Álex Palou busca hacer historia en la IndyCar: la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis es su gran oportunidad

Álex Palou ha encontrado en la IndyCar su disciplina del deporte motor en la que convertirse en el mejor piloto del mundo. Después de una temporada 2024 fulgurante, parecía imposible mejorar los resultados este año, pero esa palabra no existe en el diccionario del español. El español está próximo a batir el legado de AJ Foyt con el mejor arranque de la historia.

La victoria del vigente campeón el pasado sábado en el Gran Premio de Indianápolis le permitió superar el inicio de temporada que realizó Sebastien Bourdais en 2006 con cuatro victorias y una quinta posición. En las cinco primeras carreras, Álex Palou ha ganado cuatro de las cinco disputadas hasta el momento, además de quedar en segundo lugar en el Gran Premio de Long Beach.

En Indiana consiguió igualar el mejor arranque de la historia de la IndyCar que ostentaba el legendario AJ Foyt después de ganar cinco de cinco carreras en 1964, por lo que está a una victoria de superarlo y ser él quien registre, un siglo después, el mejor arranque de temporada nunca visto.

Una semana después del Gran Premio de Sonsio, el español ha vuelto a Indianápolis para disputar las 500 millas, la carrera más prestigiosa de la IndyCar. No obstante, cabe destacar que Álex Palou nunca ha ganado la mítica prueba y este 2025 tiene la gran oportunidad de su vida, puesto que está dominando con una solvencia increíble el campeonato.

En su última victoria reconoció "no poder describir la increíble temporada hasta el momento. Es increíble, es algo que no me lo creo. Ojalá podamos volver a estar aquí (en lo más alto del podio) dentro de un par de semanas para la carrera más importante del año", en vistas a las 500 Millas de Indianápolis.

Un comienzo fulgurante

El inicio de la temporada 2025 del corredor de Sant Antoni de Vilamajor ha sido uno de los mejores de la historia de todo el campeonato americano. Palou arrancó el presente curso ganando la primera ronda, en St. Petersburg. Tras ello, repitió resultado en el Thermal Club, una cita en la que ya había vencido en 2024, pero cuando era no puntuable.

Tras ello, fue segundo en Long Beach por detrás de Kyle Kirkwood, en la única vez que ha sido derrotado hasta la fecha. Después, hace una semana volvió a vencer en Barber, saliendo desde la pole. Y este pasado fin de semana, se subió de nuevo a lo más alto del podio en el Gran Premio de Indianápolis, un evento disputado en el circuito interior del óvalo, y en el que Palou, que también partía desde la primera plaza, ya había triunfado en 2023 y 2024.

Cuatro victorias en cinco carreras y una segunda posición que le han encumbrado a lo más alto de la general, pues desembarcará en la Indy 500 con casi dos carreras de ventaja: con 248 puntos, le saca 97 a Kirkwood, segundo, y 98 a Christian Lundgaard, tercero.

De esta forma, Palou ha firmado un inicio de temporada que no se veía desde hace 61 años, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la IndyCar. El último que alcanzó tal perfección fue A.J. Foyt, gran leyenda del campeonato, con siete títulos. El americano supera al barcelonés, ya que comenzó la temporada 1964 con cinco victorias, a las que después siguieron otras dos.

El estadounidense corrió 13 carreras, logró 10 victorias y su posición media en carrera fue de 5.8. Palou lleva 5 pruebas (serán 17), lleva 4 triunfos (el 80%) y su promedio de puesto final en carrera es de 1.2.

Una peculiar clasificación

Las 500 Millas de Indianápolis es una carrera única en muchos sentidos y uno de los más llamativos es su particular sistema de clasificación, que dura todo un fin de semana. Son días frenéticos puesto que el piloto que se lleve este domingo la pole lo habrá hecho después de disputar un total de ocho horas y media de sesión repartidas entre el sábado y el domingo. Además cuenta con tres fases eliminatorias, la única semejanza que mantiene con la Fórmula 1.

La clasificación para las 500 Millas de Indianápolis es la más larga y rápida del mundo con una velocidad promedio de 370km/h, lo que supone un gran peligro para los pilotos después de estar conduciendo continuamente en un circuito que tiene forma de óvalo.

Otro detalle llamativo del sistema de clasificación de la Indy 500 es que otorga puntos a los doce mejores pilotos... y no son precisamente simbólicos. El que logre la pole no solo se lleva un premio económico, sino también 12 valiosos puntos, con una escala descendente hasta el duodécimo clasificado, que suma un punto.

El sábado Álex Palou ya dio el primer paso para llevarse la pole después de haber tenido el promedio más rápido en el óvalo con 233.043 km/h. Las sensaciones no han podido ser mejores estos días después de haber sido el mejor durante el ensayo de la clasificación, pero queda todavía lo más difícil, conseguir este domingo la pole.