nada en la vida de España y en la del mundo es igual 20 años después, pues en el deporte lo mismo.

Alejandro Blanco, en la sede del Comité Olímpico Español Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

España acabó 15ª en el Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 con 18 metales en total. Se mejoraron los resultados de Tokio en número de medallas y en oros, pero el sueño de superar Barcelona 92 sigue resistiéndose.

Más que la palabra cambio, necesitamos que en esas competiciones de los Juegos Olímpicos se alineen todos los astros, ¿no?

El ciclo olímpico de Tokio a París, en resultados deportivos de modalidades olímpicas, ha sido el mejor de la historia. Es más, prácticamente doblaban el número de medallas a los ciclos anteriores.

Íbamos con muchísimas posibilidades, pero no podemos olvidar nunca que el deporte es deporte. Nadie puede garantizar que vayas a ganar.

En París, después de escuchar a los deportistas, a los entrenadores, a las Federaciones, teníamos claro que se podía superar Barcelona, pero bueno, no salió el resultado.

Lo que realmente me sorprende es que cuando hablábamos de 22 medallas, éramos los menos optimistas, porque las agencias tanto nacionales como internacionales nos ponían entre 25 y 35.

El deporte español está en un momento extraordinario, tenemos grandísimos deportistas y lo que tiene que pasar es que en unos Juegos esas cosas que ocurren que hacen que no ganes, pues en unos Juegos eso salga de nuestro lado. El límite de 22 medallas es totalmente asumible.

¿Qué cambios necesita el olimpismo español para lograr romper esa barrera de los 22 metales?

Tenemos que seguir haciendo una programación como la que se está haciendo, las Federaciones están llevando a cabo un trabajo extraordinario, estamos viendo los resultados que salen cada fin de semana y solo esperemos que Los Ángeles, digamos que el cielo se acuerde más de nosotros y que podamos tener esas medallas.

Si algo se aprendió de Barcelona 92 fue que la colaboración público-privada hace al olimpismo más fuerte.

En la balanza entre unos y otros, ¿quién debe esforzarse más hoy en día en su apoyo: ¿Las administraciones públicas, las empresas o ambos?



Estás tocando el tema clave de cuando nosotros hablamos del famoso modelo que queremos presentar.

Cada vez hay más competiciones. Cada vez más, el dinero público no llega. Hay deportistas que pueden estar compitiendo cada fin de semana, hay una sobredimensión de las competiciones.

La solución es lo público-privado. Ese es el modelo de ADO que se creó para Barcelona 92. Aunque hay que modificarlo un poco en cuanto al retorno que tienen las empresas.

El gobierno en este periodo ha aumentado significativamente el dinero, pero, sin embargo, se necesitan más medios y eso ningún país, que no sean los de los petrodólares, puede ahora mismo asumir toda esa inversión que hace falta en el deporte, porque hay muchas competiciones.

Entonces, creo en lo público y lo privado, en volver a unirnos, volver a intentar que las empresas, entidades o personas puedan ayudar a nuestros deportistas. Yo creo que ese es el reto que tenemos a corto plazo.

Alejandro Blanco, presidente del COE, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

Teniendo en cuenta la inestabilidad política que hay hoy en día en España, y en otros países. Hasta qué punto es importante que la estrategia deportiva, la inversión y la planificación a medio y largo plazo se separe de la política y se haga cargo de organismos como puede ser el COE que tienen una visión más centrada en ello.

Ese es el modelo que está en los países más desarrollados y yo creo que es bueno. Al final has dicho tú la palabra clave, la estabilidad.

Para tú tener resultados, tienes que tener un proyecto a corto, a medio y a largo plazo, es decir, si nosotros estamos pensando, ya no te digo en Los Ángeles, en Brisbane, las federaciones tienen que estar trabajando con las categorías sub-17, sub-19.

Entonces, creo que eso es muy importante, pero también creo que el gobierno no se puede apartar totalmente, es decir, aquí tiene que haber una mezcla.

El gobierno, evidentemente, tiene que legislar, tiene que dar dinero público y a partir de ahí ver de qué forma podemos traer dinero privado y que haya una estabilidad en lo que es la planificación.

Creo que es uno de los grandes retos que tenemos para el futuro y espero que este año demos un salto grande en este tema.

¿Se necesita un Ministerio de Deportes en exclusiva o es más importante considerar el deporte como un eje transversal en todas las políticas del Gobierno?

No es un tema de un Ministerio solo, que también, sino es considerar el deporte como un todo. Si creemos que el deporte es importante en cuanto a los resultados deportivos y por la marca España, es una dimensión, pero tenemos que pensar en lo que el deporte significa en el país.

