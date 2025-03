El oro de Ana Peleteiro más difícil: "Hace tres días recibí amenazas y coacciones de alguien que apreciaba mucho"

Este viernes, Ana Peleteiro demostró que es la indiscutible reina del triple salto en Europa al conquistar la medalla de oro en los campeonatos en pista cubierta, celebrados en Apeldoorn (Países Bajos). Este título, que se suma al obtenido en Roma el año pasado, reafirma su categoría pese a recientes adversidades.

Tras los Juegos Olímpicos de París, la gallega de 29 años optó por transformar su preparación. Dejando atrás el entrenamiento bajo el técnico Iván Pedroso en Guadalajara, regresó a su Ribeira natal para trabajar junto a su marido, Benjamin Compaoré, exsaltador francés y ahora entrenador personal. Esta decisión representó un cambio técnico y un compromiso por recuperar el bienestar físico y mental.

El cambio de entorno trajo consigo modificaciones en su técnica. La deportista busca optimizar cada salto, enfocándose en aumentar el componente horizontal de su vuelo. Como expresó antes del inicio de la competición: "Estamos intentando saltar de forma más horizontal. Estamos trabajando muchísimo en eso para ganar, sobre todo, en salud y en longevidad".

En la final, la atleta sorprendió a todos con una actuación impecable. Su segundo salto, de 14,20 metros, le permitió tomar la delantera, mientras que en su quinto intento se marcó 14,37 metros, la mejor marca europea de la temporada. Con este resultado,Peleteiro se coronó campeona de Europa en pista cubierta por segunda vez, consolidando su posición en el atletismo continental.

La gloria deportiva se vio empañada por una semana personal difícil. Días antes de la final, la saltadora tuvo que enfrentar el duro impacto de una amenaza: "Recibir una información con amenazas y coacciones de una persona a la que yo apreciaba mucho nunca es plato de buen gusto". Este suceso se sumó a decepciones y dolores físicos, durante el último mes, complicando aún más su preparación para la competición.

Ana Peleteiro, muy emocionada tras su oro europeo.



''Esta medalla sabe a amor y sacrificio. Ha sido un mes muy difícil y sin Benjamin (su entrenador y marido) no sé qué habría sido de mí este campeonato.''



''Cada 2x3 me entierran pero soy un poco como el ave fénix'' pic.twitter.com/MC8zNn9YS0 — Teledeporte (@teledeporte) March 7, 2025

A pesar de las adversidades, la saltadora convirtió el dolor en fuerza. Durante la rueda de prensa, confesó: "Me ha costado mucho esta vez, ha sido muy duro y me he llevado muchas decepciones personales, además de los dolores físicos". Reconoció el apoyo fundamental de familiares y amigos para "sacarme los monstruos de la cabeza en un momento en el que se sentía más baja que nunca". Su actitud reflejó una renovada fortaleza mental.

En la zona mixta, la emoción fue evidente cuando la campeona afirmó: "Estar de vuelta, gestionando tan bien la competición como creo que he hecho me hace sentir orgullosa. Tenía muchas ganas de demostrar que Benjamin [Compaoré] es un fantástico entrenador y que hacemos un súper equipo". Además, confirmó su participación en los Mundiales indoor en Nankín (China), donde espera continuar brillando.

En su cierre, la saltadora reflexionó sobre los obstáculos superados y la fortaleza adquirida. Recordó un periodo de incertidumbre y afirmó: "Bueno, yo creo que me merezco poder decir que soy buena competidora después de tantos años. Y cada vez disfruto más. Hoy me he tenido que sacar los monstruos de la cabeza. Jamás me he sentido tan baja. Si no fuera por la terapia de hace dos días y el apoyo de las personas a mi alrededor, no lo habría logrado".

Concluyó: "Aunque me quieran pisar, hundir y acabar conmigo, gracias al colchón que me rodea, siempre salgo incluso más fuerte que la última vez. Como el Ave Fénix". Este logro representa no solo una victoria deportiva, sino un símbolo de resiliencia y esperanza para la atleta gallega.