UFC y WWE quieren salvar el boxeo junto a Arabia: las claves de la alianza que revolucionará el negocio a nivel mundial

En un anuncio que ha dado la vuelta al mundo de la industria deportiva, esta semana se dio a conocer la creación de una nueva organización que promete reinventar el boxeo a escala global. La iniciativa surge de la alianza entre TKO Group Holdings —empresa detrás de UFC y WWE— y el respaldo estratégico de Arabia Saudí, canalizado a través de Sela, la compañía ligada al Fondo de Inversión Pública (PIF).

La estructura de esta nueva promoción contará con la dirección ejecutiva de Dana White, presidente y CEO de UFC, y Nick Khan, presidente de WWE y miembro de la junta directiva de TKO. Ambos tendrán un papel determinante en la organización, la cual se apoyará en un sistema innovador que incluye acceso al reconocido UFC Performance Institute —instalado en Las Vegas, Ciudad de México y Shanghái— para los boxeadores, garantizando así una preparación de élite y alejándose de la fragmentación que ha caracterizado al boxeo tradicional.

En declaraciones a The Associated Press, White dejó en claro sus intenciones al respecto: "Todo el mundo dirá que es el dinero. Yo no hago nada por dinero". En este sentido, enfatizó la importancia de la afinidad de valores y visión compartida con sus socios, afirmando: "Quiero trabajar con gente con la que estoy alineado. Tenemos las mismas ideas, tenemos los mismos valores. Tenemos todo lo mismo".

No es la primera vez que White expresa su determinación de transformar el boxeo. En su misma declaración a AP dijo: "Me gusta tomar las cosas que están rotas y que no se pueden arreglar y voy a arreglarlas", añadiendo de forma contundente: "No hay manera de que me meta en algo que no pueda dirigir y controlar". Con estas palabras, se perfila la estrategia de una gestión que se distanciará de las convencionales luchas de poder y conflictos internos que han obstaculizado al boxeo durante años.

La primera cartelera de esta nueva promoción se ha programado para 2026, aunque la fecha exacta dependerá de la concreción de un acuerdo para los derechos de transmisión. Se espera que el evento inaugural reúna a boxeadores de talla mundial y prospectos emergentes, ofreciendo un espectáculo de nivel mundial que se apoye en la experiencia y la producción de TKO.

BOOOOOOM!!!!! Boxing here we come pic.twitter.com/XBRBT5mr3P — danawhite (@danawhite) March 5, 2025

En este sentido, el grupo se encargará no solo de la organización y promoción de los eventos, sino también de asegurar que las transmisiones alcancen a audiencias internacionales con la misma calidad que ha caracterizado a UFC y WWE.

La alianza no es fruto del azar, sino el último eslabón de una serie de inversiones masivas que Arabia Saudí ha venido realizando en el deporte global. El reino, impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha apostado por diversificar su economía y modernizar su imagen a través de proyectos de alto impacto.

Desde la organización de un Gran Premio de Fórmula 1 y el financiamiento del circuito LIV Golf hasta la celebración de eventos de boxeo que han marcado hitos, como la victoria de Tyson Fury sobre Francis Ngannou en octubre de 2023, la estrategia saudí se enmarca en el ambicioso proyecto Vision 2030.

Este ambicioso plan de transformación se apoya en el vasto caudal financiero del Fondo de Inversión Pública (PIF), cuyo objetivo es invertir decenas de miles de millones de dólares en proyectos deportivos y de entretenimiento. Sin embargo, la magnitud de esta inversión ha suscitado críticas que acusan al reino de recurrir al sportwashing, intentando mejorar a través del deporte una imagen manchada por controversias en derechos humanos.

Influencia de Arabia

Los impulsores de la nueva promoción subrayaron que la asociación con Arabia Saudí no solo elevará la calidad de los eventos, sino que también ofrecerá una plataforma integral para el desarrollo de nuevos talentos. Así, se establecerá un sistema estructurado que combinará la experiencia de TKO en producción y medios con el poder financiero y la proyección internacional de Sela.