El deporte afecta a todos los ministerios, porque no podemos hablar del deporte sin hablar de salud, de educación, de cultura, de innovación, de la representación de España, de trabajo, de industria... afecta a todos los ministerios.

Entonces ese todo es lo que estamos intentando poder plantear. El deporte afecta a todo el país y repito, en este momento político debemos tener una situación estable, una institución estable y un deporte estable y reconocido que año tras año sigue logrando resultados. Hay que dimensionarlo bien y darle el tratamiento que merece.

Qué podemos copiar de los grandes Comités Olímpicos nacionales que son punteros en cada cita olímpica. ¿Qué se hace fuera que nosotros no hacemos?

Debemos aprender de todos y escuchar a mucha gente y luego hay una cosa que yo mantengo mucho, no copiar de nadie. Somos España y tenemos que adaptar lo que vemos a nuestra propia estructura.

No podemos olvidar que nosotros tenemos a las Comunidades Autónomas, el deporte está transferido, pero el deporte al final, como la representación de España, como marca España, debemos colocarlo en una situación determinada.

A partir de ahí, con la situación política que tenemos y las competencias que tiene cada uno, las locales, las autonómicas y las nacionales, a partir de ahí crear la estructura que sea buena para España.

Yo lo definiría fácil, pensar en un modelo, un objetivo a 30 años, ¿qué queremos que sea el deporte en los próximos años? ¿Qué modelo tenemos que implementar para conseguir ese objetivo y qué camino tenemos que recorrer? Ese es el debate que se tiene que presentar ahora.

Alejandro Blanco, presidente del COE, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

Mirando hacia adelante, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 son las dos grandes citas del olimpismo. ¿Qué sensaciones hay, sobre todo de cara a esos próximos Juegos de Invierno en Italia?

Aún no está definido el equipo totalmente, pero vamos a ir con muchas posibilidades en la nieve y el hielo, además se ha incorporado la montaña y creo que podemos tener un equipo, no tan numeroso como en los JJOO de verano, pero sí más numeroso que los anteriores Juegos e ir con posibilidades.

Por otro lado, la gente está ahora empezándose a clasificar para Los Ángeles. Es decir, si los resultados que están saliendo se mantienen tenemos grandes opciones. Antes de Los Ángeles habrá una clasificación muy alta y con muchas posibilidades de medalla, luego vamos a ver qué ocurre.

De cara a Milano Cortina 2026, ¿se atreve con una porra de medallas?

No, yo nunca hablo de medallas. En París, que fue cuando hablé... Esperemos a ver el equipo que tenemos, el definitivo, la gente que va, qué posibilidades tiene. A partir de ahí, hay que ser optimista siempre, porque antes de unos Juegos si no eres optimista mejor no ir.

Kirsty Coventry, fue elegida hace poco como presidenta del COI tomando el relevo de Thomas Bach. Cómo valora el hecho histórico de que por primera vez una mujer presida esta institución y sus primeras declaraciones.

Kirsty Coventry es presidenta del COI por su valía. Luego añadimos que es mujer y que ha sido un gran cambio, pero es una deportista con varias medallas olímpicas, que ha sido ministra en su país y presidenta de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Internacional, es decir, llega con un bagaje muy amplio para que seamos optimistas.

La segunda parte de la pregunta, el día 23 de este mes toma posesión y lleva a cabo el relevo al presidente Thomas Bach. Precede a un gran presidente como es Bach y veremos cuáles son sus planes.

Confío plenamente que hará un gran trabajo y que el Comité Olímpico Internacional seguirá siendo un gran referente para todas las Federaciones, para internacionales, para todos los Comités Olímpicos y para el deporte mundial.

Actualmente en el COI hay dos grandes figuras españolas como son Juan Antonio Samaranch junior y Pau Gasol ¿Considera que es suficiente la representación española? ¿Deberíamos aspirar a más personas o que las que tenemos sigan escalando en sus carreras olímpicas y logren más autoridad como ya intentó en estas últimas elecciones Samaranch junior?

Nosotros hemos llegado a tener hasta cuatro representantes a la vez. Hay que tener en cuenta que son 206 Comités Olímpicos y que hay 105 miembros, más o menos en números redondos depende del año, máximo 110.

España está muy bien representada. Primero Juan Antonio Samaranch junior, es vicepresidente del COI y además se presentará a la reelección el año que viene y ahora ha sido candidato a la presidencia, eso ya da un nivel de la persona de la que estamos hablando.

