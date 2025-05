Elena Congost, la atleta que no dejó caer a su guía en los Juegos Paralímpicos, anuncia que tiene cáncer: "Toca apartarse un poco"

Hace tan solo unos meses Elena Congost fue protagonista por una de las historias más bonitas del deporte. La española acariciaba el bronce cuando soltó durante unos instantes la cuerda que le unía a su guía para sujetarle antes de caerse pocos metros antes de cruzar la meta. Ese gesto conllevó su descalificación.

Ahora ha vuelto a ser noticia, aunque no de la forma en la que le gustaría. La maratoniana catalana ha anunciado que hace un mes le detectaron un tumor cuando preparaba su regreso a las pistas junto a su nuevo guía, Roger Sans.

"Estoy viviendo otro tipo de carrera porque estoy en un momento complicado de salud. A veces hablamos de enfermedades, del cáncer, y suena a tabú, pero es bastante habitual. Toca apartarse un poco, cuidarse, mirar hacia adelante y seguir", confesó en el programa 'Esport Club' de la televisión autonómica catalana Esport 3.

Elena Congost tiene discapacidad visual. Fue la primera campeona paralímpica de Maratón de la historia. En París regresó a unos JJPP 8 años después, tras dar a luz 4 veces. Eran sus 5º Juegos y había conseguido la mínima de forma heroica. Logró el bronce, pero la descalificaron a… pic.twitter.com/W7y6NXVmfE — David Orenes (@david_lrl) May 29, 2025

"Por mucho que cuidemos la alimentación, la nutrición y el descanso al máximo, no somos personas a las que no nos puedan pasar estas cosas.

Pero sí podemos decidir cómo afrontar estas situaciones y yo lo haré con fuerza, empuje y el apoyo de todos los que me rodean", añadió la campeona paralímpica de maratón en Río 2016 y plata en 1.500 metros en Londres 2012.

París, un antes y un después

Elena Congost entró tercera en la prueba de maratón en la categoría T12, y lo hizo junto a su guía Mia Carol Bruguera. Instantes antes de cruzar la línea de meta, la cuerda por la que siempre deben ir unidos los atletas y los guías en este tipo de pruebas, se separó de ambos por unos calambres sufridos por Bruguera.

Fue Elena Congost la que, en los últimos metros de la prueba, ayudó a su guía a que se recuperara y a que pudiera cruzar la línea de meta con ella para conseguir el bronce. Sin embargo, fue descalificada en una decisión muy polémica que causó una gran polémica en todo el mundo.

Elena Congost, con su guía tras terminar la maratón de París 2024. REUTERS

La atleta recibió la noticia de la descalificación y la tachó de "injusta y surrealista". No daba crédito a que su medalla de bronce se borrara por unos instantes en los que no estuvo unida a su guía y en los que además no sacó ventaja alguna.

Aun así, Congost es considerada una de las mejores atletas paralímpicas de los últimos años.