En palabras de Turki Al-Sheikh, miembro de la casa real saudí y una figura clave en este acuerdo, "esta asociación histórica entre las potencias de la industria prepara el terreno para una experiencia incomparable para los boxeadores y los fanáticos. Juntos, estamos desarrollando la próxima generación de talentos y brindando eventos de clase mundial en un momento en el que el deporte está preparado para una mayor disrupción".

La visión de Al-Sheikh es clara: se trata de una transformación que combine el rigor deportivo con la espectacularidad del entretenimiento global.

El enfoque innovador de la nueva organización también se ve reflejado en la estrategia de expansión. White aseguró en AP: "Voy a llevar esto a todas partes". Con esta declaración, se vislumbra un plan que no se limitará a eventos exclusivos en Arabia Saudí, sino que se extenderá a territorios clave como "Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Australia y el Reino Unido", países a los que hizo mención el presidente de UFC.

Al-Sheikh compró Ring Magazine el pasado mes de noviembre y el próximo 2 de mayo organizará una cartelera de boxeo en Times Square. En el evento principal pelearán Ryan García contra Rolando 'Rolly' Romero y también serán partícipes de la velada figuras como David Haney y Teófimo López.

Esta cartelera se sumará a otros eventos internacionales promocionadas por Sela en los últimos años, como Terence Crawford contra Israil Madrimov en Los Ángeles y Anthony Joshua contra Daniel Dubois en el estadio de Wembley

En declaraciones adicionales, Mark Shapiro, presidente y director de operaciones de TKO, destacó: "Esta es una oportunidad estratégica para reinventar el deporte del boxeo a nivel mundial. TKO tiene una gran experiencia, destreza promocional y relaciones duraderas. Su Excelencia Turki Al-Sheikh y Sela comparten nuestra pasión y visión para hacer evolucionar el modelo actual. Juntos, podemos devolver la dulce ciencia al lugar que le corresponde en la vanguardia del ecosistema deportivo mundial".

La asociación también cuenta con la visión y el liderazgo de figuras que han sabido transformar sus respectivos deportes. Entre ellos, se menciona a Joe Rogan, reconocido podcaster y comentarista de MMA, cuya influencia ha contribuido a posicionar a UFC en la cima del entretenimiento deportivo. Aunque su rol no es directamente operativo en la nueva promoción, su presencia complementan el perfil disruptivo que se quiere proyectar.

Por su parte, el director general de Sela, Dr. Rakan Alharthy, añadió que "Esta asociación entre Su Excelencia Turki Al-Sheikh, Sela y TKO dará vuelta la página de un nuevo capítulo en la historia del boxeo. Juntos, elevaremos el deporte a nuevas alturas y redefiniremos la experiencia de los fanáticos para una audiencia mundial. La promoción creará un futuro sostenible para el boxeo y reforzará la posición de Sela como una potencia en los deportes globales y entretenimiento".

Un ecosistema propio

La estrategia detrás de esta alianza es, sin duda, ambiciosa. Con un sistema que integrará producción de primera, gestión operativa especializada y un enfoque global, la nueva promoción aspira a competir con los grandes promotores tradicionales del boxeo, como Matchroom, Top Rank y Queensberry, quienes han dominado el panorama durante décadas.

Sin embargo, la apuesta de TKO y Arabia Saudí radica en romper con esos moldes y en crear un ecosistema propio que priorice tanto el talento emergente como la calidad de los eventos.

Con una inversión que ya ha traspasado los seis mil millones de euros en diversos proyectos deportivos desde 2021, el reino saudí continúa ampliando su influencia en múltiples disciplinas. Además de su presencia en el boxeo, se espera que proyectos como la realización del Mundial de fútbol masculino en 2034 y otros eventos internacionales complementen esta estrategia de diversificación y modernización económica.

La alianza entre TKO Group Holdings, UFC, WWE y el respaldo financiero de Arabia Saudí a través de Sela representa un cambio paradigmático en el mundo del boxeo. Con una estructura operativa robusta, una visión innovadora y el compromiso de líderes que han demostrado su capacidad para transformar industrias, la nueva promoción promete no solo ofrecer combates de altísimo nivel, sino también reconfigurar el modelo de negocio del deporte.