En segundo lugar, Pau Gasol no tiene límite. Pau en el COI será lo que quiera ser, porque si es grande como deportista, su capacidad personal y cómo influye a la gente es verdaderamente extraordinario.

Como Comité Olímpico tenemos que intentar que haya más. Ahora mismo hay varios dirigentes españoles que pueden entrar a la presidencia de Federaciones Internacionales y yo creo que cuantas más tengamos mejor, pero los que tenemos son muy buenos.

Alejandro Blanco, presidente del COE, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

Uno de los debates que más polémica han generado en los últimos años en el deporte es la presencia de atletas trans en competiciones femeninas.

Este es uno de los grandes retos de Coventry y de todo el olimpismo puesto que hasta ahora no hay una legislación única para todos los deportes. ¿Cuál es su posición y cómo se debe trabajar en este caso para lograr un consenso que satisfaga a todos y acabe con los debates?

El problema que hay es que en los Juegos Olímpicos los deportistas que compiten los inscriben los Comités Olímpicos nacionales, cumpliendo los requisitos de las Federaciones Internacionales.

Entonces, cuando el deportista llega a los Juegos Olímpicos tiene el reconocimiento de su Comité Olímpico, su país y ha competido en las competiciones internacionales.

Como hay diferentes criterios en las competiciones internacionales, porque el tema es muy complejo, siempre nos encontramos con alguna polémica, no muchas, pero una importante polémica.

Creo que, en mi modesta opinión, el problema que se tiene que cuidar al máximo es la igualdad y que no salgan perjudicadas las mujeres en las competiciones.

¿Esto se puede hacer con estos debates políticos?, no. ¿Esto se puede hacer con ruido?, no.

Esto solo se puede hacer con unos estudios médicos impresionantes que nos determinen si al ser trans, a los cuales respeto al 100%, compitiendo tienes ventaja o no tienes ventaja. En el momento en que haya una desventaja para las deportistas, no pueden competir.

Esa es mi opinión, pero si no hay desventaja, sin ninguna duda sí deben poder competir.

Otro de los debates olímpicos que llevan tiempo abiertos son los cambios en el programa olímpico. La salida de deportes consolidados como el kárate y la entrada de otras disciplinas con menos arraigo, e incluso con poca consideración de ‘deporte’, como es el caso del Break Dance. ¿Han perjudicado a España estos cambios?

El kárate para nosotros es muy importante. Ahí están las dos medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio de Sandra Sánchez y Damián Quintero.

Esa decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional, que sin ninguna duda tenemos que respetar, a nosotros nos ha perjudicado. Aparte de que por el gran nivel deportivo que tiene el kárate español, el kárate es un deporte universal, está en todos los países del mundo.

Ahora el COI ha hecho una cosa muy buena, que es abrir la puerta e introducir otros deportes, como introdujo en su momento kárate.

No tenemos el nivel que teníamos en kárate, sin ninguna duda, pero bueno, al final nos tenemos que adaptar a lo que hay. No es un tema de cuánto te beneficia o no.

En los nuevos deportes, en algunos casos en España aún no existe estructura, con lo cual el camino es muy largo a recorrer. No lo podemos comparar con deportes que llevan 80 o 100 años compitiéndose en nuestro país.

¿Cómo llevan la inclusión de los nuevos deportes en el programa olímpico de Los Ángeles 2028 (Béisbol / Críquet / Flag Football / Lacrosse / Squash)?

Están trabajando las Federaciones. Hay algún caso en que aún no hay federación española. Nos encontramos en desventaja sin ninguna duda. Por eso, creo que en el debate sobre abrirle la posibilidad a participar a nuevos deportes, nos falta algo.

Estos deportes deben tener estructura universal. Que tengan tantos países, tantas federaciones y en donde ya haya federaciones reales reconocidas por el Comité Olímpico del país y por el gobierno del país para poder trabajar.

Si no nos encontramos que va a haber deportes nuevos en donde en algunos países, o en muchos, no hay una federación nacional. Entonces, no puedes catalogarlo igual a la hora de clasificarse para unos Juegos que con aquellos deportes que en los que se llevan toda la vida compitiendo.

Yo creo que hay que dar, en mi modesta opinión, un giro a ese tema.

Uno de esos casos polémicos de entrada porque no había ni estructura y para algunos no era ni un deporte, fue el caso del break dance. ¿Cree que ha sido como un resbalón del COI? ¿Una prueba que no ha salido bien?

La asamblea y París decidieron eso y ahora, por ejemplo, en Los Ángeles ya no habrá prueba de break dance. Pero esos cambios se van a estar produciendo siempre.

Creo que la filosofía detrás de eso es buena. Abrirse a nuevos deportes, a deportes que tengan arraigo en la sociedad.

Creo que ha faltado esa segunda parte para poder hacer un estudio más completo y sobre todo para que todos los países podamos llevar deportistas, porque si no tienes en tu país una federación, cómo lo haces.

Comentó en una ocasión que Madrid era “la ciudad más preparada del mundo para hacer unos JJOO”, ¿cree que eso sigue siendo cierto?

Sí, sí, sigue siendo cierto y te falta lo que digo siempre: "El COI nos debe unos Juegos".

Madrid presentó unas candidaturas impresionantes las tres veces. Yo hablo siempre con propiedad de la que yo presidía, que era la del 2020. Fuimos la más valorada por la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional.

Por nivel deportivo, por nivel organizativo y sobre todo algo que se oía muchas veces: era la que más apoyo popular tenía.

Si tenemos deportistas, tenemos estructura, tenemos organización, tenemos apoyo popular y somos una de las grandes capitales del mundo que aún no ha tenido unos Juegos Olímpicos, es que nos lo debes.

Ese sueño no debe desaparecer, se debe de insistir y con el modelo actual, Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacer unos juegos.

Te hago una precisión. Cuando la presidenta Kirsty Coventry, el día 23 de junio, explique cuál es su modelo de elección de ciudades y sedes, veremos si se vuelve al modelo tradicional o seguimos con el que hay ahora, que en mi modesta opinión es el bueno.

Este modelo te permite trabajar con el Comité Olímpico Internacional, que conozca directamente en lo que tú estás trabajando y que sea la ciudad la que mejor puede organizar los Juegos, haciendo una inversión mínima.

El sistema anterior, al que pueden volver sin ninguna duda, ha obligado a inversiones fuertísimas.

La sede del Comité Olímpico Español en Madrid Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

El calendario olímpico tiene ya anunciados a Los Ángeles en 2028 y Brisbane en 2032.

Después, aún sin oficializar, Qatar aparece como la gran favorita para el 2036 y la rotación abriría la opción de una vuelta a Europa en 2040, aunque voces tan autorizadas como Thomas Bach pidieron que una candidatura africana debería ser la elegida.

El calendario parece que no está del lado de Madrid, ¿no?.



Ahora mismo, en este sistema hay que ir de la mano del Comité Olímpico Internacional, hay 11 ciudades apuntadas, o sea que no va a ser fácil nunca, pero no podemos renunciar a ese sueño por muy difícil que sea.

Creo que para hacer una valoración real, primero hay que ver cuál es el sistema que la presidenta Kirsty Coventry va a determinar y a partir de ahí ver cuál es el momento para Madrid.

Pero Madrid no puede renunciar, en mi modesta opinión, a los sueños de ser sede olímpica.

Para ir acabando, no le voy a preguntar si se presentará dentro de cuatro años a la reelección de la presidencia del COE, pero ¿dentro de cuatro años qué hitos le gustaría haber conseguido al frente de esta institución?

Ahora tenemos varios muy importantes. Primero, todos aquellos campos que estamos abarcando a nivel mundial, como es la sostenibilidad, el tema de los refugiados, el primero, la oficina de atención al deportista, eso tiene que seguir siendo un referente mundial.

Segundo, hay un proyecto que a mí me hace muchísima ilusión. Hemos logrado la Universidad UCAM-COE, que comienza en septiembre en Madrid.

Tener una universidad en Madrid que se llame UCAM-COE era un sueño impensable y tuve la gran suerte en mi vida de encontrarme con con José Luis Mendoza, con mi hermano José Luis Mendoza, ahora con Lola y toda su familia.

Hoy tenemos a casi 500 deportistas estudiando y tener una sede en Madrid en donde no solo hablamos de estudios también hablamos de posibilidad de crear puestos de trabajo, somos referencia mundial.

Y luego creo que el gran reto de este periodo es el tema del modelo. Llevamos mucho tiempo hablando de qué podemos hacer para intentar mejorar lo que tenemos. No significa que lo que tenemos sea malo, ni mucho menos, pero para poder intentar mejorarlo.

Ese modelo que nos permita ver el deporte a 30 años, ver cómo podemos estructurar lo público y lo privado, ver cuál es el camino que hay que recorrer... para mí es el gran reto con la universidad y con todo lo anterior en estos 4 años.